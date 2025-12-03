Non è affatto un santo: Donald Trump. Keystone

Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, negli Stati Uniti soffia un vento diverso. Quattro incidenti dello scorso fine settimana dimostrano che le politiche dell'attuale amministrazione stanno diventando sempre più brutali.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Quattro episodi eclatanti avvenuti negli Stati Uniti nello scorso fine settimana mostrano la brutalità dell'amministrazione di Donald Trump.

Il presidente stesso ha definito il governatore democratico Tim Walz un «ritardato», causando l'ira di un senatore repubblicano che ha una figlia con la sindrome di Down.

Il tycoon ha graziato l'ex presidente dell'Honduras, condannato a 45 anni di carcere negli USA per contrabbando di cocaina, quando allo stesso tempo vuole combattere il narcotraffico dal Venezuela.

A quanto pare Trump vuole pure lucrare soprattutto sull'Ucraina.

Il ministro della difesa Pete Hegseth avrebbe fatto uccidere dei naufraghi. Mostra di più

Bisogna riconoscerlo a Donald Trump: è sempre buono per un titolo. Il presidente degli Stati Uniti inonda spesso il panorama mediatico con notizie calcolate, piani curiosi o opinioni controverse.

Il problema è che l'una o l'altra ondata che il presidente genera, a volte, si perde in questo rumore di sottofondo. Solo lo scorso fine settimana ci sono stati quattro incidenti e decisioni che avrebbero dovuto dar da parlare, dato che le politiche dell'attuale amministrazione stanno diventando sempre più brutali.

Trump definisce Walz un «ritardato»

È proprio un messaggio di ringraziamento a scatenare la prima polemica: «Buon Ringraziamento a tutti», inizia il post di Trump su Truth il 28 novembre.

Quello che segue però è tutt'altro che unificante: il tycoon inveisce contro il «politicamente corretto» e la «pura stupidità» quando si parla di immigrazione.

Il presidente parla poi dello Stato americano del Minnesota, invaso da «centinaia di migliaia» di somali: «Le bande somale vagano per le strade in cerca di prede, mentre la nostra meravigliosa gente rimane chiusa nei propri appartamenti e nelle proprie case, sperando di essere lasciata in pace».

Colpa del governatore democratico: Trump definisce Tim Walz «gravemente ritardato», e attacca anche la deputata statunitense musulmana Ilhan Omar, che è «sempre avvolta nel suo hijab» e «probabilmente è arrivata negli Stati Uniti illegalmente».

Questo comportamento ha incontrato una decisa resistenza da parte di un senatore repubblicano: Mike Bohacek, dello Stato americano dell'Indiana, il quale non vuole più stare al gioco politico del collega. Questo perché ha una figlia con la sindrome di Down.

Il senatore non può accettare la scelta di parole del presidente nei confronti di Walz: «Non è la prima volta che il nostro presidente usa questi riferimenti offensivi e dispregiativi; la sua scelta di parole ha delle conseguenze».

Bohacek ha preso quindi posizione contro il suo stesso presidente: così facendo vuole silurare il suo gerrymandering, cioè la manipolazione dei collegi elettorali.

«Voterò no al redistricting. Forse [Trump] può usare i prossimi 10 mesi per convincere gli elettori che le sue politiche e i suoi comportamenti meritano una maggioranza al Congresso».

L'ex presidente dell'Honduras viene graziato

Gli Stati Uniti stanno esercitando enormi pressioni sul Venezuela, apparentemente a causa della droga. Le forze armate hanno affondato più di 24 imbarcazioni nei Caraibi, uccidendo almeno 83 persone.

Venerdì Trump ha sorpreso tutti annunciando l'intenzione di graziare Juan Orlando Hernández. L'ex presidente dell'Honduras è stato condannato a 45 anni di carcere negli Stati Uniti nel 2024 per contrabbando di cocaina. Il 57enne è stato «trattato in modo molto duro e ingiusto, secondo molte persone che rispetto molto», scrive il numero uno della Casa Bianca.

Trump collega questa amnistia all'invito alla popolazione dell'Honduras a votare per Nasry «Tito» Asfura, che, come Hernández, appartiene al Partito Nazionale del Paese.

Hernández è stato presidente dal 2014 al 2022 e ha governato in modo autoritario. Durante questo periodo, avrebbe portato 400 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti e che abbia fatto soldi anche con il traffico di esseri umani.

Chiunque abbia ora l'impressione che il contrabbando di droga non sia più così in cima alla lista delle priorità della Casa Bianca, sarà incoraggiato dalla deputata repubblicana Maria Salazar, che rivela a «Fox News» ciò che preoccupa davvero Washington.

«Le compagnie petrolifere americane avranno una giornata campale in Venezuela, perché ci sarà un'attività economica del valore di mille miliardi di dollari», afferma apertamente la 64enne come motivo per cui gli Stati Uniti dovrebbero attaccare il Paese sudamericano.

Rep Maria Salazar (R-FL) says Trump is about to invade Venezuela, and the objective is to seize their oil. Remarkable candor, because this seems to be precisely what is going on. bsky.app/profile/atru...



[image or embed] — Scott Horton (@robertscotthorton.bsky.social) 24. November 2025 um 22:35

«Le compagnie americane possono entrare e riparare tutti gli oleodotti, le piattaforme di trivellazione e tutto ciò che ha a che fare con le compagnie petrolifere venezuelane», continua Salazar, aggiungendo che la popolazione guadagnerà ben poco da questa avventura economica e militare.

Trump vuole guadagnare soprattutto sull'Ucraina

Trump si presenta ripetutamente come il principe della pace, che vuole aver risolto un numero X di guerre. A volte sostiene di aver placato sei guerre, altre di aver posto fine a otto conflitti. C'è solo una cosa che non ha ancora risolto: la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina.

How many more times will Trump come out and say the same things about his relationship with Putin, how many wars he has ended, and all that stuff people have heard many times before?



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 19. November 2025 um 20:08

Il newyorkese vuole cambiare le cose, dando un ultimatum a Volodymyr Zelensky: se l'Ucraina non rinuncia al Donetsk, ritirerà il supporto militare dal Paese. Il fatto che Kiev non sia in grado di abbandonare quest'area per vari motivi non è chiaramente di interesse per il presidente americano.

Ma quanto riportato venerdì dal «Wall Street Journal» (WSJ) getta questo atteggiamento in una luce completamente diversa: il motto di Trump è «Make Money Not War».

Quando l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, si sono incontrati con il negoziatore russo Kirill Dmitriev a Miami, in Florida, avrebbero discusso anche di interessi economici.

I’ve never seen someone work the zoom so perfectly..

One thing is the words being said, another is the look on someone’s face that can tell a whole other story on its own…

Like when someone has been caught red handed.pic.twitter.com/qiWJGdANs2 — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 30, 2025

Il tycoon vuole espandere notevolmente le relazioni economiche con il Cremlino: Washington non esclude nemmeno la riapertura del gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico.

Insieme alla Russia, le materie prime dell'Artico devono essere ulteriormente sfruttate e 300 miliardi di dollari di beni russi congelati devono essere utilizzati per investimenti americani in Russia.

Oltre a petrolio, gas e altre materie prime, Witkoff e Dimitrijew avrebbero anche discusso di ricostruire insieme l'Ucraina dopo la guerra.

Il magnate immobiliare ha dichiarato al WSJ di credere che la pace arriverà con il commercio: «Se riusciamo a raggiungere questo obiettivo e tutti ne traggono beneficio, si creerà automaticamente un baluardo contro i conflitti futuri. Perché tutti ne beneficiano».

The Wall Street Journal just spelled out that Trump’s ❝peace❞ play on Ukraine is basically ❝cash in with the Kremlin so our boys get rich❞ — and the internet is watching his insiders drool over rare-earth and energy deals, not Ukrainian sovereignty. 💰☮️🤝🇷🇺



[image or embed] — 𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐉.𝐒. 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐩𝐢𝐝𝐚 🇨🇦 🇺🇦 ¬1ɩ (@ajsdecepida.bsky.social) 30. November 2025 um 04:33

Per Kiev si tratta - ancora una volta - di uno schiaffo: anche quando gli Stati Uniti hanno imposto all'Ucraina l'accordo sulle materie prime, la firma avrebbe dovuto aumentare le possibilità di pace.

Una vecchia favola, come è ormai chiaro. Il fatto che l'aggressore debba ora beneficiare della ricostruzione dopo aver bombardato e distrutto il Paese vicino è a dir poco allucinante.

Hegseth avrebbe fatto uccidere dei naufraghi

È necessario affrontare ancora una volta il tema degli attacchi alle imbarcazioni sospette di contrabbando nei Caraibi.

Venerdì il «Washington Post» ha lanciato la notizia bomba che il segretario alla difesa Pete Hegseth sta ordinando ai suoi uomini di intraprendere azioni radicali.

«L'ordine era di uccidere tutti», raccontano due soldati, rimasti anonimi, al quotidiano statunitense. Si tratta di un attacco avvenuto il 2 settembre al largo delle coste di Trinidad, in cui un drone ha distrutto la nave ma ha lasciato due sopravvissuti in acqua. L'ufficiale in comando avrebbe poi ordinato un secondo attacco, secondo le istruzioni di Hegseth.

Immagine: Screenshot Truth Social/Donald Trump

Ma l'uccisione di naufraghi indifesi è un omicidio - o un crimine di guerra se gli attacchi sono considerati attacchi ai terroristi.

Secondo il «Guardian», lo stesso Hegseth parla di fake news: si tratta di «notizie inventate, infiammatorie e sprezzanti per screditare i nostri incredibili guerrieri che combattono per proteggere la patria».

Gli attacchi sono stati «legittimi secondo il diritto statunitense e internazionale», ha continuato il ministro della difesa.

Ma la commissione per i servizi armati del Senato intende ora indagare sulla questione, come hanno annunciato all'unisono il presidente repubblicano e il suo vice democratico.

«La commissione ha chiesto informazioni al dipartimento e condurrà un esame rigoroso per determinare i fatti relativi alle circostanze», ha dichiarato la commissione. I risultati dell'inchiesta potrebbero quindi portare a conseguenze per Hegseth, se i sospetti saranno confermati.

Critiche sono arrivate anche da Mark Kelly: il senatore e cinque colleghi democratici avevano già fatto scalpore con un video in cui consigliavano alle forze di sicurezza statunitensi di non seguire ordini illegali.

Un secondo attacco come quello nei Caraibi sarebbe un ordine del genere, spiega alla CNN il veterano della Marina e della NASA.

«Inseguire i sopravvissuti in acqua non è chiaramente legale», sottolinea Kelly. «Se i rapporti sono veri, ho serie preoccupazioni».

Time Kaine, senatore democratico della Virginia, fa eco a questo sentimento sulla CBS: «Se questo è vero, equivale a un crimine di guerra».