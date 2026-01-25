Gli agenti federali arrestano un manifestante mentre si confronta con la polizia dopo che gli agenti dell'ICE hanno sparato a un uomo diverse volte mentre cercavano di arrestarlo a Minneapolis, Minnesota, USA, 24 gennaio 2026. Le tensioni sono aumentate in città dopo che gli agenti federali hanno sparato mortalmente a un residente di 37 anni. KEYSTONE

I familiari hanno identificato l'uomo ucciso da un agente federale a Minneapolis e parlato di lui: si tratta di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, un infermiere di terapia intensiva presso il dipartimento governativo per i veterani.

Pretti è descritta come una persona che si preoccupava profondamente degli altri ed era turbata dalla stretta sull' immigrazione imposta dal presidente Donald Trump nella sua città.

Era un appassionato di attività all'aria aperta e amava le avventure con Joule, il suo amato cane di razza Catahoula Leopard, anch'esso recentemente scomparso.

Aveva partecipato alle proteste seguite all'uccisione di Renee Good da parte di un agente dell'Ice a inizio gennaio.

«Si preoccupava profondamente delle persone ed era molto turbato da ciò che stava accadendo a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti con l'Ice, come milioni di altre persone», ha dichiarato Michael Pretti, il padre di Alex.

Cittadino incensurato

«Sentiva che protestare fosse un modo per esprimere la sua solidarietà verso gli altri», ha aggiunto.

Pretti era cittadino statunitense, nato in Illinois. Come Good, i documenti del tribunale mostrano che non aveva precedenti penali e la sua famiglia ha affermato che non aveva mai avuto problemi con le forze dell'ordine, a parte un paio di multe per infrazioni stradali.

In una recente conversazione con il figlio, i genitori, che vivono in Wisconsin, gli avevano raccomandato di fare attenzione durante le proteste.

«Abbiamo avuto questa conversazione con lui circa due settimane fa, gli abbiamo detto di andare pure a protestare, ma di non farsi coinvolgere, di non fare sciocchezze». ha raccontato Michael Pretti.

«E lui ha risposto di saperlo. Lo sapeva», ha proseguito.