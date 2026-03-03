Dove e quanti svizzeri ci sono ora in Medio Oriente? E come vivono l'escalation?

Alcune popolari destinazioni di viaggio si trovano nella regione del Golfo, come Dubai, dove molti svizzeri sono ora bloccati (foto d'archivio). Kamran Jebreili/AP/dpa

Con l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, anche i cittadini svizzeri cercano sostegno a livello locale. Migliaia di persone sono infatti bloccate nella regione. Una coppia di zurighesi non può lasciare il proprio hotel a Doha, altri sono bloccati a Dubai o in Israele e non si sentono adeguatamente supportati dalle autorità. Ecco una panoramica di blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'inizio dell'escalation militare in Medio Oriente, il DFAE ha risposto a circa 2'000 richieste di cittadini svizzeri.

In totale sono più di 4'000 i turisti elvetici presenti nell'area di crisi.

Un numero particolarmente elevato di viaggiatori provenienti dalla Confederazione è bloccato negli Emirati Arabi Uniti, in Israele, Qatar e Oman.

Alcuni viaggiatori elvetici denunciano incertezza e mancanza di assistenza. Mostra di più

L'escalation militare in Medio Oriente ha colpito anche i cittadini svizzeri: il traffico aereo nella regione si è in gran parte fermato, con diverse compagnie aeree, tra cui Swiss, che hanno cancellato migliaia di voli.

Da sabato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha risposto a un totale di circa 2'000 richieste di informazioni da parte dei cittadini interessati, come è stato riferito lunedì in conferenza stampa.

«Comprendiamo perfettamente che la situazione è molto stressante per i nostri concittadini svizzeri, soprattutto perché nessuno sa quanto durerà», ha dichiarato Marianne Jenni, direttrice della direzione consolare.

Per ora non è possibile far partire le persone, ma quando lo spazio aereo sarà riaperto, le compagnie aeree commerciali riprenderanno i voli. Jenni raccomanda ai turisti di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Il DFAE non è ancora a conoscenza di elvetici feriti o uccisi.

La Confederazione raccomanda ai turisti bloccati di registrarsi sull'app «Travel Admin» per ricevere informazioni aggiornate sulla situazione in loco e sull'eventuale rimpatrio.

Ma dove si trovano i nostri compatrioti? Quanti sono? E come vivono le tensioni geopolitiche? Ecco la panoramica di blue News.

Emirati Arabi Uniti

Circa 3'200 viaggiatori sono al momento registrati su Travel Admin. Circa 5'200 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza rossocrociata ad Abu Dhabi ha risposto a circa 500 richieste di informazioni.

«Lentamente, ma inesorabilmente, si è diffuso il panico»

Una lettrice di blue News è rimasta bloccata a Dubai sabato mentre tornava a casa dallo Sri Lanka: «Prima il volo è stato annunciato come in ritardo e poi completamente cancellato».

«Siamo stati tutti mandati da un punto all'altro». Nessuno sapeva cosa fare, «lentamente, ma inesorabilmente, si è diffuso il panico». A tarda sera le persone bloccate sono state portate negli alberghi vicini.

Da allora la donna ha vissuto in prima persona la minaccia degli attacchi iraniani: «Domenica sera c'è stato il primo allarme bomba e ci siamo riuniti tutti nella hall». Il giorno seguente la situazione si è leggermente alleggerita.

In generale l'atmosfera sul posto era sorprendentemente rilassata, soprattutto tra la gente del posto: «C'è molta gente per le strade e nei caffè». La fiducia nei sistemi di difesa degli Emirati Arabi Uniti è alta.

Ma i detriti dei droni abbattuti hanno già causato diversi incidenti nella città. Ad esempio si è verificato un incendio nell'hotel di lusso Fairmont The Palm, sull'isola artificiale di Palm Jumeirah. Le immagini che circolavano sui social media mostravano il fumo che si estendeva sul complesso alberghiero.

E anche l'aeroporto è stato oggetto di un attacco iraniano.

Oman

Circa 450 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 120 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Kuwait

Circa 10 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 110 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Qatar

Al momento sono 410 i viaggiatori registrati su Travel Admin. Circa 350 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza elvetica a Doha ha risposto a un totale di circa 125 richieste di informazioni nella sua circoscrizione consolare, ovvero in Kuwait e Qatar.

«Siamo bloccati nel nostro hotel in Qatar»

«Siamo bloccati nel nostro hotel in Qatar», ha raccontato a blue News una coppia di Zurigo. Nella capitale Doha sono già stati registrati diversi attacchi aerei iraniani.

«Al momento ci sentiamo ancora al sicuro nel nostro albergo», dicono i due zurighesi. Sono preoccupati dalla possibilità che il Paese possa intervenire attivamente nel conflitto: «Se questi Stati iniziassero a lanciare missili, sarebbe molto preoccupante».

L'hotel ha adottato severe misure di sicurezza per loro: «Dobbiamo stare lontani dalle finestre». Nessuno può uscire dall'albergo e anche le aree esterne sono off-limits.

Le guardie di sicurezza sono quindi appostate alle uscite. «Possiamo guardare il mare, ma non ci è permesso uscire. È frustrante».

Nessun aiuto dall'ambasciata svizzera

Il piano è di tornare a casa mercoledì, ma lo spazio aereo sopra il Paese è chiuso per ora. «Non riceviamo alcuna informazione su come stanno andando le cose», lamentano gli abitanti di Zurigo.

La comunicazione con l'ambasciata svizzera è particolarmente carente: «Ci è stato detto che non poteva fare nulla finché lo spazio aereo era chiuso».

Trovano inoltre fastidioso che i media incolpino i viaggiatori perché si trovano nella regione volontariamente: «Prima dell'escalation non c'era alcun serio avviso di viaggio».

Bahrein

Circa una dozzina di viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 100 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza locale ha risposto solo a un numero limitato di richieste.

Yemen

Un numero esiguo di viaggiatori a una cifra è registrato su Travel Admin. Circa 20 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Arabia Saudita

Circa 30 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 540 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza svizzera a Riad ha risposto a un totale di circa 60 richieste di informazioni nella sua circoscrizione consolare, in particolare in Oman, Arabia Saudita e Yemen.

Iran

Circa 10 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Nel registro degli Svizzeri all'estero sono iscritte circa 180 persone, la maggior parte delle quali ha anche la cittadinanza iraniana.

Israele

Circa 160 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 25'300 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza locale ha risposto solo a un numero molto limitato di richieste.

«Israele è probabilmente uno dei Paesi più sicuri al mondo»

Un lettore di blue News che si trova a nord di Tel Aviv, per visitare alcuni parenti, avrebbe dovuto tornare oggi a Zurigo, ma il volo di ritorno è stato cancellato.

A parte l'incertezza del viaggio di ritorno, si sente relativamente sicuro: «In caso di guerra, Israele è probabilmente uno dei Paesi più sicuri al mondo».

Anche il fatto che i suoi parenti siano relativamente tranquilli sulla situazione contribuisce al suo senso di sicurezza.

Libano

Circa 70 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 1'000 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero. La rappresentanza locale ha risposto solo a un numero molto limitato di richieste.

Cipro

Circa 30 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 690 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Giordania

Circa 50 viaggiatori sono registrati su Travel Admin. Circa 350 persone sono iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.