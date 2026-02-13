  1. Clienti privati
Stati Uniti Due morti in una sparatoria nell'Università della Carolina del Sud

SDA

13.2.2026 - 09:27

Sparatoria in un campus universitario della Carolina del Sud.
Sparatoria in un campus universitario della Carolina del Sud.
Keystone

Due persone sono state uccise e almeno un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nel campus dell'Università della Carolina del Sud, nel sud-est degli Stati uniti. Lo riporta l'emittente Fox News.

Keystone-SDA

13.02.2026, 09:27

13.02.2026, 09:56

L'episodio si è verificato presso il complesso residenziale studentesco Hugine Suites. L'università ha disposto il lockdown del campus, mentre la South Carolina Law Enforcement Division ha avviato le indagini sull'accaduto.

Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli su dinamica e movente della sparatoria.

Il campus è rimasto sotto misure di sicurezza per consentire le operazioni delle forze dell'ordine.

