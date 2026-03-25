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Guerra in Ucraina Droni russi in Estonia e Lettonia

SDA

25.3.2026 - 10:47

Un pilastro di confine con la scritta "Repubblica di Lettonia" (foto simbolica)
Un pilastro di confine con la scritta "Repubblica di Lettonia" (foto simbolica)
Keystone

Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia e un altro è esploso in Lettonia. Lo riferiscono rispettivamente il Servizio di sicurezza interna estone e il ministero della Difesa lettone, citato da Rbc.

Keystone-SDA

25.03.2026, 10:47

25.03.2026, 10:57

Il Servizio di sicurezza interna estone (Iss) ha annunciato che non ci sono state conseguenze per la rete. «Un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente», ha dichiarato l'Iss in un comunicato stampa. «Il drone è entrato nello spazio aereo estone provenendo dallo spazio aereo russo», aggiunge il comunicato.

Secondo il ministero lettone, un drone non identificato è entrato nel territorio lettone provenendo dalla Russia. È stato inoltre segnalato il ritrovamento di detriti di drone. Nessun civile è rimasto ferito e non si sono registrati danni alle infrastrutture civili. «I sistemi di allarme rapido hanno registrato un suono simile a un'esplosione nella regione di Kraslava», si legge nel comunicato

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