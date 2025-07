Incendi in Spagna Keystone

Due persone hanno perso la vita nel vasto incendio che da martedì pomeriggio sta devastando la località di Torrefeta, nel distretto di la Segarra (Lleida), in Catalogna.

Le vittime sono state ritrovate all'interno del perimetro dell'incendio, nel comune di Coscò, a 20 km dall'origine delle fiamme, informano i vigili del fuoco. Il rogo, alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature, ha già bruciato circa 5.000 ettari di terreno agricolo, nel più grande incendio registrato in Catalogna negli ultimi anni.

Nonostante la vastità delle fiamme, i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare il fronte del fuoco e ora si stanno concentrando sulla revisione dell'intero perimetro per escludere ulteriori vittime e per prevenire riattivazioni, soprattutto a causa dell'ondata di calore, con temperature record vicine ai 40 gradi che persistono in alcune regioni della penisola iberica.

L'agenzia meteorologica spagnola Aemet ha notificato ieri il giugno più caldo mai registrato, con una temperatura media di 23,6 gradi, di 0,8 gradi in più rispetto al precedente record stabilito nel 2017.

In via precauzionale, la Protezione Civile ha imposto il confinamento in casa, con porte e finestre chiuse, a circa 20.000 residenti di nove comuni catalani colpiti dal denso fumo, che si è propagato fino a 300 km creando una colonna di 14 km di diametro, un fenomeno senza precedenti in Catalogna.

Tuttavia, la scorsa notte, il confinamento è stato revocato in gran parte delle aree interessate. Nonostante ciò, i vigili del fuoco non escludono di richiedere nuovi confinamenti nelle prossime ore, con circa 14.000 persone ancora soggette all'allerta di protezione civile sui cellulari.

Oltre al focolaio principale, un altro incendio è divampato nello stesso distretto, a Sanauja, bruciando circa 40 ettari di vegetazione.