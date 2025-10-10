La notte scorsa è stata siglato il cessate il fuoco a Gaza. L'esercito israeliano deve ritirarsi entro 24 ore. Keystone

Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora svizzera) dall'esecutivo di Gerusalemme.

Keystone-SDA SDA

L'esercito israeliano (Idf) si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.

Cinque ministri israeliani dei partiti di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l'accordo, ma l'intesa è passata ugualmente poiché il governo aveva la maggioranza dei voti, hanno riferito i media israeliani.

La task force congiunta per monitorare il cessate il fuoco a Gaza includerà soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi, ha detto un alto dirigente della Casa Bianca in una call cui ha partecipato l'ANSA. Il team include organizzazioni non governative e attori del settore privato.

Ci sarà «centro di coordinamento civile-militare»

Il comando centrale degli Stati Uniti (Us central command) stabilirà un «centro di coordinamento civile-militare» in Israele che aiuterà a facilitare il flusso di aiuti umanitari, nonché di assistenza logistica e sicurezza a Gaza.

«Ci saranno 200 soldati statunitensi sul terreno a Gaza come parte di una task force congiunta per aiutare a sostenere e monitorare l'accordo di cessate il fuoco», ha proseguito.

Il presidente americano Donald Trump ha seguito strettamente i negoziati su Gaza, chiamando i suoi emissari più volte al giorno, ha aggiunto l'alto dirigente della Casa Bianca, che ha indicato come chiavi del successo dell'accordo la rapidità delle risposte e la fiducia data dal presidente a tutte le parti, a partire dai suoi emissari, Steve Witkoff e Jared Kushner.