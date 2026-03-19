È morto Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord italiana

Umberto Bossi durante un comizio del 2012 a Bergamo. KEYSTONE

Il fondatore della Lega Nord italiana, Umberto Bossi, è morto. Lo riferiscono fonti parlamentari qualificate. Il «senatur» – com'era soprannominato – aveva 84 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Circolo di Varese.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, Umberto Bossi fu il fondatore della Lega Nord, partito che contribuì a ridefinire gli equilibri del panorama politico nazionale.

Nel corso della sua lunga carriera ricoprì numerosi incarichi istituzionali: fu senatore, deputato ed europarlamentare, oltre che ministro. Alla guida della Lega rimase per oltre vent’anni, come segretario federale fino al 2012, per poi assumere il ruolo di presidente a vita.

Bossi entrò per la prima volta in Parlamento nel 1987, eletto al Senato. Il suo debutto al governo risale invece al 2001, durante il secondo esecutivo guidato da Silvio Berlusconi, quando gli venne affidato il dicastero per le Riforme istituzionali e la devoluzione, con l’obiettivo di promuovere un modello di stampo federalista.