Decine di migliaia di morti, città distrutte, paesaggi devastati: la Russia è in guerra con l'Ucraina dal 24 febbraio del 2022. E quella che sembra essere una possibile pace, ad oggi, appare desolante.

Il 24 febbraio 2025 ricorre il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.

La situazione nel Paese di Zelensky è al momento molto difficile: è sottoposto a forti pressioni militari, sta perdendo territorio ed è alle prese con problemi di mobilitazione, mentre la Russia sta avendo la meglio militarmente.

La situazione sociale ed economica dell'Ucraina rimane stabile nonostante l'alta inflazione e i danni della guerra, ma il desiderio di negoziati è in aumento.

Sotto Trump, gli Stati Uniti stanno cercando un riavvicinamento con la Russia, che potrebbe isolare l'Ucraina, mentre l'Europa è alle prese con la sua strategia di sicurezza e il suo sostegno a Kiev. Mostra di più

A tre anni dall'inizio della guerra di aggressione russa, la situazione in Ucraina è più difficile che mai.

Il 24 febbraio 2025 segna il terzo anniversario dell'inizio dell'invasione: quel giorno del 2022 il presidente russo Vladimir Putin ordinò alle sue truppe di invadere all'alba il Paese vicino.

Da allora, l'esistenza del secondo Paese più grande d'Europa è stata minacciata. E anche l'architettura di sicurezza del Continente europeo ha iniziato a vacillare.

In passato gli Stati Uniti erano i maggiori sostenitori dell'Ucraina. Ma sotto il nuovo presidente Donald Trump, Washington sta cercando un compromesso con Mosca e vuole una rapida fine dei combattimenti.

Il tutto mentre invece i Paesi europei si riuniscono in modalità di crisi: come aiutare Kiev e reagire alla minore protezione dell'America? Ecco la risposta a questa e ad altre domande in questo anniversario amaro.

Quante persone sono state uccise in tre anni di guerra?

Non ci sono cifre esatte, ma il numero dei morti si aggira sulle decine di migliaia e forse anche sulle centinaia di migliaia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente parlato di oltre 46'000 soldati uccisi.

Ma il progetto internet «UA Losses» ha contato almeno 65'500 nomi di soldati ucraini morti solo sulla base di fonti pubbliche e dati online. E poi ci sono anche decine di migliaia di dispersi.

Secondo i dati dell'ONU alla fine di gennaio 2025 era stata confermata la morte di 12'600 civili ucraini e il ferimento di 29'200. Ma anche in questo caso sono decine di migliaia le persone che risultano disperse, comprese le vittime dei bombardamenti russi sulla città portuale di Mariupol all'inizio della guerra.

Da parte russa, le ricerche sul web hanno rivelato almeno 93'600 soldati morti. Il servizio russo della «BBC» ha indicato una cifra compresa tra 159'500 e 223'500 soldati deceduti.

La leadership russa non ha rilasciato ufficialmente alcuna cifra. Secondo i media, anche diverse centinaia di civili sono stati uccisi nelle zone di confine della Russia con l'Ucraina.

Qual è la situazione militare attuale?

L'esercito ucraino è in ritirata dall'autunno 2023. È sotto pressione, soprattutto nella parte orientale della regione di Donetsk. Dall'inizio del 2025 sono stati persi altri 400 chilometri quadrati: quasi un quinto dell'Ucraina è sotto il controllo russo.

Le truppe ucraine si trovano nella regione russa di Kursk dall'agosto 2024. Ma anche questa testa di ponte si sta riducendo.

Gli ucraini devono fare i conti con la superiorità numerica e tecnologica del nemico, e con le bombe a caduta utilizzate dall'aviazione russa. La diserzione e la lenta mobilitazione hanno ulteriormente assottigliato i ranghi dei difensori.

L'Ucraina ottiene però successi grazie a droni da combattimento avanzati che attaccano gli impianti industriali nelle retrovie russe. Le navi da guerra di Mosca difficilmente osano attaccare dal Mar Nero.

Come vive l'Ucraina sotto la pressione di tre anni di guerra?

Tre anni di guerra hanno lasciato profonde cicatrici nella società ucraina. Molte città dell'est e del sud sono state gravemente devastate dagli attacchi russi.

Gli aiuti e i prestiti esteri, per un totale di oltre 39 miliardi di euro all'anno, continuano ad affluire e finora hanno evitato il collasso. Pensioni e stipendi vengono pagati puntualmente e l'esercito ha finanziamenti stabili. Anche l'agricoltura continua a funzionare nonostante vari problemi. L'inflazione è salita però inaspettatamente dal 5 al 12% nel 2024.

Lontano dal fronte, i problemi non sono visibili a prima vista. I negozi sono pieni, i ristoranti sono aperti, le stazioni di servizio funzionano e il traffico è denso. Negozi, caffè e bar si sono armati di generatori per far fronte alle interruzioni di corrente in seguito agli attacchi russi.

D'altra parte, per le grandi aziende l'approvvigionamento di elettricità è un problema e comporta perdite di produzione. E comunque ci sono allarmi aerei quasi ogni notte.

Anche dopo tre anni di invasione russa, i sondaggi mostrano che più della metà degli ucraini continua a sostenere il presidente Zelensky, anche se Trump lo ha messo in dubbio a gran voce.

Inoltre, la maggioranza è ancora contraria alle cessioni territoriali e ad altre concessioni alla Russia. Ma la percentuale di coloro che vorrebbero vedere la fine della guerra attraverso negoziati e compromessi è in costante aumento.

Come intende l'Ucraina porre fine alla guerra?

Ufficialmente l'Ucraina difficilmente rinuncerà ai territori occupati dalla Russia, ma le richieste di ritiro dei russi dietro il confine sono praticamente cadute nel silenzio.

Zelensky non parla tanto di vittoria quanto di «una pace giusta». La questione cruciale è come proteggere l'Ucraina una volta terminati i combattimenti.

«La nostra priorità sono le garanzie di sicurezza, non solo a parole, ma con una reale forza economica e militare», ha detto il presidente ucraino. «L'Ucraina non può vivere sotto la minaccia di un altro attacco».

Per lui questo significa una combinazione di adesione alla NATO e all'UE, il dispiegamento di truppe da parte di Stati amici e un forte esercito proprio.

E dall'altra parte: come ha cambiato la Russia la guerra?

A Mosca i segni della guerra sono scarsi: persino i manifesti con alti bonus che invitano la gente a unirsi al fronte sono diminuiti. Al massimo ci sono più soldati in giro per le stazioni ferroviarie.

Ma la militarizzazione della Russia è progredita notevolmente in tutto il Paese, che è passato completamente a un'economia di guerra. Secondo i media, quest'anno la leadership russa sta spendendo l'equivalente di circa 127 miliardi di franchi per il settore militare e della sicurezza. Questo corrisponde a circa il 40% della spesa di bilancio.

Il settore della difesa è il motore della crescita dell'economia russa. Gli alti stipendi pagati ai soldati di prima linea e le indennità versate ai loro superstiti stanno garantendo una modesta ripresa della provincia.

Allo stesso tempo, la retorica bellica pervade la società e la politica. Le dichiarazioni critiche sull'invasione di Putin e sulle atrocità commesse dai soldati russi sono vietate. I dissidenti sono in prigione, in silenzio o in esilio.

A causa dell'incessante propaganda, si è diffusa una mentalità da fortezza tra ampie fasce della popolazione. Inizialmente molti russi sono rimasti scioccati dall'attacco al Paese vicino, mentre ora la maggioranza se ne è fatta una ragione e si vede in conflitto con l'Occidente.

Mosca è pronta a porre fine alla guerra?

Putin è felice che Trump voglia parlare di nuovo con lui. Ha ripetutamente sottolineato la sua disponibilità, in linea di principio, a negoziare. Ma poiché si considera militarmente in vantaggio, si attiene alle massime richieste, che equivalgono a una sottomissione politica del Paese vicino.

La Russia considera in modo inalterabile la penisola di Crimea e le regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson come suo territorio. Ciò significherebbe che l'Ucraina dovrebbe abbandonare anche le grandi città di Zaporizhia e Kherson, che ha difeso fino ad oggi.

L'Ucraina rimanente sarebbe inoltre sotto l'influenza di Mosca. La Russia rifiuta quindi l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Chiede inoltre un ampio disarmo del suo vicino e una voce in capitolo nella politica linguistica per la minoranza russa del Paese.

(Nessuna) prospettiva di fine?

Il riavvicinamento tra la nuova amministrazione statunitense e il Cremlino sta prendendo rapidamente forma: Trump e Putin si sono parlati al telefono, i ministri degli Esteri si sono incontrati in Arabia Saudita e un vertice è in programma. L'Ucraina rischia che le principali potenze nucleari raggiungano un accordo alle sue spalle.

Questo perché gli Stati Uniti hanno dichiarato che l'adesione di Kiev alla NATO e la riconquista dei territori perduti non sono realistici. Trump si è scagliato contro Zelensky, definendolo un dittatore e accusando l'Ucraina di aver scatenato la guerra.

Gli Stati europei sono ancora scossi dall'annuncio degli Stati Uniti di non avere voce in capitolo in Ucraina, ma di doversi assumere l'onere di garantire la pace. E la loro stessa protezione contro Mosca, sotto l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, è traballante.

Gli Stati dell'UE stanno discutendo della situazione minacciosa in cicli sempre nuovi. Difendere l'Ucraina sarebbe costoso, ma gli europei si rendono anche conto che una pace forzata con un'Ucraina a malapena vitale potrebbe spingere ancora una volta milioni di persone a fuggire.