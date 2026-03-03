KEYPIX - Un pennacchio di fumo si alza dopo un attacco a Teheran. Keystone/AP Photo/Mohsen Ganji

L'escalation in Medio Oriente si allarga. Un incendio è scoppiato nell'ambasciata statunitense a Riad in seguito a un attacco di droni. Agli americani viene consigliato di lasciare immediatamente decine di Paesi del Medio Oriente. Questi sono gli sviluppi delle ultime ore.

Helene Laube

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti e Israele continuano ad attaccare obiettivi in Iran e Teheran risponde a sua volta con contrattacchi a Israele e ad altri Paesi vicini.

L'ambasciata statunitense nella capitale saudita Riad è stata attaccata da due droni, secondo i primi rapporti sauditi.

Il Dipartimento di Stato USA ha invitato gli americani che si trovano in più di una dozzina di Paesi del Medio Oriente a partire immediatamente.

I rappresentanti del governo statunitense stanno ora sottolineando che, contrariamente a quanto affermato in precedenza, il presidente Donald Trump non è interessato a un cambio di potere in Iran. Mostra di più

Il conflitto sull'Iran si sta trasformando in una conflagrazione regionale che coinvolge un numero crescente di Paesi. Dopo gli attacchi all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, tra cui l'uccisione di Ali Khamenei, Teheran sta rispondendo con attacchi contro Israele e le basi statunitensi.

Oltre al Libano, sono colpiti Bahrein, Iraq, Giordania, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

blue News riassume quanto accaduto martedì sera e nella notte.

Droni colpiscono l'ambasciata USA a Riad

L'ambasciata statunitense nella capitale dell'Arabia Saudita Riad è stata attaccata da due droni, secondo i primi rapporti sauditi. È scoppiato un «incendio limitato», ma sono stati causati solo danni materiali minori, ha annunciato un portavoce del Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita sulla Piattaforma X.

L'ambasciata statunitense ha consigliato ai suoi connazionali nel regno di mettersi immediatamente al sicuro e di evitare la zona fino a nuovo avviso, poiché la struttura era stata attaccata.

Inizialmente i retroscena dell'incidente non erano chiari. Il Ministero della Difesa saudita ha poi annunciato che altri otto droni sono stati intercettati e distrutti nei pressi di Riad e Al-Kharch, a circa 80 chilometri a sud.

Lunedì pare sia scoppiato un incendio anche all'ambasciata USA in Kuwait. Testimoni oculari hanno riferito all'Agenzia di stampa tedesca che dall'edificio si levava del fumo. Anche i motivi sono rimasti inizialmente poco chiari.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato ritorsioni dopo l'attacco sull'emittente statunitense NewsNation.

Attacco aereo a Teheran lunedì. Immagine: Keystone/AP Photo/Mohsen Ganji

Gli americani dovrebbero lasciare immediatamente il Medio Oriente

Alla luce della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, il Dipartimento di Stato USA ha invitato gli americani che si trovano in più di una dozzina di Paesi del Medio Oriente a lasciarli immediatamente.

Un rappresentante del Dipartimento ha addotto come giustificazione «gravi rischi per la sicurezza».

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

L'invito riguarda i seguenti Paesi e regioni: Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen.

Vance: «Il cambio di potere in Iran è secondario»

I rappresentanti del governo statunitense hanno sottolineato che Trump non è interessato in primo luogo a un cambio di potere in Iran. In un «mondo perfetto», gli Stati Uniti sarebbero lieti se nel Paese salisse al potere qualcuno disposto a collaborare con gli Stati Uniti, ha dichiarato il vicepresidente USA JD Vance a «Fox News».

Ma l'obiettivo principale dell'inquilino della Casa Bianca è quello di garantire che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare. In definitiva, ciò che accade alla leadership di Teheran è irrilevante.

Il governo degli Stati Uniti sta inviando messaggi contraddittori da settimane e continua a proporre nuove ragioni per la guerra. Nel suo primo videomessaggio sugli attacchi di sabato, ad esempio, Trump ha invitato gli iraniani a prendere in mano la leadership del Paese.

«Quando avremo finito, prendete in mano il vostro governo», aveva esortato il presidente ai 90 milioni di iraniani.

VICE PRESIDENT VANCE: “What the president determined is he didn't want to just keep the country safe from an Iranian nuclear weapon for the first three, four years of his second term.”



“He wanted to make sure that Iran could never have a nuclear weapon, and that would require… pic.twitter.com/r9oxjzExoh — Fox News (@FoxNews) March 3, 2026

Altri video sull'argomento