Ecco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

Messico: caos dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone Sono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze esplose in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», il capo del cartello di Jalisco. 23.02.2026

Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», ha guidato il Cartello di Jalisco Nuova Generazione fino a diventare una potenza mondiale del cartello. Dopo la sua morte, in Messico ci sono violenze, attacchi incendiari e assedi.

Hai fretta? blue News riassume per te Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», era il signore della droga più ricercato del Messico.

Il boss ha trasformato il Cartello di Jalisco Nuova Generazione in un'organizzazione criminale dal potere globale.

Il CJNG è una delle più violente costole del narcotraffico. Mostrare in pubblico cadaveri di poliziotti e funzionari uccisi e il dar fuoco alle vetture era pratica consolidata. Ha perfino abbattuto un elicottero.

Sulla sua testa pendeva una taglia di 15 milioni di dollari.

Dopo la sua morte sono scoppiate violenze e assedi in diversi stati messicani. Mostra di più

Con la morte di Nemesio Oseguera Cervantes il Messico perde uno dei criminali più ricercati della sua storia e piomba nel caos.

Le operazioni del cartello sono scoppiate ovunque e i turisti sono stati costretti a fuggire.

Il boss del cartello noto come «El Mencho» ha guidato il Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartello di Jalisco Nuova Generazione, e lo ha fatto diventare una delle organizzazioni criminali più potenti del mondo.

La distribuzione approssimativa delle aree di influenza dei cartelli in Messico nel febbraio 2026 - il CJNG di El Mencho è segnato in grigio scuro. r/Tight_Worldliness_63

Oseguera è nato nel 1966 nello Stato di Michoacán e ha abbandonato presto la scuola per lavorare nel settore agricolo.

Negli anni '80 è emigrato illegalmente negli Stati Uniti. In California è stato arrestato più volte per traffico di droga e ha trascorso diversi anni in prigione.

Dopo l'espulsione è tornato in Messico.

La sua ascesa è iniziata dopo una scissione

Lì si è unito al cartello Milenio: un momento che segna l'inizio della sua ascesa nella criminalità organizzata.

Nemesio Oseguera Cervantes è stato ferito durante un'operazione dell'esercito messicano nella città di Tapalpa. Secondo fonti militari, è morto durante un volo per Città del Messico. Screenshot DEA.gov

Le lotte di potere interne al cartello Milenio hanno portato a una spaccatura. Il CJNG è nato da una scissione.

Il cartello ha il suo quartier generale nello stato di Jalisco, nella parte occidentale del Paese, dove controlla le autorità, i sindaci e la polizia, ma il CJNG è attivo in tutto il Messico.

Sotto la sua guida, l'organizzazione si è espansa rapidamente e controllava importanti rotte di contrabbando di droghe come la cocaina, l'eroina, la metanfetamina e in seguito anche il fentanyl.

Le autorità messicane e statunitensi hanno classificato il CJNG come uno dei gruppi più violenti e finanziariamente più forti del Paese.

Gli investigatori ipotizzano che il cartello avesse collegamenti negli Stati Uniti, in Sud America, in Europa e in Asia.

Oltre al traffico di droga, l'organizzazione è accusata anche di riciclaggio di denaro, estorsione, traffico di esseri umani e traffico di armi.

«Principale nemico dello Stato»

Il CJNG è caratterizzato da azioni particolarmente aggressive.

I blocchi stradali con veicoli in fiamme o l'esposizione pubblica di agenti di polizia o membri delle autorità uccisi fanno parte del suo repertorio regolare. Anche l'abbattimento di un elicottero militare nel 2015 ha fatto scalpore.

Il governo messicano ha etichettato Oseguera come «principale nemico dello Stato». Gli Stati Uniti offrivano una ricompensa di 15 milioni di dollari per le informazioni, anche il Messico ha promesso ingenti somme in pesos.

El Mencho è stato anche sanzionato in base al cosiddetto Kingpin Act e perseguito a livello internazionale. Pure diversi membri della famiglia del barone della droga sono stati presi di mira dalla magistratura, tra cui il figlio e la moglie.

Il defunto signore della droga è riuscito a eludere le autorità per anni. Solo nel febbraio 2026 è stato catturato durante un'operazione militare messicana nello Stato di Jalisco.

El Mencho è stato ferito in uno scontro a fuoco e morto durante il trasporto a Città del Messico.