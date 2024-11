Ecco come finiranno le elezioni negli Stati Uniti di martedì

Gli ospiti assistono al duello televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris allo Sports Grill Kendall di Miami, in Florida, il 10 settembre. Immagine: Keystone

A pochi giorni dalle elezioni, un video dal Wisconsin mostra come si sentono gli elettori degli Stati in bilico, mentre il guru delle statistiche Nate Silver indica le debolezze dei sondaggi. Come andrà a finire? Solo uno entra nello specifico.

Hai fretta? blue News riassume per te A pochissimi giorni dalle elezioni, c'è molta tensione, ma anche frustrazione politica e stanchezza elettorale dovuta alla costante pubblicità.

Una visione senza fronzoli dal Wisconsin: il video di un agricoltore dello swing state ci offre una visione profonda.

Alan Lichtman ha previsto correttamente nove delle ultime dieci elezioni: lo storico ritiene di sapere chi vincerà.

Il guru della statistica Nate Silver spiega le debolezze dei sondaggi e rivela cosa gli dice il suo istinto al minuto 50 e 50 secondi del video qui sotto.

Manca meno di una settimana alle elezioni presidenziali. Gli Stati Uniti sono in bilico. Il Paese è profondamente diviso e due blocchi di dimensioni più o meno uguali si oppongono in modo più o meno inconciliabile.

A causa delle peculiarità del Collegio elettorale, queste elezioni si decideranno nei sette swing states, dove il divario tra i candidati era particolarmente ridotto all'ultimo voto.

Nell'ultima settimana, i partiti faranno di tutto per raggiungere i pochi indecisi, che rappresentano dall'uno al due percento dei voti.

Gli elettori sono bombardati di pubblicità, il che sta già portando a casi di stanchezza elettorale, frustrazione politica o addirittura sindrome dell'intestino irritabile.

Ma forse meglio dei sondaggi, delle statistiche o degli show notturni, un breve video proveniente dal Wisconsin trasmette il sentimento del Paese: lo YouTuber Lassie Farm lo ha definito «So sick of political ads» (Sono stufo delle pubblicità politiche).

Il video di un agricoltore del Wisconsin

Dura 95 secondi, ha ottenuto finora poco più di 1.100 visualizzazioni e porta gli hashtag #rant e #politicalads.

All'inizio del filmato, l'agricoltore tiene in mano dei volantini elettorali: «Le persone che spendono migliaia o milioni o qualsiasi altra cosa per ottenere questi... Che guardano queste cose e sono come, sì... Giusto... Oh no, gli immigrati».

1.100 visualizzazioni - eppure il video di Lassie Farm mostra un po' dell'anima americana. Schermata: YouTube/phi

L'uomo gira la telecamera. Un gatto si avvicina. «Ho paura degli immigrati», dice il contadino, ma poi mette il micio in macchina e spiega che non è così.

«Sali, fratello», dice l'americano. E torna lentamente dalla cassetta delle lettere alla casa. Due cani si divertono sul ciglio della strada.

«Gli immigrati non sono in cima alla mia lista di preoccupazioni», dice l'uomo, zoomando con il cellulare verso un palo su cui è montata una telecamera di sicurezza. «Nel Wisconsin, noi...», appoggia un revolver sul cruscotto, «... ci occupiamo dei nostri problemi».

«Mack, cosa dovrei fare con questi uccelli?». Schermata: YouTube (Lassie Farmer)

Tre oche rallentano la sua guida. «Forza, ragazze». L'uomo suona il clacson. «Non potete togliervi di mezzo? Cosa dovrei fare con questi uccelli?», chiede a Mack, il gatto.

Alan Lichtman: Qualcuno diventa specifico

Se volete qualcosa di più concreto, Alan Lichtman è l'uomo che fa per voi: lo storico dell'American University di Washington D.C. ha previsto correttamente nove degli ultimi dieci risultati elettorali. Il 77enne ha individuato 13 fattori chiave per la conquista della Casa Bianca, rispetto ai quali misura i candidati.

Lichtman ha fatto le sue previsioni esplicitamente prima del duello televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, sottolineando che il dibattito non avrebbe comunque avuto un grande impatto sull'esito delle elezioni.

All'inizio di settembre aveva previsto che la democratica avrebbe battuto il repubblicano.

Alan Lichtman (a sinistra) non si smentisce: Kamala Harris vincerà. Schermata: YouTube/FOX 5 Washington DC

Questo gli è valso delle critiche, osserva il conduttore del canale locale Fox 5 DC: rimane fedele alla sua opinione? «Assolutamente sì», dice il professore: quando ha previsto la vittoria elettorale di Trump nel 2016, c'erano più venti contrari. «Questo non mi ha reso popolare a Washington, dove il 90% vota democratico».

Ciò che è nuovo, tuttavia, è l'odio che ha ricevuto per la sua dichiarazione. «La sicurezza della mia famiglia è stata compromessa». Non c'era nulla di simile prima della «politica tossica di Donald Trump».

Rimane dell'opinione che Harris vincerà.

Anche con Obama nel 2012, un dibattito televisivo perso non avrebbe influenzato il voto. Per cambiare la sua previsione sei fattori chiave dovrebbero giocare a favore dei repubblicani.

Ora sono però solo quattro quelli che ritiene siano dalla loro parte.

Nate Silver: le debolezze dei sondaggi

Un tempo Nate Silver era probabilmente lo statistico più noto degli Stati Uniti: il 46enne è il fondatore del portale di sondaggi FiveThirtyEight e ha compiuto l'impresa di prevedere correttamente i risultati di 49 Stati su 50 nelle elezioni del 2008.

L'attuale consulente scrive sul «New York Times» a proposito del voto imminente: visto che i candidati nei sette swing states sono così vicini tra loro, un pronostico appropriato ha troppi margini di errore.

Tuttavia, Silver rivela ciò che gli suggerisce il suo istinto.

Voto anticipato: un sostenitore di Trump posiziona dei cartelli fuori da un edificio a Rutherfordton, in North Carolina, dove le votazioni sono già aperte. Immagine: Keystone

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Innanzitutto, il 46enne fa notare, a proposito dei sondaggi, che oggi non ci sono quasi più «repubblicani timidi» che hanno paura di dire che voteranno per Trump. «Molte persone sono orgogliose del loro sostegno a Trump e, se non altro, oggi è meno stigmatizzante che prima».

Ma gli statistici a volte non raggiungono molti elettori di Trump perché sono meno impegnati socialmente e rispondono meno frequentemente ai sondaggi. L'appassionato giocatore di poker nega che il colore della pelle di Kamala Harris possa giocare un ruolo: «Non è stato così nemmeno con Obama».

Nate Silver conosce le debolezze dei sondaggi e delle statistiche. Immagine d'archivio: imago/ZUMA Press

Potrebbe darsi che gli elettori si dichiarino indecisi anche se hanno problemi a votare per una donna: «Forse la signora Harris dovrebbe preoccuparsi di un effetto Hillary Clinton». Ma è anche possibile che i sondaggi stiano sottovalutando i numeri di Harris.

Secondo i calcoli di Silver, c'è il 60% di possibilità che un candidato vinca sei dei sette cosiddetti swing states.

Allo stesso tempo, potrebbe anche esserci un conteggio elettorale molto lungo a causa di un risultato ravvicinato.

L'istinto di Silver dice che Trump vincerà. Il suo saggio si intitola: «Ecco cosa dice il mio istinto sulle elezioni, ma non fidatevi dell'istinto di nessuno, nemmeno del mio».