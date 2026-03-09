Un ordigno artigianale riempito di chiodi scoperto dalla polizia vicino alla casa del sindaco di New York Zohran Mamdani. Keystone

L'abitazione di Zohran Mamdani nel mirino. Un dispositivo esplosivo artigianale in grado di «uccidere», simile a quello usato per l'attacco alla maratona di Boston, è stato lanciato sabato contro l'abitazione del primo sindaco musulmano di New York.

Keystone-SDA SDA

L'episodio è avvenuto durante una manifestazione anti-Islam nei pressi di Gracie Mansion, la residenza del sindaco. Un secondo dispositivo sospetto è stato rinvenuto in un'auto parcheggiata nelle vicinanze a 24 ore di distanza, costringendo gli artificieri a intervenire.

La polizia di New York e l'Fbi stanno indagando sul primo dispositivo e, secondo indiscrezioni, l'inchiesta sarebbe per terrorismo.

«Non era un ordigno fasullo»

Diverse persone sono state fermate e due, riporta la Cnn, hanno affermato di essersi ispirate all'Isis.

«La squadra di artificieri ha condotto un'indagine preliminare sull'ordigno che è stato lanciato ieri durante una manifestazione e ha stabilito che non si tratta di un dispositivo fasullo o un fumogeno», ha detto la responsabile del New York Police Department Jessica Tisch.

Una manifestazione razzista

«Il dispositivo esaminato avrebbe potuto causare gravi lesioni o morte», ha aggiunto escludendo al momento che sia legato alla guerra con l'Iran.

La manifestazione a cui la polizia fa riferimento si è svolta sabato ed è stata organizzata dall'attivista di destra Jake Lang per opporsi alla preghiera musulmana pubblica.

Sul posto si sono radunati anche dei contro-manifestanti. Gli agenti hanno tenuto i due gruppi separati ma la tensione è salita e sono stati costretti a usare spray al peperoncino.

Un secondo ordigno trovato poco dopo

«Il suprematista bianco ha organizzato una protesta fuori a Gracie Mansion. Una protesta radicata nel bigottismo e nel razzismo. Questo odio non ha posto a New York», ha detto Mamdani, ringraziando la polizia.

«La mia amministrazione sta monitorando la situazione», ha aggiunto.

A poco più di 24 ore di distanza dal lancio durante la manifestazione, un secondo dispositivo sospetto è stato rinvenuto in una vettura parcheggiata vicino casa di Mamdani.

L'area è stata in parte evacuata e gli artificieri sono intervenuti per rimuovere l'ordigno e esaminarlo.