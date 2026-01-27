Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che s'è sporcato le mani per Trump

L'uomo senza maschera: Greg Bovino è il volto dell'inasprimento della politica di immigrazione degli Stati Uniti. IMAGO/Anadolu Agency

Greg Bovino è il volto della politica di immigrazione degli Stati Uniti. Il capo della sicurezza delle frontiere è volutamente provocatorio e viola la legge senza pudore nei raid dell'ICE. Ora dovrà presto lasciare Minneapolis.

Gregory Kent Bovino non ha mai cercato di rimanere invisibile.

Al contrario.

È l'uomo che appare durante le retate degli agenti dell'ICE incappucciati, senza maschera, con voce ferma, sguardo dritto e una posa che non si limita ad affermare l'autorità.

In un momento in cui il potere dello Stato negli Stati Uniti è ancora una volta messo in scena in modo dimostrativo, Bovino è diventata una delle sue figure più eclatanti.

È l'uomo giusto per le cose difficili, e sembra che il ruolo gli piaccia.

«Le vittime sono le guardie di frontiera», ha provocato dopo la sparatoria in cui è rimasto ucciso Alex Pretti a Minneapolis. L'infermiere voleva «causare il massimo danno e massacrare le forze dell'ordine», sostiene Bovino, invertendo i ruoli di colpevole-vittima.

Come riporta l'«Atlantic», sarebbe stato nuovamente allontanato da Minneapolis e rimosso dal suo ruolo di «Commander at Large» della sicurezza dei confini. Anche la controversa dichiarazione avrebbe avuto un ruolo in questo senso.

La rapida ascesa di «Gestapo Greg»

Un anno fa, il capo di una piccola unità della polizia di frontiera era conosciuto solo da pochi addetti ai lavori, ma da allora Bovino è salito rapidamente di grado.

Come comandante tattico, l'anno scorso ha guidato le aggressive incursioni dell'ICE a Los Angeles. Le proteste che ne sono seguite sono state un'ottima giustificazione per Donald Trump per inviare la Guardia Nazionale in città.

In seguito è stato inviato a sostenere i funzionari dell'ICE a Chicago, Charlottesville, New Orleans e più recentemente a Minneapolis.

Bovino rende i suoi dispiegamenti efficaci dal punto di vista pubblicitario. Nei video prende in giro i politici democratici e mette in scena le operazioni come fossero scene d'azione.

Il governatore della California Gavin Newsom lo chiama apertamente «Gestapo Greg», anche perché Bovino è apparso in pubblico indossando un cappotto che ricorda le uniformi delle SS.

Bovino, nato nel 1970, non è un novellino, né un radicalizzato che ha cambiato carriera. Fa parte della guardia di frontiera da quasi 30 anni.

I colleghi lo descrivono come eccezionalmente intelligente, dietro un'apparenza da «ragazzo di campagna» deliberatamente coltivata. È una persona sottovalutata. E questo è pericoloso.

Raid di un bracciante agricolo come candidatura per Trump

Poco prima che Trump iniziasse il suo secondo mandato, Bovino aveva mostrato cosa ci si poteva aspettare da lui.

Il 6 gennaio 2025, data altamente simbolica, ha condotto l'operazione «Return to Sender»: ha ritirato i suoi uomini dal confine tra California e Messico e li ha condotti a nord, per un raid nella contea agricola di Kern, dove molti latinoamericani lavorano come braccianti per il raccolto.

Durante l'operazione, gli agenti hanno effettuato controlli casuali presso stazioni di servizio, autostrade e piccole strade sterrate senza alcun sospetto.

Ben 78 persone sono state arrestate, la comunità è rimasta sconvolta, Bovino ha raggiunto il suo obiettivo e oggi questa operazione è vista come una prova generale delle azioni dell'ICE.

Bovino si beffa della rabbia e indignazione scatenate durante le sue operazioni. Non si preoccupa nemmeno del fatto che i tribunali riconoscano successivamente la mancanza di una base legale. Bovino crea fatti e produce immagini.

Per esempio, quella di un bambino di cinque anni con un cappellino blu con le orecchie da coniglio che viene tenuto per lo zaino da un agente dell'ICE fuori da una scuola materna.

Secondo la sua scuola materna, il bambino è stato usato come esca per attirare altre persone fuori dall'edificio. Bovino ha difeso l'operazione, spiegando che i suoi uomini erano «esperti nel trattare con i bambini».

La frase è rimasta profondamente impressa nella memoria collettiva.

Alimentare le paure e inquietare le persone

Non prende nemmeno troppo sul serio la verità. A Chicago, Bovino ha lanciato due granate lacrimogene sulla folla durante un'operazione, senza il prescritto avvertimento. Un giudice lo ha condannato per aver fatto una falsa dichiarazione.

Lo stesso Bovino respinge le critiche definendole «dettate dall'agenda». Profilazione razziale? Un termine da battaglia politica. Violazione della legge? Una durezza necessaria.

«Il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem e il capo della polizia di frontiera Greg Bovino negano verità evidenti. Mentono alla maniera dei regimi autoritari che richiedono che la gente accetti le bugie come dimostrazione di potere», ha commentato il «New York Times».

Il comportamento di Bovino è emblematico della politica sull'immigrazione del governo di Trump: la durezza dello Stato non è più nascosta, ma usata apertamente per fomentare le paure e turbare le persone.