È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico

Flessibile: Donald Trump non si lascia intimorire da regole e leggi. Immagine d'archivio: KEYSTONE

Non appena Jimmy Kimmel è tornato in onda, Donald Trump ha minacciato ancora una volta - e illegalmente - l'emittente Abc di conseguenze. Ha inoltre invitato il procuratore generale a indagare sui suoi nemici. Ora manca solo la richiesta di un terzo mandato, che sarebbe escluso dalla Costituzione.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te «Pam, ho ricevuto più di 30 commenti e post»: Donald Trump invita senza patemi d'animo il procuratore generale Bondi ad agire contro i suoi nemici in un post sul suo social media.

«Metteremo alla prova l'emittente «Abc»: Trump minaccia pubblicamente il canale di Jimmy Kimmel dopo che il conduttore tanto odiato è tornato in onda.

«Trump 2028, spero che non finisca mai»: il presidente e i suoi sostenitori spingono sull'idea di concedere a Trump un terzo mandato, anche se la Costituzione lo esclude. Mostra di più

Donald Trump che infrange la legge non è una novità. Dopo tutto, il presidente degli Stati Uniti è stato condannato per ben 34 reati. A posteriori, il newyorkese è comunque riuscito a ridurre le pene, ma non l'accertamento della colpevolezza.

Ma ora il 79enne strumentalizza l'apparato statale e usa il suo potere per infrangere altre regole. Ecco tre punti che lo dimostrano.

Trump scatena la magistratura contro i suoi nemici

«Può il Dipartimento di giustizia rimanere indipendente sotto Trump?», si è chiesto ansioso il «New York Times». L'agenzia dovrebbe in effetti lavorare senza essere influenzata dalla Casa Bianca.

Di questi tempi, però, sembra più un pio desiderio. Donald Trump non si preoccupa nemmeno più di nascondere ciò che vuole.

«Pam, ho ricevuto più di 30 commenti e post che in sostanza dicono: "È la stessa vecchia storia dell'ultima volta. Molte chiacchiere, nessuna azione"», ha infatti scritto rivolgendosi direttamente alla 79enne ministra della giustizia Bondi.

Non si fa nulla, si è lamentato il newyorkese sulla sua piattaforma «Truth Social»: «E Comey, Adam ‹Shifty› Schiff, Leticia? Sono tutti colpevoli, ma non si fa nulla».

Per lui la ministra deve agire: «Sta uccidendo la nostra reputazione e la nostra credibilità».

Q: Is the president going back on his promise from his inaugural speech to not persecute political opponents? LEAVITT: No. It is not weaponizing the DOJ to demand accountability for those who weaponized the DOJ



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. September 2025 um 19:30

Cosa ha Trump contro il trio citato sopra? «Hanno avviato due procedimenti di impeachment contro di me e mi hanno incriminato (5 volte!) e per niente. Ora la giustizia deve essere servita», citava il post di «Fox News».

Trump posts a deranged message to Pam Bondi pressuring her to prosecute his political enemies after a U.S. attorney quit because he refused to fabricate charges: “We can’t delay any longer, it’s killing our reputation and credibility.” pic.twitter.com/JMxp6DC9n6 — MeidasTouch (@MeidasTouch) September 20, 2025

Il post è stato poi cancellato, come nota l'emittente statunitense: a quanto pare, qualcuno ha rivelato al presidente che non è saggio chiedere pubblicamente al Dipartimento di giustizia di perseguire i propri nemici.

Tuttavia, l'inquilino della Casa Bianca ha ottenuto ciò che voleva: James Comey è infatti stato incriminato.

L'ex direttore dell'FBI è accusato di aver mentito nel settembre 2020 in merito all'indagine sui legami tra la Russia e la campagna elettorale presidenziale di Trump del 2016.

A reminder the day after Donald Trump fired James Comey, Trump hosted the Russian Foreign Minister and the Russian Ambassador in the Oval Office and laughed about it.



[image or embed] — Dr. Jack Brown (@drjackbrown.bsky.social) 24. September 2025 um 23:19

Letitia James è invece nel fuoco incrociato della destra perché ha intentato una causa contro l'organizzazione di Trump nel 2022 come procuratore generale di New York.

Karoline Leavitt and President Trump are right, Letitia James has violated the US Constitution and she must be held accountable. pic.twitter.com/0W6a7YQczP — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) September 22, 2025

Il presidente è infine arrabbiato anche con Adam Schiff perché il democratico si è mobilitato contro di lui nelle commissioni dopo le elezioni del 2020 e l'assalto al Campidoglio nel 2021.

Pam Bondi si sta dunque lasciando strumentalizzare da Trump in questi casi?

Trump minaccia nuovamente l'emittente di Kimmel

Oltre alla libertà di religione e di riunione, il 1° Emendamento della Costituzione statunitense sancisce anche la libertà di parola. E la Federal Communications Commission (FCC) non ha intenzione di cambiare questo concetto.

L'autorità di regolamentazione dei media ha il compito di garantire che tutte le famiglie abbiano accesso alle informazioni e che nessuna emittente copra più del 45% delle famiglie.

In termini di contenuti, può intervenire solo quando si tratta di oscenità. Sono sette le parole che non possono essere utilizzate dalla TV statunitense in chiaro: «shit», «piss», «fuck», «cunt», «cocksucker», «motherfucker» e «tits».

A questo punto vi risparmiamo le traduzioni.

Nel caso di Jimmy Kimmel, questo non ha impedito al capo della FCC Brendan Carr di minacciare chiaramente la sua emittente Disney: «Possiamo farlo con le buone o con le cattive».

A suo dire Kimmel ha mentito al popolo: la sua agenzia ha «soluzioni che esamineremo». O le emittenti si censurano da sole, «o c'è più lavoro per la FCC».

Dopo l'allontanamento di Kimmel, ci sono state diverse proteste in tutto il panorama mediatico. Anche la Disney si è trovata di fronte a richieste di boicottaggio. Alla fine, l'azienda ha ceduto di nuovo: il conduttore è tornato in onda.

Naturalmente a Donald Trump questo non è piaciuto affatto. È sorprendente che stia denunciando pubblicamente la Disney, anche se non gli sarebbe permesso: Il ritorno di Kimmel mette a rischio l'azienda perché il suo show consiste in 99% di spazzatura democratica positiva».

A suo dire, poi, il «Jimmy Kimmel Live» è un'estensione dei democratici: «Per quanto ne so, sarebbe un grosso contributo illegale alla campagna elettorale. Penso che metteremo alla prova la ABC. Vediamo come va».

Trump sta apertamente minacciando di intentare una causa, come già fatto alla fine del 2024 con l'emittente televisiva ABC di Kimmel. Il motivo erano le dichiarazioni del conduttore George Stephanopoulos: il caso è stato risolto in via extragiudiziale con un pagamento di 16 milioni di franchi.

«Questo sembra ancora più redditizio», scrive Trump rivolgendosi a Kimmel e compagni: «Un vero gruppo di perdenti!».

While I was out of the country for 2 weeks, Jimmy Kimmel was canceled for saying MAGAts were politicizing Charlie Kirk's death. Meanwhile Brian Kilmeade of #FauxNews suggested euthanizing homeless people. Not a peep from anyone. Do I have that right? #DemVoice1 #ProudBlue #Pinks



[image or embed] — Senseidai2547 (@senseidai.bsky.social) 23. September 2025 um 14:59

Trump e il terzo mandato

Secondo la Costituzione, nessun presidente degli Stati Uniti può ricoprire più di due mandati. Tuttavia, a marzo Donald Trump ha dichiarato di non escluderlo a priori. «Non sto scherzando», ha assicurato a «NBC News»:«Molte persone vogliono che lo faccia. Ci sono modi per riuscirci».

Per esempio, il suo compagno di corsa JD Vance potrebbe farsi avanti e poi lasciare il posto a lui. «Ma ci sono altre opzioni», ha detto Trump.

L'emittente statunitense «NBC» e il «New York Times» sottolineano che gli ostacoli per rovesciare il 22° emendamento della Costituzione sono piuttosto elevati.

A maggio, il presidente USA ha poi fatto marcia indietro, dicendo che aveva solo voluto infastidire i «media delle fake news», ha detto alla «NBC News»: «Sarò presidente per otto anni, per due mandati. Ho sempre pensato che questo fosse molto importante».

Oh boy…



Steve Bannon says they’re working on a Way to give President Donald Trump a 3rd Term in Office 👀



“We’ll see what the definition of term-limit is…. This has been many years in the making, and we’ve had greater long-shots than Trump 2028.”



In a few months, it will be… pic.twitter.com/j2YLy9sCFZ — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) March 19, 2025

Ciononostante, il suo team vende contemporaneamente cappellini con la scritta «Trump 2028», osserva la «BBC». All'inizio di agosto, il presidente ha poi anche inviato segnali contrastanti, parlando del suo successo nelle ultime elezioni presidenziali nello Stato del Texas.

Aveva raggiunto un «record»: «Dicono che non sarà battuto finché non mi candiderò di nuovo». Alla domanda se volesse riprovarci, ha risposto: «No, probabilmente no».

Ma ha anche aggiunto: «Mi piacerebbe correre. La gente ama le tariffe e gli accordi commerciali. E ama il fatto che i Paesi stranieri non ci stiano più fregando».

A settembre, il presidente della Corte Suprema Sonia Sotomayor ha sorpreso tutti affermando che il 22° emendamento non è mai stato messo alla prova.

According to Steve Bannon Trump will hold a third term. Why is this guy so fucking mental? pic.twitter.com/szDFtGckqo — ML Smith (@maria48308) September 4, 2025

Più recentemente, Lindsey Graham ha ripreso l'argomento: «Trump 2028, spero che non finisca mai», ha detto il senatore repubblicano a «Fox News».

La questione è stata sollevata anche dalla commissione giudiziaria delle Hawaii: «Per ottenere un terzo mandato, dovrebbe rovesciare completamente le fondamenta del nostro Paese o la Costituzione, oppure dovrebbe essere corrotto», ha dichiarato il rappresentante Ed Case.

"Trump CANNOT run for a third term." There's a lot of things trump can't do but does anyway. 22A prevents him from being *elected* to a 3rd term and 14A prevents him from being elected to a 2nd term. Yet he was. Congress just ignored the insurrection clause. What else will Congress ignore?



[image or embed] — Mike (@fumikechu.bsky.social) 22. September 2025 um 02:50

D'altra parte, il democratico ha presentato un elenco di violazioni della legge da parte del presidente e, secondo «Hawaii News Now», ha espresso i seguenti reati:

«Distruggere agenzie federali e finanziamenti già regolati dalla legge; licenziare funzionari federali chiave di agenzie indipendenti; ignorare le ordinanze dei tribunali federali; minare l'indipendenza di agenzie federali chiave come il Dipartimento di Giustizia; e abusare del potere per intimidire gli oppositori», citando la polemica sul comico Jimmy Kimmel.