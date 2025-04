Trump e la moglie Melania ai funerali di Papa Francesco KEYSTONE

Ai funerali di Stato di Papa Francesco in Vaticano, Donald Trump ha attirato ancora una volta l'attenzione su di sé, ma per le ragioni sbagliate. A far suscitare le critiche in tutto il mondo, questa volta, è stata la sua scelta dell'abbigliamento.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha partecipato alle esequie di Papa Francesco in Vaticano indossando un abito blu anziché nero.

Sui social media il presidente statunitense è stato accusato di «mancanza di rispetto».

Donald Trump ha nuovamente creato scompiglio in occasione dell'ultimo saluto solenne a Papa Francesco in Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti si è infatti presentato alle esequie in abito blu, suscitando aspre critiche.

Mentre la maggior parte dei capi di Stato e di Governo, compresa la moglie Melania Trump, hanno indossato - come vuole la tradizione - un outfit nero, l'inquilino della Casa Bianca ha scelto un blu acceso, con tanto di cravatta abbinata.

Questo non ha mancato di far esplodere le polemiche in tutto il mondo, e sui social media gli utenti hanno accusato Trump di «mancanza di rispetto». Uno ha commentato sulla piattaforma X: «Non è nemmeno riuscito a mettere un semplice abito nero, incredibile».

Because it’s all about 🤡

Respect? He’s not even wearing a black suit. At least Melania is attending the funeral in all black including a modesty black veil. Wishing 🤡 a real bad sunburn on his bald combover. https://t.co/eU5CtAhXa6 — Caroline #🟦🏳️‍🌈🧓🏻⚜️🐈💉 (@CrazyCatsCari) April 26, 2025

Tuttavia, anche il principe William e il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno scelto un abito dal colore blu.

I posti a sedere sono stati cambiati con poco preavviso

Trump ha fatto parlare di sé anche al di fuori della sua scelta dell'outfit.

Secondo il protocollo, in origine avrebbe dovuto prendere posto in terza fila, ma secondo il «Daily Telegraph», i posti a sedere sono stati cambiati con poco preavviso e il presidente USA è stato fatto sedere in prima.

I funerali hanno attirato circa 250.000 persone in Piazza San Pietro e nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco è stato deposto dopo la cerimonia.

Il Vaticano aveva già ampliato in modo massiccio le misure di sicurezza e già venerdì aveva inviato avvisi di emergenza ai telefoni cellulari per dirigere il flusso di visitatori.

Durante la sua vita, il defunto Pontefice, aveva ordinato di essere sepolto in una semplice bara di legno piuttosto che nel tradizionale rito della tripla bara.

Si è trattata di un'ultima dimostrazione della sua modestia.