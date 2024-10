Alex Salmond Keystone

L'ex First Minister scozzese Alex Salmond è morto all'età di 69 anni.

SDA

L'ex parlamentare e membro del parlamento scozzese, che ha guidato il paese tra il 2007 e il 2014 durante il referendum sull'indipendenza, ha avuto un malore durante un discorso in Macedonia del Nord. Lo riferisce la Bbc.

Salmond, che ha guidato lo Scottish Nationalist Party (Snp) tra il 1990 e il 2000 e poi di nuovo tra il 2004 e il 2014, è stato una figura di spicco nel movimento nazionalista scozzese. Nel suo secondo periodo da leader dell'Snp ha utilizzato il suo mandato da First Minister per indire un referendum sull'indipendenza scozzese nel 2014, guidando la campagna 'Yes Scotland', che è stata però sconfitta alle urne e di conseguenza Salmond ha rassegnato le sue dimissioni.

SDA