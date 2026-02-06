Ecco l'ultimo «ricatto» di Trump: il suo nome a stazione e aeroporto, o niente fondi per New York

Donald Trump sta cercando di lasciare un segno nel Paese come nessuno dei suoi predecessori ha mai fatto. ats

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe proposto di sbloccare fondi federali in cambio dell’intitolazione a suo nome della Penn Station di New York e dell’aeroporto internazionale di Dulles, a Washington. Lo hanno riferito giovedì diversi media americani.

Il miliardario magnate dell’immobiliare, che già possiede una torre con il suo nome sulla prestigiosa Fifth Avenue di New York, punta a lasciare un’impronta sul Paese come nessuno dei suoi predecessori.

Secondo vari media statunitensi, tra cui CNN e NBC, il presidente vorrebbe che il suo nome fosse attribuito a due dei luoghi più frequentati degli Stati Uniti: la Penn Station di New York e l’aeroporto internazionale di Dulles, a Washington.

In ballo il tunnel fra New York e il New Jersey

Citando fonti anonime, i media riferiscono che Trump avrebbe avanzato una proposta al senatore di New York Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato.

Il presidente si sarebbe impegnato a sbloccare oltre 16 miliardi di dollari di fondi federali congelati dalla sua amministrazione per il vasto progetto di un tunnel ferroviario tra New York e il New Jersey, a condizione che Schumer accettasse di sostenere l’intitolazione a suo nome della stazione e dell’aeroporto.

Secondo le stesse fonti, Schumer avrebbe respinto l’offerta. La CNN precisa che la proposta risalirebbe al mese scorso.

Nel frattempo, gli Stati di New York e del New Jersey hanno avviato un’azione legale per contestare la sospensione dei fondi.

Tradizionalmente, il nome dei presidenti viene attribuito a edifici o infrastrutture solo dopo la fine del mandato o dopo la loro morte.

La moneta commemorativa e gli altri progetti

Il deputato di New York Jerry Nadler ha definito il tentativo di rinominare l’aeroporto di Dulles e la Penn Station una manovra di «racket ed estorsione».

Lo scorso dicembre, il consiglio di amministrazione del Kennedy Center, complesso culturale e memoriale di Washington i cui membri sono stati nominati da Trump, ha votato a favore del cambio di nome in «Trump-Kennedy Center».

Parallelamente, il presidente ha promosso la costruzione di un «Arco dell’Indipendenza», sul modello dell’Arco di Trionfo di Parigi, e ha dato il via alla realizzazione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, demolendo l’ala est dello storico edificio.

Il tycoon ha inoltre annunciato di recente il lancio di una nuova classe di grandi navi da guerra che porterà il suo nome.

Il Dipartimento del Tesoro ha infine confermato l’esistenza di un progetto per una moneta commemorativa da un dollaro con l’effigie di Donald Trump, nonostante le leggi vietino di raffigurare sulla valuta un presidente in carica o ancora in vita.