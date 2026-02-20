  1. Clienti privati
Si va verso la guerra? Ecco cinque indizi che indicano che Trump attaccherà presto l'Iran

Philipp Dahm

20.2.2026

Sta dando l'ordine di attaccare di nuovo l'Iran? Donald Trump parla ai giornalisti a bordo dell'Air Force One (foto d'archivio).
Sta dando l'ordine di attaccare di nuovo l'Iran? Donald Trump parla ai giornalisti a bordo dell'Air Force One (foto d'archivio).
Keystone

Gli Stati Uniti non hanno dispiegato così tante forze aeree in Medio Oriente dalla guerra in Iraq del 2003: Donald Trump starebbe gettando le basi per un attacco all'Iran. Ufficialmente non è stato ancora deciso nulla, ma la rotta per la guerra è tracciata, come dimostrano questi cinque punti.

Philipp Dahm

20.02.2026, 18:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sembra che nulla sia stato ancora deciso, ma questi cinque punti indicano un imminente attacco degli Stati Uniti all'Iran.
  • Il Pentagono sta spostando grandi attrezzature: gli Stati Uniti stanno gettando le basi logistiche e spostando molto materiale militare.
  • Le basi statunitensi in Medio Oriente vengono potenziate con decine di jet da combattimento e difese aeree contro i missili.
  • Fonti giornalistiche prevedono un attacco: le speranze di una soluzione diplomatica da parte dell'amministrazione sembrano essere poche.
  • Israele si prepara, il Paese alza il livello di allerta.
  • L'Iran rafforza le sue difese e organizza una manovra con una corvetta russa nel Golfo di Oman.
Mostra di più

Il Pentagono dispiega attrezzature su larga scala

Ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente i mullah sono gli aerei cisterna che il Pentagono sta dispiegando.

Alcuni di questi viaggiano per mezzo mondo quando decollano dalle basi in California e poi volano verso l'Europa con altri KC-135R e KC-46A dalla Florida e da altre basi statunitensi.

Il trampolino di lancio dell'US Air Force è la base aerea di Lajes nelle Azzorre, da dove proseguono verso le basi statunitensi nel Regno Unito, in Spagna, in Bulgaria e in Medio Oriente.

Sul Mediterraneo, le aerocisterne formano catene che i jet da combattimento dell'Europa occidentale seguono verso est nell'area di crisi.

La mappa seguente mostra come cinque aerocisterne KC-135 decollano dalla base aerea di Lakenheath, nel Regno Unito, si posizionano sul Mediterraneo e accompagnano il dispiegamento di 17 caccia F-35A.

I velivoli di rifornimento non consentiranno solo il trasferimento dei caccia, ma anche di uomini e materiali portati dagli enormi C-17A Globemaster III, di cui un numero impressionante è attualmente in servizio (vedi sotto).

Un altro aereo che dovrebbe rendere Teheran nervosa è il Bombardier E-11A. In senso stretto, questo velivolo lungo circa 30 metri non è di grandi dimensioni, ma sarebbe indispensabile in caso di attacco.

Funge da nodo di comunicazione aerea sul campo di battaglia. Dopo il trasferimento dagli Stati Uniti, cinque degli otto E-11A americani si trovano ora in Europa o in Medio Oriente.

Questa flotta specializzata è completata dagli aerei AWACS che il Pentagono sta dispiegando in Medio Oriente.

Poiché la disponibilità di queste stazioni radar aeree è limitata, due aerei E-3B/C Sentry dovranno essere trasportati dall'Alaska al teatro delle operazioni passando per il Regno Unito.

U.S. Air Force E-3B/C Sentry AWACS aircraft have departed Joint Base Elmendorf in Alaska, heading towards RAF Mildenhall in the UK. They are expected to conduct ISR operations and provide support ahead of potential airstrikes in the Middle East.

[image or embed]

— Sara Avraham (@sarabatavraham.bsky.social) 17. Februar 2026 um 08:43

Anche le portaerei della marina statunitense fanno ovviamente parte dell'equipaggiamento su larga scala.

La USS Abraham Lincoln è già sul posto: secondo «Forbes» , il suo gruppo comprende attualmente almeno sei cacciatorpediniere, tre Littoral Combat Ships per la lotta costiera e un sottomarino.

Nel frattempo, il Pentagono ha schierato un secondo gruppo da battaglia di portaerei: la USS Gerald R Ford e le sue scorte stanno arrivando nella regione dai Caraibi, mantenendo il sistema di identificazione automatica (AIS) spento per evitare di fornire informazioni all'Iran.

Die Flugzeugträgerkampfgruppe der USS Gerald R. Ford wurde vor Marokko gesichtet. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 Knoten wäre sie Sonntag in ihrem Einsatzgebiet im Nahen Osten.

[image or embed]

— Markus (@mschaub.bsky.social) 18. Februar 2026 um 16:43

Ma quando questo gruppo si trova in una strettoia, il segnale viene inviato per evitare la collisione: pertanto sappiamo che la Ford ha appena superato Gibilterra e probabilmente arriverà nel teatro delle operazioni questo fine settimana.

Le basi statunitensi in Medio Oriente vengono potenziate

In caso di attacco da parte degli Stati Uniti, l'Iran minaccia ritorsioni: nella mappa qui sotto, le basi statunitensi in Medio Oriente sono rappresentate da punti rossi e la portata dei missili di Teheran da una linea tratteggiata.

Il «Wall Street Journal» ha riportato il 1° febbraio che il Pentagono sta espandendo la difesa aerea in queste basi e sta spostando i sistemi Patriot e THAAD in Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita e Giordania.

Il fatto che queste basi vengano continuamente rafforzate è implicito nel costante traffico di C-17 da trasporto.

Decine di jet da combattimento F-35, F-22 e F-15E sono stati dislocati in queste basi. Inoltre, ci sono 36 F-16CJ della Guardia Nazionale Aerea della Carolina del Sud e della base aerea di Spangdahlem in Germania, 24 dei quali nella configurazione «Wild Weasel».

I jet sono utilizzati per sopprimere e distruggere le difese aeree nemiche.

Fonti giornalistiche prevedono un attacco

Da un lato, Stati Uniti e Iran stanno negoziando a Ginevra una soluzione diplomatica alla crisi.

Dall'altro lato, le fonti dei media suggeriscono che un attacco è probabile. «CBS News» riferisce che Trump sta esaminando varie opzioni: una è un attacco già il 21 febbraio.

La decisione non è ancora stata presa, ma «il capo è stufo», ha detto un consigliere ad «Axios».

«Alcune persone a lui vicine lo stanno mettendo in guardia da una guerra con l'Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di vedere un'azione militare nelle prossime settimane».

Questo sarebbe l'inizio di una campagna massiccia che potrebbe durare settimane, continua il rapporto.

Il «Jerusalem Post» invece critica il «rumore» che stanno facendo i media internazionali: anche il giornale israeliano si aspetta un attacco, ma afferma che non deve necessariamente avvenire nei prossimi giorni.

Israele si prepara

Israele sta aumentando il suo livello di allerta e intensificando i suoi preparativi militari, riporta la CNN, citando due fonti israeliane.

L'esercito è pronto: «Se saremo attaccati, risponderemo con vigore», afferma il portavoce Avichay Adraee.

Israele non solo deve aspettarsi di essere attaccato dai missili iraniani, ma è anche probabile che attacchi da solo se lo fanno gli Stati Uniti, come è successo durante la guerra del Dodicesimo Giorno, lo scorso giugno, quando è stato preso di mira il programma nucleare di Teheran.

Il 28 febbraio, il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe recarsi a Gerusalemme per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Resta da vedere se ci sarà già una guerra o se la corsa agli armamenti verrà discussa solo in quell'occasione.

L'Iran rafforza la sua difesa

L'Iran si sta preparando anche al fallimento degli sforzi diplomatici.

Il 17 febbraio Teheran ha chiuso temporaneamente lo Stretto di Hormuz per la prima volta dagli anni '80 per tenere una manovra navale. Circa un quinto del commercio mondiale di petrolio passa attraverso questa via d'acqua.

Per il 19 febbraio è stata programmata un'esercitazione nel Golfo di Oman, alla quale ha partecipato anche la Russia. La corvetta russa Stoiki si trova già in acque iraniane.

Ma secondo «The War Zone», gli esperti escludono che questo possa avere un effetto deterrente su Washington.

Satellite images reveal Iran fortifying its Parchin military complex against aerial strikes.

[image or embed]

— Al Jazeera English (@aljazeera.com) 19. Februar 2026 um 13:00

«Reuters» riferisce inoltre che l'Iran sta fortificando le strutture militari e le installazioni del programma nucleare. Le immagini satellitari lo dimostrerebbero.

E ora? La domanda cruciale

Infine, rimane una domanda: qual è l'obiettivo degli Stati Uniti? Washington potrebbe voler portare a termine ciò che è stato iniziato nel giugno 2025: la distruzione del programma nucleare dall'alto.

Forzare un cambio di regime è difficile senza truppe di terra. Certamente, l'aviazione e la marina potrebbero far cadere diverse teste politiche e militari in una campagna aerea, ma sembra discutibile che ciò sia sufficiente a rovesciare i mullah.

E se così fosse: chi prenderebbe il potere? Le Guardie Rivoluzionarie? Allora l'Iran sarebbe di nuovo al punto di partenza.

