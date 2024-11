La campagna elettorale statunitense ha avuto molto da offrire. Morry Gash/AP/dpa (Archivbild)

Una campagna elettorale ricca di colpi di scena negli Stati Uniti s'è conclusa: ora gli elettori possono dire la loro. Uno sguardo a questi mesi senza precedenti.

Hai fretta? blue News riassume per te La campagna elettorale negli Stati Uniti è stata caratterizzata da eventi inediti e sorprendenti.

È stata una delle campagne elettorali più confuse, imprevedibili ed epocali della storia politica del Paese a stelle e strisce.

Kamala Harris è diventata inaspettatamente la candidata presidenziale del suo partito.

Trump è sopravvissuto non a uno, ma a due tentativi di assassinio.

Nell'anno successivo all'annuncio della sua nuova candidatura, il tycoon è stato perseguito in giustizia ben quattro volte. Mostra di più

È l'elezione che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Non molto tempo fa, Donald Trump era furioso nella sua tenuta privata di Mar-a-Lago dopo aver affrontato due processi per impeachment e aver perso contro il democratico Joe Biden alle elezioni del 2020.

Persino alcuni dei suoi più stretti alleati prospettavano un futuro senza l'uomo carismatico ma imprevedibile al timone del Partito Repubblicano, soprattutto dopo il suo fallito tentativo di ribaltare un'elezione conclusasi con violenza e disonore.

Quando due anni fa Trump annunciò il suo ritorno, il «New York Post» seppellì l'articolo a pagina 26.

In quel momento, Kamala Harris stava vivendo un'esistenza come vicepresidente non memorabile sotto il presidente Biden. Un tempo considerata una stella cadente del Partito Democratico, ha lottato sia con il suo profilo che con il suo portafoglio, deludendo i suoi sostenitori e compiacendo i suoi critici.

Nessuno parlava di una candidatura di Harris per il posto di primo piano, piuttosto ci si chiedeva se Biden avrebbe dovuto sostituirla come compagno di corsa nel caso in cui avesse cercato di ottenere un secondo mandato.

Ma ora, per quanto possa sembrare improbabile, gli americani eleggeranno Trump o Harris come prossimo capo di Stato. Si tratta dell'ultimo capitolo di una delle saghe più confuse, imprevedibili e consequenziali della storia politica.

«Nessuno ci avrebbe creduto»

Per una volta, la parola d'ordine «senza precedenti» non è stata abusata.

«Se qualcuno avesse detto in anticipo cosa sarebbe successo in queste elezioni e avesse cercato di venderlo come un libro, nessuno ci avrebbe creduto», ha detto Neil Newhouse, sondaggista repubblicano con più di quattro decenni di esperienza.

«Ha galvanizzato il Paese e lo ha polarizzato. E possiamo solo sperare di uscirne migliori alla fine».

La storia è stata e sarà fatta. Gli Stati Uniti non hanno mai eletto un presidente che sia stato condannato per un crimine. Trump è sopravvissuto non a uno, ma a due tentativi di assassinio.

Biden si è ritirato nel bel mezzo di un anno elettorale e Harris potrebbe diventare la prima donna presidente.

I principi fondamentali della democrazia nella nazione più potente del mondo sono messi alla prova come mai prima d'ora dalla guerra civile americana.

Per non parlare dei conflitti paralleli in Europa e in Medio Oriente, degli attacchi di hackeraggio da parte di governi stranieri, del flusso di disinformazione sempre più diffuso e dell'ingerenza dell'uomo più ricco del mondo, Elon Musk.

L'unica cosa su cui il Paese può essere d'accordo in questo momento è che nessuno sa come finirà la storia.

Trump si è assicurato la nomination presidenziale repubblicana nonostante la sua disgrazia.

Il partito avrebbe potuto cancellare Trump dopo il 6 gennaio 2021. Quel giorno, ha galvanizzato i suoi sostenitori con false affermazioni di presunti brogli elettorali e li ha incaricati di marciare verso il Campidoglio degli Stati Uniti mentre il Congresso certificava solennemente la vittoria di Biden.

Trump ha poi assistito alle minacce dei deputati e del suo stesso vicepresidente Mike Pence da parte dei rivoltosi.

Quattro cause contro Trump

Ma non abbastanza repubblicani si sono uniti ai democratici per condannare Trump in un procedimento di impeachment. Questo ha spianato la strada alla sua ricandidatura.

Trump ha iniziato a pianificare il suo ritorno, anche se alcuni leader del suo partito speravano che sarebbe stato eclissato da Ron DeSantis, il governatore della Florida, o da Nikki Haley, l'ex governatore della Carolina del Sud.

Nell'anno successivo all'annuncio della sua nuova candidatura, Trump è stato accusato penalmente quattro volte. Due delle accuse riguardavano i suoi tentativi di annullare la sconfitta elettorale. Un'altra riguardava il suo rifiuto di restituire al governo documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca. Trump si è dichiarato non colpevole in tutti i casi.

Tuttavia, una quarta accusa a New York ha fatto sì che Trump diventasse il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere condannato per reati penali.

Il 30 maggio una giuria lo ha riconosciuto colpevole di aver falsificato i registri aziendali relativi al pagamento di denaro per il silenzio a un'attrice porno che sosteneva di aver avuto una relazione.

Tutto questo non ha rallentato Trump, che ha praticamente ignorato i suoi avversari durante le primarie. Si è diretto inesorabilmente verso la nomina a candidato repubblicano alla presidenza. Una foto della polizia di uno dei suoi arresti è stata adottata dai suoi sostenitori come simbolo di resistenza contro un sistema corrotto.

La campagna di Trump ha sfruttato la rabbia per l'inflazione e la frustrazione per l'afflusso di migranti al confine meridionale. Ha anche ripetutamente criticato l'ottantunenne Biden perché troppo vecchio per la carica, anche se lui stesso ha solo quattro anni in meno del presidente.

Ma anche i Democratici sono dell'opinione che Biden ha fatto bene a ritirarsi piuttosto che cercare un secondo mandato.

Tentativo di assassinio di Trump

Quando il 27 giugno, durante un dibattito presidenziale, Biden si è sentito in difficoltà, perdendo il filo del discorso, apparendo confuso e balbettando, sono cresciute le pressioni all'interno del suo partito affinché si ritirasse dalla corsa.

Mentre Biden affrontava una crisi politica, Trump si è recato a un comizio all'aperto a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio. Un giovane è riuscito a salire sul tetto di un edificio vicino, nonostante la presenza della polizia.

Ha sparato diversi colpi con un fucile semiautomatico. Trump s'è toccato l'orecchio poiché colpito ed è sceso sul palco. Mentre gli agenti dei servizi segreti si affollavano intorno a lui, si è raddrizzato con una scia di sangue sul viso, ha alzato il pugno in aria e ha gridato: «Combatti, combatti, combatti!». Una bandiera americana sventolava sopra di lui.

L'immagine in un battito d'ali di farfalla è diventata iconica e ha fatto il giro del globo terracueo.

Un'opportunità inaspettata

È stato un momento che ha raggiunto immediatamente lo status di cult. La strada di Trump verso la Casa Bianca sembrava più chiara che mai, forse addirittura inevitabile.

Harris ha un'occasione inaspettata per fare ammenda. La mattina del 21 luglio, quando Biden ha chiamato, la vicepresidente era intenta a comporre un puzzle con le nipoti. Biden aveva deciso di porre fine alla sua candidatura e di appoggiare Harris come suo successore. Harris trascorse il resto della giornata facendo decine di telefonate per assicurarsi il sostegno. Nel giro di due giorni, aveva un sostegno sufficiente per assicurarsi la nomination.

È stato un incredibile scherzo del destino. Harris si era impegnata a candidarsi alle presidenziali quattro anni prima e si era ritirata prima delle prime primarie democratiche. Biden rivitalizzò la sua carriera politica scegliendola come compagna di corsa.

È diventata la prima donna, la prima donna nera e la prima persona di origine sud-asiatica a ricoprire la carica di vicepresidente. Ma le difficoltà della Harris non sono finite qui.

Ha lottato con la politica sull'immigrazione, ha presieduto un ufficio con molti cambiamenti di personale e si è nascosta sullo sfondo piuttosto che usare il suo status storico come piattaforma.

Tutto questo iniziò a cambiare il 24 giugno 2022, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti annullò il diritto all'aborto.

La Harris divenne la principale sostenitrice della Casa Bianca su una questione che cambiò la politica americana. Si è anche dimostrata più agile di prima.

Poco dopo il suo ritorno da un viaggio di una settimana in Africa, il suo team organizzò un viaggio improvvisato a Nashville, in modo che Harris potesse mostrare il suo sostegno a due legislatori del Tennessee che rischiavano di essere espulsi dalla legislatura dello Stato meridionale per aver sostenuto un maggiore controllo delle armi.

Nel frattempo, Harris ha preso contatti con politici, manager e personalità della cultura locali per raccogliere idee e creare una rete. Quando Biden rinunciò alla sua candidatura, la Harris si trovò in una posizione migliore di quanto molti pensassero per sfruttare l'opportunità.

Il giorno dopo essere stata scelta come candidata, la Harris volò a Wilmington, nel Delaware, per visitare la sede della campagna. Lo staff aveva trascorso la mattinata a stampare striscioni «Kamala» e «Harris for President» da appendere accanto agli ormai obsoleti manifesti di Biden-Harris.

Mancavano 106 giorni alla fine della campagna.

Praticamente nulla in comune

In un discorso allo staff della campagna a Wilmington, Harris ha pronunciato una frase che è diventata un mantra cantato dai sostenitori nei comizi di tutto il Paese. «Non torneremo indietro», ha dichiarato.

È un giusto contrappunto allo slogan di Trump «Make America great again» (Rendi l'America di nuovo grande), che ha usato fin dalla sua prima campagna più di otto anni fa.

I due candidati non hanno quasi nulla in comune, come è emerso chiaramente il 10 settembre quando Harris e Trump si sono incontrati per la prima volta per il loro unico dibattito televisivo. Harris ha promesso di ripristinare il diritto all'aborto e di utilizzare le agevolazioni fiscali per sostenere le piccole imprese e le famiglie. Ha detto che sarebbe stata un presidente per tutti gli americani.

False affermazioni sui migranti

Trump si è preso il merito di aver nominato i giudici che hanno contribuito ad annullare il diritto all'aborto e ha promesso di proteggere l'economia con i dazi. Ha anche sfruttato le false affermazioni sui migranti che avrebbero mangiato animali domestici. Ha definito Harris «il peggior vicepresidente nella storia del nostro Paese».

È stato ampiamente ipotizzato che Harris avrebbe avuto la meglio nel dibattito televisivo, e questo è il modo in cui molti osservatori hanno interpretato l'andamento del dibattito.

Trump ha insistito sulla sua vittoria, ma ha rifiutato un secondo dibattito. La gara è rimasta notevolmente combattuta.

Gli opinionisti e i sondaggisti hanno passato le ultime settimane a cercare di individuare qualsiasi cambiamento nelle possibilità dei candidati.

Microscopici cambiamenti nell'opinione pubblica potrebbero influenzare l'esito delle elezioni. Potrebbero passare giorni prima che vengano contati abbastanza voti per determinare il vincitore.

Il risultato, una volta determinato, potrebbe essere un'altra sorpresa in una campagna elettorale che è stata ricca di sorprese.

