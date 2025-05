Due persone sono state fermate (immagine d'archivio). Keystone

La Polizia federale belga ha effettuato lunedì delle perquisizioni a Bredene, nelle Fiandre occidentali, durante le quali due sospettati sono stati privati della libertà e interrogati.

Keystone-SDA SDA

L'inchiesta si è concentra su possibili irregolarità nell'assegnazione di contratti alle aziende della difesa per l'acquisto di equipaggiamenti militari per la Nato, come munizioni e droni. Lo informa la procura federale belga in una nota. Un sospettato è stato arrestato dal giudice istruttore e l'altro è stato rilasciato.

Le indagini riguardano la possibile trasmissione di informazioni riservate da parte di dipendenti della Nato Support and Procurement Agency (Nspa), con sede nel Granducato del Lussemburgo, alle aziende di difesa considerate per l'aggiudicazione di questi appalti, spiega la procura.

Si ritiene che siano coinvolti diversi (ex) dipendenti della Nspa e ci sono indizi che il denaro ottenuto tramite queste pratiche illegali sia stato riciclato, in parte attraverso la creazione di società di consulenza.