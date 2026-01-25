  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ennesimo caso Ecco chi era Alex Jeffrey Pretti, ucciso da un agente federale a Minneapolis

SDA

25.1.2026 - 10:00

Gli agenti federali arrestano un manifestante mentre si confronta con la polizia dopo che gli agenti dell'ICE hanno sparato a un uomo diverse volte mentre cercavano di arrestarlo a Minneapolis, Minnesota, USA, 24 gennaio 2026. Le tensioni sono aumentate in città dopo che gli agenti federali hanno sparato mortalmente a un residente di 37 anni.
Gli agenti federali arrestano un manifestante mentre si confronta con la polizia dopo che gli agenti dell'ICE hanno sparato a un uomo diverse volte mentre cercavano di arrestarlo a Minneapolis, Minnesota, USA, 24 gennaio 2026. Le tensioni sono aumentate in città dopo che gli agenti federali hanno sparato mortalmente a un residente di 37 anni.
KEYSTONE

I familiari hanno identificato l'uomo ucciso da un agente federale a Minneapolis e parlato di lui: si tratta di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, un infermiere di terapia intensiva presso il dipartimento governativo per i veterani.

Keystone-SDA

25.01.2026, 10:00

25.01.2026, 11:04

Pretti è descritta come una persona che si preoccupava profondamente degli altri ed era turbata dalla stretta sull' immigrazione imposta dal presidente Donald Trump nella sua città.

Era un appassionato di attività all'aria aperta e amava le avventure con Joule, il suo amato cane di razza Catahoula Leopard, anch'esso recentemente scomparso.

Aveva partecipato alle proteste seguite all'uccisione di Renee Good da parte di un agente dell'Ice a inizio gennaio.

«Si preoccupava profondamente delle persone ed era molto turbato da ciò che stava accadendo a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti con l'Ice, come milioni di altre persone», ha dichiarato Michael Pretti, il padre di Alex.

Ecco cosa si sa finora. Agente federale uccide un uomo con un colpo a bruciapelo, sale la rabbia a Minneapolis

Ecco cosa si sa finoraAgente federale uccide un uomo con un colpo a bruciapelo, sale la rabbia a Minneapolis

Cittadino incensurato

«Sentiva che protestare fosse un modo per esprimere la sua solidarietà verso gli altri», ha aggiunto.

Pretti era cittadino statunitense, nato in Illinois. Come Good, i documenti del tribunale mostrano che non aveva precedenti penali e la sua famiglia ha affermato che non aveva mai avuto problemi con le forze dell'ordine, a parte un paio di multe per infrazioni stradali.

In una recente conversazione con il figlio, i genitori, che vivono in Wisconsin, gli avevano raccomandato di fare attenzione durante le proteste.

«Abbiamo avuto questa conversazione con lui circa due settimane fa, gli abbiamo detto di andare pure a protestare, ma di non farsi coinvolgere, di non fare sciocchezze». ha raccontato Michael Pretti.

«E lui ha risposto di saperlo. Lo sapeva», ha proseguito.

Dopo la morte di Good. La «Gestapo» dell'ICE e tre casi che mostrano quanto siano divisi gli USA

Dopo la morte di GoodLa «Gestapo» dell'ICE e tre casi che mostrano quanto siano divisi gli USA

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, 2 dei quali morti
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Altre notizie

Morte 45 persone. Le Ferrovie spagnole sotto accusa dopo la strage di Adamuz, Catalogna paralizzata

Morte 45 personeLe Ferrovie spagnole sotto accusa dopo la strage di Adamuz, Catalogna paralizzata

Dopo la scarcerazione di Moretti. Tragedia di Crans-Montana, Meloni: «Serve una squadra investigativa comune»

Dopo la scarcerazione di MorettiTragedia di Crans-Montana, Meloni: «Serve una squadra investigativa comune»

Tra l'8 e il 9 gennaio. Il Time: «In Iran forse più di 30mila i morti in 48 ore di repressione»

Tra l'8 e il 9 gennaioIl Time: «In Iran forse più di 30mila i morti in 48 ore di repressione»