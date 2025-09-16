Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono tornati a parlare del rapporto pubblicato un anno fa. Keystone

Sul settore dell'auto nell'Unione europea «attenersi rigidamente all'obiettivo del 2035 potrebbe rivelarsi irrealizzabile e rischia di consegnare quote di mercato ad altri, soprattutto alla Cina».

È l'allarme lanciato dall'ex presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante una conferenza a Bruxelles sul suo rapporto sulla competitività Ue, a un anno dalla sua presentazione.

Secondo l'ex presidente del consiglio italiano la prossima revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 «dovrebbe seguire un approccio tecnologicamente neutrale e fare il punto sugli sviluppi di mercato e tecnologici».

Inoltre serve «un approccio integrato» sui veicoli elettrici, che copra catene di approvvigionamenti, infrastrutture e potenzialità dei carburanti a zero emissioni di carbonio.

«Nei prossimi mesi, il settore automobilistico metterà alla prova la capacità dell'Europa di allineare regolamentazione, infrastrutture e sviluppo delle catene di fornitura in una strategia coerente per un'industria che, non dimentichiamolo, impiega oltre 13 milioni di persone lungo l'intera catena del valore», ha ricordato.

L'innesco virtuoso «non è avvenuto»

La scadenza Ue del 2035 per emissioni nette a zero «era pensata per innescare un circolo virtuoso: obiettivi chiari avrebbero stimolato gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, ampliato il mercato interno, spronato l'innovazione in Europa e reso i modelli elettrici più economici. Si prevedeva che le industrie», come su batterie e microprocessori si sarebbero sviluppate in parallelo.

«Ma non è avvenuto» e l'installazione dei punti di ricarica dovrebbe accelerare «di 3-4 volte nei prossimi cinque anni per raggiungere una copertura adeguata».

«Il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto più lentamente del previsto. L'innovazione europea è rimasta indietro, i modelli restano costosi e la politica delle catene di fornitura è frammentata. Di fatto – ha rilevato Draghi – il parco auto europeo di 250 milioni di veicoli sta invecchiando e le emissioni di CO2 sono calate appena negli ultimi anni».