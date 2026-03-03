  1. Clienti privati
Medio Oriente Droni contro l'ambasciata USA in Arabia Saudita

SDA

3.3.2026 - 08:15

Droni iraniani hhano preso di mira il quartiere diplomatico a Riad. (foto d'archivio)
Keystone
Keystone

Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata americana a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della difesa saudita, come riportano i media internazionali.

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:15

03.03.2026, 08:23

«L'ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata da due droni, causando un incendio limitato e lievi danni materiali all'edificio», ha dichiarato un portavoce del ministero.

Testimoni hanno riferito all'AFP di aver visto del fumo uscire dall'edificio e l'ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi di Riad, Gedda e Dhahran a mettersi al riparo.

Una fonte aveva riferito poco prima ad AFP che l'Arabia Saudita aveva intercettato quattro droni che prendevano di mira il quartiere diplomatico a Riad.

Nella prima reazione sulla vicenda, il presidente americano Donald Trump ha detto che «presto scoprirete quale sarà la ritorsione» all'attacco e alla morte di militari statunitensi durante il conflitto in Iran, come ha postato Kellie Meyer di NewsNation su X, citando un'intervista con il presidente. «Mi ha anche detto che non crede che saranno necessari interventi sul campo», ha aggiunto Meyer.

Intanto i pasdaran affermano di aver effettuato questa mattina un «massiccio attacco con droni e missili» contro una base aerea statunitense nella zona di Sheikh Isa, in Bahrein, riporta al-Jazeera. Avrebbero lanciato 20 droni e tre missili, «distruggendo l'edificio principale del comando e del quartier generale della base aerea statunitense e incendiando i serbatoi di carburante». Non ci sono stati commenti immediati dal Bahrein.

Il Dipartimento di Stato americano ha intanto comunicato che le ambasciate a Riad e Kuwait City chiudono fino a nuovo avviso e ha ordinato al personale «non di emergenza» di lasciare Bahrein, Giordania e Iraq.

Ha inoltre esortano i cittadini americani a lasciare «immediatamente» una quindicina di paesi: Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Israele, dei territori di Cisgiordania e Gaza, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen.

