  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Duello finale in Ungheria, Orban a Budapest e Magyar a Debrecen. 

SDA

11.4.2026 - 12:01

Domani urne aperte in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00. (Foto simbolica)
Domani urne aperte in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00. (Foto simbolica)
Keystone

Elezioni, ultimo atto. L'Ungheria entra nelle ore decisive prima della chiamata alle urne – aperte domani dalle 6:00 alle 19:00 – che sancirà il vincitore del duello tra Viktor Orban e Peter Magyar.

Keystone-SDA

11.04.2026, 12:01

11.04.2026, 12:23

Politica. In Ungheria arriva la galassia Maga per rieleggere Viktor Orban, ma la spinta di JD Vance non basta?

PoliticaIn Ungheria arriva la galassia Maga per rieleggere Viktor Orban, ma la spinta di JD Vance non basta?

Il gran finale del premier – al potere da 16 anni – è previsto in serata a Budapest, in piazza della Santissima Trinità, nel cuore della capitale.

I suoi ultimi messaggi sui social sono un appello diretto agli ungheresi a scegliere nuovamente «sicurezza, continuità e orgoglio nazionale»: «Domani diventeremo grandi ancora. Votate per Fidesz».

Magyar prosegue invece nella sua instancabile maratona di comizi nei villaggi – da Hajdusamson a Ujfeherto, passando per Balmazujvaros e Puspokladany -, fino alla chiusura a Debrecen, roccaforte storica di Fidesz oggi tornata contendibile.

«Facciamo scorrere il fiume Tisza in tutto il Paese il 12 aprile. Parlate con amici, familiari, colleghi. Domani si decide il destino del nostro Paese. Ogni voto conta. Facciamo la storia insieme», scrive sui social il leader dell'opposizione, in testa in tutti i sondaggi, nel tentativo finale di conquistare gli indecisi e puntare alla maggioranza assoluta necessaria per portarlo al governo e attuare le riforme sullo stato di diritto necessarie anche a sbloccare i fondi Ue congelati.

«Hajra Viktor!». Elezioni, l'ultima mossa di Orban che tenta il recupero nella sua roccaforte rurale attaccando Kiev

«Hajra Viktor!»Elezioni, l'ultima mossa di Orban che tenta il recupero nella sua roccaforte rurale attaccando Kiev

I più letti

Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Se il passaggio da Hormuz tornasse alla normalità, quando diminuirà il costo della benzina?
Migros ha sostituito i suoi codici a barre, ecco il motivo del cambiamento
Odermatt tira le somme della stagione: «Ho imparato a gestire le sconfitte»

Altre notizie

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: l'ospedale pediatrico di Zurigo dimette l'ultimo paziente

Tragedia in ValleseCrans-Montana: l'ospedale pediatrico di Zurigo dimette l'ultimo paziente

Reti sociali. L'esperto Olivier Steiner: «Vietare i social ai minori non risolve i problemi». Ecco perché

Reti socialiL'esperto Olivier Steiner: «Vietare i social ai minori non risolve i problemi». Ecco perché

Spazio. Parmelin si congratula con la NASA per missione Artemis II

SpazioParmelin si congratula con la NASA per missione Artemis II