Duda mentre omaggia le vittime della Shoah oggi ad Auschwitz. Keystone

La Polonia conserva siti come Auschwitz «per preservare la memoria, per mantenerla viva, affinché la gente ricordi sempre». Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda nel suo discorso per gli 80 anni della liberazione del campo di concentramento nazista.

«Noi polacchi siamo i custodi della memoria oggi» e abbiamo la «missione» di preservare la testimonianza, ha affermato Duda da Auschwitz. Questo è necessario affinché «il mondo non permetta mai più che una catastrofe umana così drammatica accada».

«È qualcosa senza precedenti nella storia dell'umanità», ha aggiunto il presidente polacco. «Possa il ricordo di tutti gli assassinati continuare a vivere, possa il ricordo di tutti i morti continuare a vivere, possa il ricordo di tutti coloro che soffrono continuare a vivere», ha dichiararo Duda.