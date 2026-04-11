Domani urne aperte in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00. (Foto simbolica) Keystone

Elezioni, ultimo atto. L'Ungheria entra nelle ore decisive prima della chiamata alle urne – aperte domani dalle 6:00 alle 19:00 – che sancirà il vincitore del duello tra Viktor Orban e Peter Magyar.

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Il gran finale del premier – al potere da 16 anni – è previsto in serata a Budapest, in piazza della Santissima Trinità, nel cuore della capitale.

I suoi ultimi messaggi sui social sono un appello diretto agli ungheresi a scegliere nuovamente «sicurezza, continuità e orgoglio nazionale»: «Domani diventeremo grandi ancora. Votate per Fidesz».

Magyar prosegue invece nella sua instancabile maratona di comizi nei villaggi – da Hajdusamson a Ujfeherto, passando per Balmazujvaros e Puspokladany -, fino alla chiusura a Debrecen, roccaforte storica di Fidesz oggi tornata contendibile.

«Facciamo scorrere il fiume Tisza in tutto il Paese il 12 aprile. Parlate con amici, familiari, colleghi. Domani si decide il destino del nostro Paese. Ogni voto conta. Facciamo la storia insieme», scrive sui social il leader dell'opposizione, in testa in tutti i sondaggi, nel tentativo finale di conquistare gli indecisi e puntare alla maggioranza assoluta necessaria per portarlo al governo e attuare le riforme sullo stato di diritto necessarie anche a sbloccare i fondi Ue congelati.