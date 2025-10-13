Ecco chi sono i 20 ostaggi israeliani ancora vivi rilasciati oggi da Hamas

Questi 7 ostaggi sono ora liberi. Screenshot X

Separati dalle loro famiglie e dai loro partner, incatenati, torturati: gli ultimi resoconti degli ostaggi a Gaza danno un'idea di ciò che hanno passato i 20 uomini ancora vivi. I loro destini commuovono il Paese e non solo.

Hai fretta? blue News riassume per te Hamas ha pubblicato un elenco di 20 ostaggi ancora in vita che verranno rilasciati a partire da oggi.

Tra i sequestrati ci sono diversi tedesco-israeliani che sono stati rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023.

Gli ex ostaggi riferiscono di torture, fame e condizioni di detenzione disumane. Mostra di più

Come parte dell'accordo sul cessate il fuoco nella guerra di Gaza, tutti gli ostaggi rapiti dagli islamisti nella Striscia di Gaza sono stati rilasciati questo lunedì mattina. In precedenza Hamas aveva pubblicato una lista di nomi di 20 ostaggi ancora in vita.

Il braccio militare di Hamas, le Brigate Kassam, ha «deciso di rilasciare i seguenti prigionieri sionisti viventi», si legge nel titolo della lista pubblicata su Telegram. I nomi delle persone da rilasciare corrispondono a quelli conosciuti finora.

Gli ostaggi rilasciati hanno riferito di torture e altri gravi abusi, fame e condizioni igieniche terribili.

Ma chi sono gli uomini rapiti il 7 ottobre 2023, quando i terroristi islamici attaccarono Israele?

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, and Omri…

Gali e Ziv Berman

I due fratelli gemelli di 28 anni, cittadini tedeschi, sono stati rapiti da una città israeliana di confine. Si dice che siano stati trattenuti separatamente.

I due gemelli Screenshot X

Twins Gali and Ziv Berman met today for the first time since October 7th. They are coming home.

Alon Ohel

Il tedesco-israeliano è caduto nelle mani dei terroristi dopo essere fuggito dal Nova Festival verso un rifugio. È stato ferito e potrebbe essere diventato cieco da un occhio. Il pianista 24enne sarebbe stato incatenato come ostaggio.

Alon Ohel parla con una soldatessa israeliana dopo il suo ritorno. Screenshot X

Matan Zangauker

Mentre la sua compagna, anch'essa rapita, è già stata rilasciata, il 25enne è ancora tenuto in ostaggio. Sua madre è una delle più note parenti degli ostaggi e un'accanita critica del governo del premier Benjamin Netanyahu.

Ariel e David Cunio

Ariel (28 anni) e David Cunio (35 anni) sono stati rapiti insieme ad altri parenti, tra cui la figlia di cinque anni del maggiore dei due. Tutti, tranne i fratelli, sono stati rilasciati. Alla Berlinale di quest'anno noti attori tedeschi hanno richiamato l'attenzione sulla sorte di David Cunio. L'attore era stato rappresentato con un film alla Berlinale nel 2013.

Omri Miran

Omri Miran, oggi 48enne, della città di confine di Nahal Oz, sarebbe stato rapito davanti ai suoi figli. Oltre alla moglie, anche le due figlie piccole non vedono l'ora «con tutto il cuore» di riabbracciare il padre.

Eitan Horn

L'israeliano (39 anni) era in visita al fratello maggiore nel kibbutz Nir Oz al momento dell'attacco di Hamas. I due uomini, considerati grandi appassionati di calcio, sono stati rapiti. Iair Horn è stato rilasciato all'inizio dell'anno.

Guy Gilboa-Dalal

Il 24enne è stato rapito dal Nova Festival insieme al suo migliore amico Eviatar David. All'inizio dell'anno, Hamas ha diffuso un filmato che mostrava entrambi mentre assistevano al rilascio di altri ostaggi e imploravano disperatamente il governo israeliano di garantire la loro liberazione.

Anche Guy Gilboa-Dalal è stato rilasciato. Screenshot X

Eviatar David

L'israeliano è il migliore amico di Guy Gilboa-Dalal. In estate, Hamas ha nuovamente pubblicato un video che mostra il 24enne emaciato fino alle ossa in uno stretto tunnel. Secondo i rapporti, si è scavato la fossa da solo.

Avinatan Or

Anche Avinatan Or, oggi 32enne, è stato rapito dal Nova Festival insieme alla sua fidanzata Noa Argamani. L'esercito israeliano ha liberato Argamani la scorsa estate.

Bar Kuperstein

Bar Kuperstein (23 anni) lavorava come guardia di sicurezza al Nova Festival. I parenti hanno raccontato ai media che aveva aiutato altre persone a mettersi in salvo dai terroristi prima di cadere lui stesso nelle loro mani.

Eitan Mor

Il 25enne israeliano era responsabile della sicurezza della festa nel deserto e, secondo quanto riferito, si occupava dei feriti del festival. In passato, i suoi genitori si sono espressi contro lo scambio di ostaggi con palestinesi condannati per reati di terrorismo.

Eitan Mor è tornato con i suoi genitori, come mostra questa foto. Screenshot X

Roma Braslavski

Secondo i media, il tedesco-israeliano era impiegato come guardia al festival e ha cercato di salvare le persone sul posto. Un video di propaganda pubblicato qualche mese fa dall'organizzazione terroristica Jihad islamica palestinese (PIJ) mostrava il 21enne con un aspetto sparuto e pallido.

Josef-Chaim Ohana

Secondo quanto riportato, anche Josef-Chaim Ohana, 25 anni, ha aiutato i visitatori dell'evento musicale durante il massacro del festival. In un video pubblicato da Hamas nel maggio di quest'anno, ha dichiarato: «Un intero Paese vuole che questo incubo finisca».

Elkana Bohbot

Festejos en la casa de Elkana Bohbot, quien será liberado hoy después de dos años secuestrado por Hamas.

Anche Elkana Bohbot (36 anni), padre di un bambino, lavorava alla festa di Nova. In un video di propaganda di Hamas pubblicato a maggio, Josef-Chaim Ohana ha detto di Bohbot, che appariva emaciato e apatico, che aveva tentato più volte di farsi del male.

Nimrod Cohen

Secondo quanto riferito, il giovane soldato era di guardia nei pressi della Striscia di Gaza come parte del suo servizio militare al momento dell'attacco. Secondo i media, un ostaggio rilasciato avrebbe detto ai suoi genitori che il 21enne li amava e che non dovevano preoccuparsi per lui.

Maxim Herkin

Max Herkin (37), anch'egli rapito al Nova Festival, è originario dell'Ucraina e ha una figlia piccola. In un video diffuso da Hamas in estate, ha detto che gli ostaggi non si sentivano più esseri umani.

Matan Angrest

Secondo i media israeliani, il soldato israeliano è stato rapito da un carro armato in fiamme. Il 22enne sarebbe stato incatenato e picchiato.

Matan Angrest pochi minuti dopo il suo arrivo in Israele. Screenshot X

Segev Kalfon

L'israeliano è stato rapito mentre cercava di fuggire dal Nova Festival. A febbraio, i rapiti rilasciati hanno raccontato il periodo trascorso con lui: questo è stato il primo segno di vita che la famiglia di Kalfon ha ricevuto dal 27enne.