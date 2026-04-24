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Alleanza atlantica In un'e-mail del Pentagono si ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Ecco perché

SDA

24.4.2026 - 09:29

Usa-Iran: Pentagono valuta sanzioni contro alleati.
Usa-Iran: Pentagono valuta sanzioni contro alleati.
Keystone

Una e-mail interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti «difficili» nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall'Alleanza. Lo scrive Reuters sul sito.

Keystone-SDA

24.04.2026, 09:29

24.04.2026, 10:01

Tra le opzioni allo studio, si starebbe valutando anche la possibilità di rivedere la posizione degli Stati Uniti rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland.

Le opzioni politiche sono dettagliate in una nota che esprime frustrazione per la presunta riluttanza o il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Usa l'accesso, le basi e i diritti di sorvolo per la guerra contro l'Iran.

Cosa significa questa e-mail?

Secondo il funzionario, l'e-mail afferma che concedere agli Usa l'accesso, le basi e i diritti di sorvolo per la guerra contro l'Iran rappresenta «solo il punto di riferimento assoluto per la Nato», e aggiunge che le diverse opzioni stanno circolando ai più alti livelli del Pentagono.

Secondo Reuters, tuttavia, l'e-mail non suggerisce un possibile ritiro degli Stati Uniti dalla Nato, né propone la chiusura delle basi in Europa.

Focus sulla Spagna, ecco perché

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha negato l'uso delle basi militari, quella navale di Rota e quella aerea di Moron, in Andalusia, e successivamente l'uso dello spazio aereo per i mezzi impegnati nell'operazione Stati Uniti-Israele contro Iran.

Il piano avrebbe un forte valore simbolico, più che operativo: nel caso della Spagna servirebbe a inviare un segnale politico agli alleati europei, accusati dall'amministrazione del presidente Donald Trump di non condividere l'onere della sicurezza.

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