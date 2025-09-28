  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Droni russi su Kiev, due morti e almeno dieci feriti

SDA

28.9.2025 - 08:34

La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco contro la capitale Ucraina. (Foto archivio)
La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco contro la capitale Ucraina. (Foto archivio)
Keystone

A Kiev, due persone sono state uccise e 10 ferite in seguito a un attacco russo oggi, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko citato da Ukrinform.

Keystone-SDA

28.09.2025, 08:34

28.09.2025, 09:50

«Al momento a Kiev sono stati confermati 10 feriti e almeno 2 morti. Probabilmente i dati non sono definitivi», ha scritto Tkachenko su Telegram. Secondo le prime informazioni, una bambina di 12 anni è rimasta uccisa nel quartiere Solomiansky di Kiev.

L'attacco sulla capitale era stata annunciato in precedenza – sempre su Telegram – dal sindaco Vitali Klitschko. Secondo quanto riferito dal primo cittadino un palazzo di cinque piani nel distretto di Solomyansky sarebbe andato parzialmente distrutto.

Secondo quanto riportato dal sindaco, l'attacco russo è andato avanti per tutta la notte. All'alba detriti sono caduti anche nei distretti di Darnytskyi, Dnipro e Holosiivskyi.

Secondo quanto dichiarato in seguito dal ministro degli esteri, Andriy Sybiga su X, «la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili».

