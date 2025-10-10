  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Con la ratifica del Governo israeliano, è scattata la tregua a Gaza

SDA

10.10.2025 - 07:00

La notte scorsa è stata siglato il cessate il fuoco a Gaza. L'esercito israeliano deve ritirarsi entro 24 ore.
La notte scorsa è stata siglato il cessate il fuoco a Gaza. L'esercito israeliano deve ritirarsi entro 24 ore.
Keystone

Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora svizzera) dall'esecutivo di Gerusalemme.

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:00

10.10.2025, 08:14

L'esercito israeliano (Idf) si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.

Cinque ministri israeliani dei partiti di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l'accordo, ma l'intesa è passata ugualmente poiché il governo aveva la maggioranza dei voti, hanno riferito i media israeliani.

La task force congiunta per monitorare il cessate il fuoco a Gaza includerà soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi, ha detto un alto dirigente della Casa Bianca in una call cui ha partecipato l'ANSA. Il team include organizzazioni non governative e attori del settore privato.

Ci sarà «centro di coordinamento civile-militare»

Il comando centrale degli Stati Uniti (Us central command) stabilirà un «centro di coordinamento civile-militare» in Israele che aiuterà a facilitare il flusso di aiuti umanitari, nonché di assistenza logistica e sicurezza a Gaza.

«Ci saranno 200 soldati statunitensi sul terreno a Gaza come parte di una task force congiunta per aiutare a sostenere e monitorare l'accordo di cessate il fuoco», ha proseguito.

Il presidente americano Donald Trump ha seguito strettamente i negoziati su Gaza, chiamando i suoi emissari più volte al giorno, ha aggiunto l'alto dirigente della Casa Bianca, che ha indicato come chiavi del successo dell'accordo la rapidità delle risposte e la fiducia data dal presidente a tutte le parti, a partire dai suoi emissari, Steve Witkoff e Jared Kushner.

I più letti

Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Victoria Beckham rompe il silenzio su uno dei capitoli più dolorosi della sua vita
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Jennifer Aniston: «Per 20 anni ho lottato contro l'infertilità. Han criticato senza sapere»

Cessate il fuoco a Gaza

Medio Oriente. Israele-Hamas, intesa a Sharm: cessate il fuoco entro 24 ore, poi lo scambio degli ostaggi

Medio OrienteIsraele-Hamas, intesa a Sharm: cessate il fuoco entro 24 ore, poi lo scambio degli ostaggi

Medio Oriente. Israele e Hamas firmano la prima fase dell'intesa su Gaza

Medio OrienteIsraele e Hamas firmano la prima fase dell'intesa su Gaza

Rivelazioni. Ecco come Trump ha agito dietro le quinte per trovare l'accordo di pace su Gaza

RivelazioniEcco come Trump ha agito dietro le quinte per trovare l'accordo di pace su Gaza

Altre notizie

Striscia di Gaza. Netanyahu: «L'accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas»

Striscia di GazaNetanyahu: «L'accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas»

C'è odore di inganno. Fox News intervista un estremista mascherato, ma qualcosa non quadra...

C'è odore di ingannoFox News intervista un estremista mascherato, ma qualcosa non quadra...

Guerra in Ucraina. Kiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»

Guerra in UcrainaKiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»