Poco dopo una sentenza esplosiva contro l'amministrazione del presidente Donald Trump, la casa al mare della giudice federale statunitense Diane Goodstein in South Carolina è andata completamente distrutta dalle fiamme. Le autorità stanno indagando su un possibile incendio doloso.

Poco prima l'avvocata aveva emesso una sentenza che bloccava l'accesso del governo di Donald Trump ai dati degli elettori.

Le autorità stanno indagando su un collegamento tra la sentenza e l'incendio doloso. Mostra di più

A poche settimane da una sentenza contro il governo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la casa al mare della giudice federale Diane Goodstein è andata in fiamme.

L'incendio ha completamente distrutto la villa milionaria di Edisto Beach, nello Stato americano della Carolina del Sud. Secondo la polizia, si sospetta si tratti di un gesto doloso.

Il filmato mostra la proprietà della giudice che brucia intensamente dopo un'esplosione. Tre membri della famiglia, tra cui il marito Arnold Goodstein, sono rimasti feriti quando hanno cercato di fuggire dall'abitazione.

Hanno riportato ossa rotte dopo aver saltato dalle finestre o dai balconi. Diane Goodstein è rimasta illesa: al momento del rogo si trovava in spiaggia con i suoi cani.

La sentenza contro Trump come possibile causa scatenante?

L'incendio è avvenuto poche settimane dopo una sentenza che ha fatto scalpore a Washington: a settembre Goodstein aveva stabilito che lo Stato della Carolina del Sud non era autorizzato a trasmettere al governo federale i dati sensibili degli elettori.

Il Dipartimento di giustizia del tycoon aveva chiesto il rilascio di informazioni personali di oltre 3,3 milioni di elettori registrati, tra cui nomi, indirizzi, date di nascita, numeri di patente e parti dei numeri di assicurazione nazionale.

Goodstein ha basato la sua sentenza sul fatto che la divulgazione violava le leggi sulla protezione dei dati e aumentava il rischio di un uso improprio dei dati politici.

Secondo i media statunitensi, la giudice ha ricevuto diverse minacce di morte in seguito alla decisione. Il Dipartimento di giustizia e la Corte Suprema della Carolina del Sud hanno reagito con orrore all'incendio.

Quest'ultima ha ordinato un aumento delle misure di sicurezza per i giudici della regione.

La polizia ha confermato che gli investigatori dell'agenzia federale ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) e dell'FBI stanno indagando sulla scena. Le prime analisi indicano la presenza di acceleranti. Ma non è ancora chiaro se ci sia un legame diretto con la sentenza.

Si inasprisce la rotta contro le donne giudice

La giudice distrettuale Hannah Dugan era già stata arrestata negli Stati Uniti ad aprile per aver presumibilmente aiutato un migrante a fuggire dalle autorità di immigrazione ICE.

Il direttore repubblicano dell'FBI Kash Patel aveva dichiarato all'epoca che Dugan aveva «aumentato il pericolo per il pubblico». Lo stesso Trump ha difeso l'arresto e ha parlato di un «segnale necessario contro i giudici attivisti». I critici lo hanno poi accusato di aver minato lo Stato di diritto.

L'arresto di Dugan e il presunto attacco a Goodstein illustrano quanto il sistema giudiziario americano sia sotto pressione. Secondo l'US Marshals Service, aggressioni, minacce e interferenze politiche contro i giudici sono aumentate significativamente dall'inizio del secondo mandato di Trump.