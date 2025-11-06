Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York 05.11.2025

Dopo la vittoria elettorale di Zohran Mamdani, New York non è minacciata solo dalla disaffezione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che ritirerà i fondi federali destinati alla metropoli. Questo potrebbe avere conseguenze fatali, soprattutto nel settore sociale.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha minacciato di tagliare i fondi federali a New York in caso di vittoria di Zohran Mamdani.

L'anno prossimo sono stati stanziati 7,4 miliardi di dollari, pari al 6,4% del budget previsto.

I fondi federali sono destinati principalmente all'edilizia popolare e al sostegno di famiglie e bambini.

Anche durante l'attuale shutdown, la Grande Mela sta lottando per mantenere i programmi per i quali attualmente non arrivano i soldi. Mostra di più

Mentre Zohran Mamdani e i suoi sostenitori festeggiano la vittoria elettorale dei democratici, a Washington l'aria è probabilmente pesante.

Già in campagna elettorale Donald Trump aveva consigliato ai newyorkesi di non votare per il repubblicano Curtis Sliwa, visto che non aveva comunque alcuna possibilità, per sostenere il candidato indipendente Andrew Cuomo.

Questo non ha aiutato, come è ormai noto: come reagirà ora il presidente degli Stati Uniti al fatto che una persona da lui definita «comunista» sia alla guida della città più importante degli USA?

Prima del voto, il 79enne era stato chiaro: in caso di vittoria di Mamadani, avrebbe tagliato i fondi federali alla metropoli.

«Sarebbe difficile per me come presidente dare molti soldi a New York, perché quando c'è un comunista alla guida di una città, non si fa altro che sprecare i fondi che si inviano loro», ha detto al programma della CBS «60 Minutes» due giorni prima delle elezioni.

I fondi federali costituiscono il 6,4% del budget

Sulla sua piattaforma Truth Social, il tycoon ha precedentemente dichiarato: «È altamente improbabile che pagherò i fondi federali oltre il minimo richiesto». La domanda rimane: quanto denaro riceve effettivamente la città di New York da Washington?

I fondi federali secondo il Controllore dello Stato di New York Periodo fiscale 2025: 9,7 miliardi di dollari

Periodo fiscale 2026: 7,4 miliardi di dollari

Periodo fiscale 2027: 7,2 miliardi di dollari Mostra di più

7,4 miliardi di dollari di sussidi per il prossimo anno rappresentano il 6,4% del bilancio della città della Grande Mela. Non sembra molto, ma il denaro passa anche per lo Stato di New York, compresi più di 30 miliardi di dollari di sovvenzioni per il programma sanitario Medicaid.

I fondi federali sostengono istituzioni sociali come la Housing Authority, che gestisce le case popolari. Ma vengono sovvenzionati anche i trasporti pubblici, le università e gli ospedali.

I dieci programmi più importanti finanziati dai fondi federali consumano tre quarti del budget che Washington assegna alla città.

Alloggi, famiglie e bambini colpiti

Questi progetti riguardano il sostegno alle famiglie povere, l'assistenza ai bambini, il pagamento dei pasti scolastici e l'aiuto per pagare l'alloggio.

Altri programmi sono già stati interrotti o ridotti da quando Trump è entrato in carica. Ad esempio sono stati tagliati o cancellati i finanziamenti federali per i rifugi di emergenza per i senzatetto, le campagne di vaccinazione e la ricerca sulle malattie infettive.

I dieci progetti più grandi. New York City che ricevono finanziamenti federali. Office of New York Dtate Comptroller

Il programma più importante - il Temporary Assistance for Needy Families - ha sostenuto 146'189 beneficiari di assistenza familiare nell'anno fiscale e ha coperto il 44% dei costi sostenuti dal Department of Homeless Services per i rifugi per famiglie nel 2025, secondo le autorità.

Nel settore dei servizi sociali, i fondi federali coprono circa il 18% dei costi totali. Per quanto riguarda i servizi per l'infanzia, la percentuale è quasi del 43%. Per quanto riguarda l'edilizia sociale, la percentuale è più della metà, mentre la sovvenzione federale nel settore dell'istruzione rappresenta solo l'8%.

Anche lo shutdown pone problemi

Se Trump taglierà o cancellerà questi fondi in modo significativo, colpirà in modo particolare le persone socialmente svantaggiate. Se così facesse, sarà difficile per il nuovo sindaco risolvere rapidamente questi problemi.

L'attuale shutdown, con cui New York sta già lottando per far fronte alla mancanza di aiuto da parte di Washington, dà adito a dubbi.

All'inizio dello shutdown, il 1° ottobre, la Casa Bianca ha cancellato 18 miliardi di dollari destinati a progetti infrastrutturali nella metropoli della East Coast.

La ragione addotta è che questi progetti erano stati pianificati secondo i principi della DEI. Si è quindi tenuto conto della diversità e dell'inclusione.

Secondo la Costituzione, solo la Camera dei Rappresentanti può ritirare i fondi federali, non il presidente. Attualmente i repubblicani dominano la Camera con 53 seggi, mentre i democratici ne hanno 47.