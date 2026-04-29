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Emirati Arabi Uniti Smantellata una rete finanziaria fraudolenta transnazionale, in ben 276 in manette

SDA

29.4.2026 - 22:00

A Dubai c'è anche chi vuole guadagnare in modo facile.
A Dubai c'è anche chi vuole guadagnare in modo facile.
Keystone

La polizia di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha reso noto di aver arrestato più di 250 membri di una rete fraudolenta internazionale, composta in gran parte da persone provenienti dal Sud-est asiatico, nell'ambito di un'operazione congiunta con l'FBI e la Cina.

Keystone-SDA

29.04.2026, 22:00

29.04.2026, 22:03

«La polizia di Dubai ha condotto un'operazione globale coordinata... in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) e la polizia cinese, che ha portato all'arresto di 276 membri», ha dichiarato in un post su X.

Secondo quanto riferito, i sospetti facevano parte di una «rete fraudolenta transnazionale». L'operazione avrebbe preso di mira «tre sindacati criminali e smantellato nove centri di frode» coinvolti in truffe sugli investimenti e frodi legate alle valute virtuali.

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