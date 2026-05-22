EbolaL'OMS: «Molto preoccupante la situazione nella Repubblica democratica del Congo»
SDA
22.5.2026 - 14:24
La situazione dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo «è molto preoccupante». Lo ha detto oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Keystone-SDA
22.05.2026, 14:24
22.05.2026, 14:28
SDA
Questi ha precisato che «finora sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati, ma sappiamo che l'epidemia è molto più estesa». Al momento, ha aggiunto, «ci sono quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti».
In Uganda «la situazione al momento è stabile», ha proseguito, in un aggiornamento pubblicato su X, «con due casi confermati e un decesso, e nessun nuovo caso o decesso segnalato».
«Un cittadino americano che lavorava nella Repubblica democratica del Congo è risultato positivo al virus ed è stato trasferito in Germania per le cure. Siamo al corrente delle notizie su un altro cittadino americano, contatto ad alto rischio, che è stato trasferito nella Repubblica Ceca», ha ricordato il direttore dell'Oms, sottolineando che «i numeri sono in continua evoluzione grazie al miglioramento delle attività di sorveglianza e dei test di laboratorio» anche se «la violenza e l'insicurezza ostacolano la risposta».
Nel frattempo, ha concluso, l'Oms ha dispiegato altro personale nella provincia orientale dell'Ituri, epicentro dell'epidemia nella Repubblica democratica del Congo, a sostegno delle comunità colpite.