Ecco 7 cose da sapere sull'incontro di lunedì sera alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

Zelensky vuole garanzie di sicurezza sul modello della NATO. Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

Donald Trump ha offerto a Vladimir Putin, che sta conducendo una guerra contro l'Ucraina, un palco in Alaska. Oggi è Volodymyr Zelensky a recarsi alla Casa Bianca per un colloquio sulla fine della guerra. Cosa succederà?

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Trump incontra Zelensky e i leader europei a Washington per discutere di garanzie di sicurezza e di possibili passi di pace nella guerra in Ucraina.

Mentre Trump vede come soluzione la cessione di territori come il Donbass e la Crimea, Zelensky è assolutamente contrario. Mostra di più

Dopo l'incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin in Alaska, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceve il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky.

L'ucraino sarà accompagnato da capi di governo e politici di spicco europei ai colloqui di Washington sulle vie d'uscita dalla guerra di aggressione russa. Tra questi, il cancelliere tedesco Friedrich Merz (CDU), la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Secondo la Casa Bianca, è previsto anche un incontro bilaterale tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale. A seconda di come andrà, la giornata potrebbe essere un passo intermedio verso un possibile terzo incontro, tra Russia e Ucraina.

Trump: «La fine della guerra è nelle mani di Zelensky»

Qualche ora prima dell'incontro, le opinioni divergevano su chi potesse porre fine alla guerra.

Trump ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social: «Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se vuole, oppure può continuare a combattere».

In passato, Trump aveva già incolpato l'ucraino per la guerra di aggressione della Russia, iniziata nel 2022, e in alcuni casi lo aveva addirittura ritenuto l'unico responsabile.

Poco dopo, Zelensky, che secondo le sue stesse dichiarazioni è già arrivato a Washington, ha scritto su X: «La Russia deve porre fine a questa guerra che ha iniziato da sola».

Di cosa si sta discutendo?

Secondo il governo tedesco, le discussioni di lunedì sera (ora svizzera) riguarderanno «le garanzie di sicurezza, le questioni territoriali e il continuo sostegno all'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa».

Le garanzie di sicurezza si riferiscono alle misure per proteggere un Paese da un attacco. E sulle questioni territoriali: la Russia insiste sul fatto che l'Ucraina riconosca le perdite territoriali e, presumibilmente, richieda anche l'intero Donbass. Zelensky ha rifiutato categoricamente.

Che ne sarà del Donbass?

Dopo il vertice in Alaska tra Trump e Putin di venerdì, si sono moltiplicate le notizie non confermate dai media, secondo cui il presidente degli Stati Uniti vede la possibilità di un rapido accordo di pace se l'Ucraina cede l'intero Donbass alla Russia.

Questo includerebbe anche aree strategicamente importanti che le forze di Mosca non sono ancora riuscite a portare sotto il loro controllo.

In ogni caso, le cessioni di territorio che l'Ucraina dovrebbe accettare sono state ripetutamente discusse di recente. Ad esempio, la Russia chiede all'Ucraina di cedere un gran numero di territori, che Zelensky rifiuta categoricamente.

La penisola di Crimea sul Mar Nero è stata al centro dell'attenzione poco prima dell'incontro: Trump ritiene che la restituzione della penisola, annessa dalla Russia nel 2014, non sia realistica, come ha chiarito nel suo post sul social della verità.

Il presidente ucraino, invece, ha scritto che la Crimea non avrebbe mai dovuto essere ceduta.

Le garanzie di sicurezza al centro dei colloqui

I colloqui si concentreranno anche sullo scenario di una promessa di protezione simile a quella della NATO da parte degli Stati Uniti e degli Stati europei all'Ucraina.

Secondo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, la Russia ha accettato garanzie di sicurezza sul modello dell'articolo 5 del trattato NATO. Inizialmente non era chiaro cosa Putin avrebbe dovuto ricevere in cambio dagli Stati Uniti, dall'Ucraina o dall'Europa.

L'articolo 5 del trattato NATO stabilisce che «un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in Nord America sarà considerato come un attacco contro tutte».

Il Consiglio della NATO stabilisce il caso dell'Alleanza, che è stato dichiarato solo una volta in precedenza: dopo gli attacchi terroristici negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001.

A differenza dell'articolo 5 originale, tuttavia, l'Alleanza Atlantica non interverrebbe nello scenario in discussione. Gli Stati Uniti e i Paesi europei sarebbero invece responsabili.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso scetticismo sui possibili piani di pace della Russia. Non crede che Putin si stia impegnando per la pace. «Se penso che Putin voglia la pace? La risposta è no», ha detto. «Penso che voglia la resa dell'Ucraina».

Zelensky chiede garanzie di sicurezza

Zelensky si è coordinato con gli alleati europei a Bruxelles prima del vertice di Washington.

Von der Leyen ha sottolineato che anche gli Stati Uniti sono pronti a promettere protezione. «Accogliamo con favore la disponibilità del presidente (Donald) Trump a contribuire a garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 per l'Ucraina», ha dichiarato la politica tedesca. E la «coalizione dei volenterosi», compresa l'UE, è pronta a fare la sua parte.

L'attacco della Russia all'Ucraina non è un caso di alleanza, poiché il Paese non è membro della NATO. Zelensky ha dichiarato domenica che l'adesione all'UE per l'Ucraina sarebbe anche una garanzia per la sicurezza del Paese.

Gli USA riferiscono di presunte concessioni da parte della Russia

L'adesione alla NATO per l'Ucraina è però una spina nel fianco della Russia e, secondo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, non è aperta alla discussione.

«Potremmo aggirare la questione e raggiungere un accordo in base al quale gli Stati Uniti potrebbero fornire una protezione simile a quella prevista dall'articolo 5», ha dichiarato.

I russi hanno accettato per la prima volta uno scenario del genere. Trump ritiene irrealistico l'ingresso dell'Ucraina nella Nato.

Cessate il fuoco o no?

Dopo l'incontro con Putin, Trump ha fatto marcia indietro sulla richiesta di un cessate il fuoco come condizione per i negoziati di pace.

Vuole invece parlare direttamente di un accordo di pace, in linea con i desideri di Putin.

Il cancelliere Merz ha poi dichiarato di ritenere accettabili anche i negoziati di pace prima di un cessate il fuoco, purché si raggiunga un accordo in tempi brevi.