«È successo tutto molto in fretta»: l'infermiere racconta le ultime ore del Papa

Domenica Papa Francesco ha fatto un giro a sorpresa con la sua papamobile in Piazza San Pietro, in mezzo a migliaia di fedeli riuniti per celebrare la Pasqua. Keystone

«Grazie per avermi riportato in Piazza San Pietro»: queste parole, rivolte da Papa Francesco al suo infermiere per averlo incoraggiato a fare un ultimo giro in papamobile la domenica di Pasqua, sono state tra le ultime che il Pontefice ha detto prima della sua morte.

Keystone-SDA ATS

Queste parole, rivolte al suo fedele infermiere personale, Massimiliano Strappetti, sono state riportate martedì da «Vatican News», il media ufficiale della Santa Sede.

Dopo la tradizionale benedizione Urbi et Orbi dal balcone della Basilica di San Pietro, domenica Papa Francesco ha fatto un giro a sorpresa in papamobile in Piazza San Pietro tra le migliaia di fedeli riuniti per celebrare la Pasqua.

Prima di partire, ha chiesto al suo infermiere: «Pensi che possa farcela?». E Strappetti lo ha rassicurato. Poi ha trascorso quasi un quarto d'ora a girare per i corridoi della piazza, benedicendo i bambini in un'atmosfera sovreccitata, affiancato da numerose guardie del corpo.

«Non ha sofferto»

Secondo «Vatican News», il Papa ha poi trascorso il pomeriggio riposando nel suo appartamento nella residenza di Santa Marta in Vaticano, prima di cenare.

Intorno alle 5.30 di lunedì sono comparsi i primi segni di malessere. Più di un'ora dopo, dopo aver salutato l'infermiere, è entrato in coma e infine è morto alle 07:35 ora locale.

«Non ha sofferto, tutto è avvenuto molto rapidamente», hanno raccontato i presenti a «Vatican News». «Una morte discreta, quasi inaspettata, senza lunghe attese e troppo rumore per un Papa che ha sempre mostrato grande riserbo sulle sue condizioni di salute», hanno commentato i media della Santa Sede.

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato mattina alla presenza di una moltitudine di fedeli e di personalità straniere, dopodiché sarà convocato un conclave per eleggere il suo successore.