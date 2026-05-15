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Politica Droni russi causano nuovo rogo nella zona di esclusione della centrale atomica di Chernobyl

SDA

15.5.2026 - 07:00

Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando l'Agenzia statale ucraina per la gestione delle zone di esclusione su Facebook.

In questa foto fornita dal Servizio di emergenza ucraino, i vigili del fuoco domano un incendio boschivo divampato nella zona di esclusione intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, venerdì 8 maggio 2026.
In questa foto fornita dal Servizio di emergenza ucraino, i vigili del fuoco domano un incendio boschivo divampato nella zona di esclusione intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, venerdì 8 maggio 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.05.2026, 07:00

Mercoledì i soccorritori e i dipendenti delle aziende gestite dall'Agenzia erano riusciti a spegnere un vasto incendio che imperversava da diversi giorni, quando il territorio della zona di Chernobyl è stato nuovamente attaccato.

Giovedì, a seguito dell'abbattimento di un drone russo Geran-2, sono emersi nuovi focolai di incendio nel territorio del Dipartimento di Ricerca per la Protezione Ambientale Opachytskyi della Riserva della Biosfera Ecologica e Radiologica di Chernobyl.

La situazione è complicata dal fumo denso, dagli alberi caduti e dal terreno impervio. Macchinari pesanti, bulldozer e personale con motoseghe stanno lavorando per garantire l'accesso al luogo del sinistro.

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Sul luogo dell'incidente sono stati rinvenuti resti di droni russi e sono tuttora in corso le operazioni delle unità pirotecniche del Servizio statale per le emergenze.

Nonostante il nuovo rogo, il livello di radioattività nella zona di esclusione non supera i limiti di controllo, sottolinea l'Agenzia statale per la prevenzione e il controllo delle armi nucleari.

«Gli attacchi russi – si legge – rappresentano ancora una volta una minaccia per l'ecosistema unico della zona di Chernobyl, dove ogni nuova eruzione radioattiva costituisce un rischio per le foreste, la fauna selvatica e i territori che si stanno riprendendo da decenni dopo il disastro del 1986».

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