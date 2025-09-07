  1. Clienti privati
Conflitti Drone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

SDA

7.9.2025 - 14:33

La città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso
La città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso
Keystone

Una persona è rimasta leggermente ferita per l'impatto di un drone lanciato dagli Houthi sull'aeroporto di Eilat-Ramon, nel sud di Israele. Lo hanno riferito i servizi di emergenza israeliani del Magen David Adom citati dal Times of Israel.

Keystone-SDA

07.09.2025, 14:33

07.09.2025, 14:37

Una persona è stata colpita da schegge o dall'esplosione, hanno riferito i soccorsi aggiungendo che un'altra persona è stata assistita per ansia acuta.

Secondo quanto riferito, il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell'aeroporto, a nord di Eilat. L'Idf sta indagando mentre le autorità hanno chiuso lo spazio aereo dello scalo. Filmati mostrano il fumo vicino al terminal.

