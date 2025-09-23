  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina NATO: «Mosca fermi le violazioni, sono un'escalation»

SDA

23.9.2025 - 13:43

La NATO ha avvertito la Russia che "continueremo a rispondere nel modo, nei tempi e nell'ambito di nostra scelta".
La NATO ha avvertito la Russia che "continueremo a rispondere nel modo, nei tempi e nell'ambito di nostra scelta".
Keystone

«La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un'escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite umane: devono cessare». Lo afferma la NATO al termine del Consiglio atlantico.

Keystone-SDA

23.09.2025, 13:43

23.09.2025, 13:49

«La Russia non deve avere alcun dubbio: la NATO e gli alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per difendersi e scoraggiare tutte le minacce provenienti da ogni direzione», afferma una nota emessa al termine della riunione convenuta sotto l'articolo 4 su richiesta dell'Estonia in seguito all'incursione venerdì scorso dei MIG russi nei cieli del paese baltico.

«Continueremo a rispondere nel modo, nei tempi e nell'ambito di nostra scelta. Il nostro impegno nei confronti dell'articolo 5 è incrollabile», si legge ancora nel documento.

«Gli alleati non si lasceranno scoraggiare da questi e altri atti irresponsabili della Russia dal loro impegno duraturo a sostenere l'Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, nell'esercizio del suo diritto intrinseco all'autodifesa contro la brutale e immotivata guerra di aggressione della Russia».

«Il Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) - prosegue la nota, ricostruendo gli ultimi fatti - ha informato il Consiglio in merito a questo incidente, nel quale tre velivoli russi MIG-31 armati hanno violato lo spazio aereo estone per oltre dieci minuti. La risposta della NATO è stata rapida e decisa. Sono stati fatti decollare dei velivoli alleati per intercettarli e scortarli fuori dallo spazio aereo estone: questa incursione fa parte di un quadro più ampio di comportamenti sempre più irresponsabili da parte della Russia».

«È la seconda volta in due settimane che il Consiglio Nord Atlantico si riunisce ai sensi dell'articolo 4. Il 10 settembre il Consiglio ha tenuto consultazioni in risposta alla violazione su larga scala dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. Anche diversi altri alleati, tra cui Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Romania, hanno recentemente subito violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti gli alleati il cui spazio aereo è stato violato».

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Si cerca Franco Gambina
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti
Roberto Saviano a Lugano al festival Endorfine: «L'Italia è un pozzo nero»

Guerra in Ucraina

Guerra. Londra e Varsavia avvertono Mosca: «Affronteremo i jet»

GuerraLondra e Varsavia avvertono Mosca: «Affronteremo i jet»

Guerra in Ucraina. Trump: «Aiuteremo Polonia e i Paesi Baltici contro l'escalation russa»

Guerra in UcrainaTrump: «Aiuteremo Polonia e i Paesi Baltici contro l'escalation russa»

Guerra in Ucraian. Putin spinge per l'escalation militare convinto che Trump non agirà

Guerra in UcraianPutin spinge per l'escalation militare convinto che Trump non agirà

Politica. Zelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

PoliticaZelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

Altre notizie

Dopo le incursioni russe. La NATO in stato d'emergenza:  «Pronti a reagire con ogni mezzo»

Dopo le incursioni russeLa NATO in stato d'emergenza:  «Pronti a reagire con ogni mezzo»

Assemblea Generale. Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Assemblea GeneraleNel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Assemblea Generale. Guterres: «I principi dell'ONU sono sotto assedio»

Assemblea GeneraleGuterres: «I principi dell'ONU sono sotto assedio»