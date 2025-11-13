Zohran Mamdani chiede già nuovamente donazioni Dopo la sua vittoria alle elezioni per la carica di sindaco di New York, Zoharan Mamdani ha chiesto ai suoi sostenitori delle donazioni. 11.11.2025

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani è stato appena eletto e già chiede soldi. In sole 30 ore sono affluite più di 7'000 piccole donazioni per finanziare la costosa fase di transizione.

Hai fretta? blue News riassume per te Un giorno dopo la sua vittoria elettorale, il futuro sindaco di New York Zohran Mamdani ha chiesto donazioni perché non gli è permesso di pagare i costi della sua fase di transizione con i fondi della sua campagna.

Mentre i sindaci precedenti hanno solitamente ricevuto più di 800 grandi donazioni a questo scopo, Mamdani ha raccolto circa 518'000 dollari da più di 7'000 piccoli contributi in 30 ore.

Per prepararsi al suo incarico, Mamdani si affida a un team di donne esperte del settore sociale, amministrativo e imprenditoriale.

Appena un giorno dopo la sua vittoria alle elezioni del sindaco di New York, il democratico Zohran Mamdani ha chiesto donazioni ai suoi sostenitori.

In un video, il socialista democratico ha spiegato che la fase di transizione stava iniziando e che la sua squadra aveva bisogno di denaro per questo. Un socialista che chiede soldi poco dopo le elezioni?

Quello che sembra un controsenso ha una semplice ragione negli Stati Uniti: chi vince un'elezione deve fare una rigorosa distinzione tra le finanze della campagna elettorale e i costi del periodo successivo.

La transizione non viene pagata

Il periodo successivo è chiamato transizione. Fino all'insediamento, il 1° gennaio 2026, il vincitore delle elezioni si prepara per il suo nuovo ruolo. Si tratta già di un lavoro a tempo pieno, ma in questa fase non viene ancora pagato.

E non lavora da solo: ci sono costi immediati per l'organizzazione, gli uffici, il personale e la consulenza. Proprio per questo sono necessarie le donazioni.

Le transizioni precedenti dimostrano quanto possano essere alti questi costi. Il suo predecessore Eric Adams ha raccolto circa 1,9 milioni di dollari nella prima settimana dopo la sua elezione.

Nel 2013 Bill de Blasio ha raccolto circa 2,1 milioni di dollari. Entrambi hanno ricevuto il denaro da poco più di 800 donatori.

Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le elezioni del sindaco di New York. AP Photo/Yuki Iwamura

Mamdani ha dichiarato di aver raccolto circa 518'000 dollari nelle prime 30 ore dopo la sua elezione da oltre 7'000 donazioni individuali.

Per la transizione il socialista democratico si affida a un team tutto al femminile. Elana Leopold, confidente di lunga data della sua campagna elettorale ed ex dirigente dell'amministrazione dell'ex sindaco de Blasio, sta prendendo il comando.

Tra i co-presidenti figurano Lina Khan, oppositrice di alto profilo delle strutture monopolistiche ed ex responsabile dell'agenzia per la protezione dei consumatori degli Stati Uniti, e Maria Torres-Springer, per molti anni responsabile della politica economica e abitativa di New York.

