È il miliardario Ronald Lauder ad aver messo in testa l'idea a Donald Trump di annettere la Groenlandia, già ai tempi del primo mandato del presidente, e per investire lui stesso poco dopo. Il caso mostra come le visioni geopolitiche possano trasformarsi in proficui accordi commerciali e come i confini tra amicizia, influenza e interesse personale diventino labili.

Redazione blue News Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Il miliardario Ronald Lauder ha dato a Donald Trump l'idea di annettere la Groenlandia. E in seguito ci ha investito lui stesso.

Allo stesso tempo, Lauder è coinvolto in progetti sulle materie prime, ad esempio in Ucraina, mentre i politici statunitensi puntano proprio a queste risorse.

Il caso illustra come le reti personali dell'élite imprenditoriale possano influenzare le decisioni di politica estera. Mostra di più

A volte i progetti geopolitici non vengono sviluppati nei think tank, ma tra amici. Ecco come John Bolton, un tempo consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, lo ha descritto al «The Guardian»: è stato un «importante uomo d'affari» a suggerire per primo al presidente che gli Stati Uniti avrebbero dovuto annettere la Groenlandia.

Era il primo mandato del repubblicano e si trattava di Ronald Lauder – erede miliardario di un impero di cosmetici – e amico del tycoon.

Lauder e Trump si conoscono dagli anni '60, quando frequentavano la stessa prestigiosa scuola di economia. Dopo la sua prima vittoria elettorale nel 2016, Lauder ha sostenuto finanziariamente il presidente e lo ha difeso pubblicamente quando la salute mentale di Trump è stata messa in discussione nel 2018.

Dal punto di vista politico, l'imprenditore ha consigliato il presidente su «sfide diplomatiche complesse», secondo le sue stesse dichiarazioni. La Groenlandia sembra essere una di queste.

«Non è mai stato assurdo – era strategico»

Quella che era iniziata come un'intuizione privata è diventata rapidamente un'opzione seria alla Casa Bianca. In seguito all'intervento di Lauder, sono state esaminate le possibilità di espandere l'influenza americana nel territorio danese.

Nel febbraio del 2025, poco dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Lauder lo ha difeso con veemenza quando il presidente ha preso pubblicamente in considerazione un'acquisizione militare dell'isola più grande del mondo.

«Il concetto di Groenlandia di Trump non è mai stato assurdo – era strategico», ha scritto Lauder sul «New York Post».

Secondo Bolton, la fissazione di Trump per la Groenlandia è in linea con il suo stile di leadership: le idee della sua cerchia di amici diventano ragioni di Stato.

Una politica con un potenziale ritorno economico personale

È sorprendente quanto le idee politiche di Lauder siano strettamente legate ai suoi interessi commerciali. Mentre Trump contemplava pubblicamente l'acquisto, l'influenza o addirittura l'annessione della Groenlandia, Lauder stava accumulando partecipazioni sull'isola.

I registri delle società danesi mostrano investimenti da parte di una società newyorkese con proprietari anonimi – uno dei progetti: l'esportazione di acqua di sorgente «di lusso» dall'Artico.

Quando a dicembre un giornale danese ha riportato la notizia che Lauder era uno degli investitori, ha citato un uomo d'affari groenlandese coinvolto nel progetto: «Lauder e i suoi partner nel gruppo di investitori hanno un'ottima conoscenza e accesso al mercato del lusso».

Questo gruppo di investitori sta anche progettando di estrarre energia idroelettrica dal lago più grande della Groenlandia per una fonderia di alluminio.

Lo stesso Lauder ha dichiarato apertamente di aver lavorato per anni con i rappresentanti dell'economia e del governo della Groenlandia su «investimenti strategici». Il fatto che questa strategia stia diventando parte della politica estera americana è a dir poco notevole.

Accordo sulle materie prime in Ucraina

Lo schema si ripete anche altrove: in una lettera trapelata, inviata nel novembre 2023 dal capo della società mineraria TechMet al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Lauder viene nominato come parte di un consorzio che vuole sfruttare un giacimento di litio nel Paese devastato dalla guerra.

Allo stesso tempo, Trump ha chiesto pubblicamente l'accesso alle risorse minerarie nel Paese devastato dalla guerra. Un accordo corrispondente tra Washington e Kiev ha infine aperto la strada alle gare d'appalto.

All'epoca Lauder aveva spiegato di non aver discusso personalmente con Trump delle risorse minerarie ucraine, ma di aver discusso la questione «per molti anni con vari attori negli Stati Uniti e in Ucraina».

Il primo progetto di litio sarebbe andato allo stesso consorzio. Né Lauder né la Casa Bianca hanno voluto commentare la notizia.

L'evidente coinvolgimento di Lauder nella definizione della politica statunitense rafforza i dubbi sui possibili conflitti di interesse durante il secondo mandato del repubblicano e sull'evidente arricchimento di persone a lui vicine.

I critici vedono in questo fatto una lezione su come il potere e il capitale si fondano nella cerchia ristretta e su come la politica estera diventi un'opportunità per gli affari privati.