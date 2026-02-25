Ecco chi è Abigail Spanberger, la democratica che ha ribattuto a Trump

Abigail Spanberger è stata scelta per rivolgersi a Donald Trump durante il suo discorso di politica generale. ats

La governatrice Abigail Spanberger, che è stata scelta per rivolgersi al presidente degli Stati Uniti martedì durante il suo discorso di politica generale, potrebbe incarnare la strategia dell'opposizione democratica, che sta cercando un modo per avere maggiore influenza su Donald Trump.

Keystone-SDA ATS

A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che a novembre potrebbero ribaltare gli equilibri di potere (con Donald Trump che gode di pieni poteri dal suo ritorno alla Casa Bianca), è stata la nuova governatrice della Virginia.

È infatti stata Abigail Spanberger, fresca di elezione su una piattaforma centrista, a dare la tradizionale risposta dell'opposizione al presidente durante il discorso sullo Stato dell'Unione al Congresso.

«Il presidente ha fatto quello che fa sempre: mentire, cercare capri espiatori, distogliere l'attenzione e non offrire soluzioni concrete alle sfide della nostra nazione», ha dichiarato davanti alle telecamere, aggiungendo che però «gli americani meritano leader che si impegnino a risolvere i problemi che li tengono svegli la notte».

La 46enne, prima donna governatrice della Virginia e più volte eletta in Parlamento, ha tutte le carte in regola per il partito democratico, che vuole puntare su voci centriste e personalità forti pronte a dare battaglia sia dietro le quinte che sul campo.

Allargare la base

L'anno scorso è stata eletta in uno Stato di oltre otto milioni di abitanti dopo una campagna pragmatica incentrata sul costo della vita.

Sul campo «ho sentito ovunque le stesse pressanti preoccupazioni: i costi eccessivi degli alloggi, della sanità, dell'energia, dell'assistenza all'infanzia», ha insistito martedì, tutti temi cari a Trump, che non intende lasciare al campo repubblicano.

Questo vale anche per le questioni di sicurezza e persino per l'immigrazione, una politica migratoria che lei considera «difettosa» e «da risolvere», pur criticando la brutalità del metodo dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

Chi è Abigail Spanberger

Sconosciuta al grande pubblico fino a pochi anni fa, Abigail Spanberger ha lavorato negli anni 2000 per la CIA, principale agenzia di intelligence degli Stati Uniti, per la quale ha svolto diverse missioni all'estero, alcune delle quali sotto copertura.

Si è poi fatta conoscere sulla scena nazionale nel 2018, conquistando un collegio elettorale della Virginia allora detenuto dai repubblicani. È stata poi rieletta come deputato prima di assumere la carica di governatore.

In questo nuovo seggio, ha consolidato la sua statura di politico in grado di raggiungere gli elettori al di là della base democratica, in particolare sulle questioni economiche e di sicurezza nazionale.

La sua scelta potrebbe anche riflettere la direzione presa dai democratici per la loro strategia a lungo termine: affidarsi a una personalità consensuale con capacità di comunicazione controllata, piuttosto che a un'opposizione frontale e ideologica.

Quest'ultima è, ad esempio, rappresentata per il momento dall'icona della sinistra e nuovo sindaco socialista di New York, Zohran Mamdani, o dal governatore della California, Gavin Newsom, uno dei bersagli preferiti di Trump.