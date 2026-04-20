Mentre Mosca tenta di attirare uomini con il denaro, Kiev prova a svuotare le file nemiche.
Per il solo marzo 2026, le perdite russe ammonterebbero a oltre 35'000 soldati, secondo i dati ucraini. E il ministro della difesa Mykhailo Fiodorov ha ammesso che, da dicembre, la Russia non riesce più a compensare tutte le perdite.
In questo contesto si inserisce l’iniziativa ucraina «I want to live» («Voglio vivere»), che offre ai soldati russi informazioni su come evitare la leva e raccoglie dati sul reclutamento.
Le cifre sono impressionanti: Mosca avrebbe puntato a reclutare 409'000 uomini nel 2026, pari a circa 1'120 al giorno. Ma nei primi tre mesi dell’anno il ritmo reale si fermerebbe a circa 940 arruolamenti quotidiani.
Numeri difficili da verificare in modo indipendente, ma che, se confermati, raccontano una realtà complicata per il Cremlino.