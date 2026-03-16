Ecco come funziona la struttura di potere in Iran e cosa c'è ora in gioco La morte della Guida suprema Ali Khamenei ha scosso il centro del potere della Repubblica islamica. Ma come funziona questo sistema unico di elezioni, Consiglio dei Guardiani e decisione religiosa finale? La risposta nel video. 03.03.2026

La morte della Guida suprema Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio, ha scosso il centro del potere della Repubblica islamica. Ma come funziona questo sistema particolare di elezioni, Consiglio dei Guardiani e decisione religiosa finale?

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Quasi nessun altro sistema politico è così difficile da classificare come quello iraniano.

Una Repubblica con elezioni, anche se alla fine al di sopra di tutto c'è un leader religioso con il potere decisionale finale.

Un misto di istituzioni elettive e autorità spirituale superiore che esiste in questa forma solo in Iran.

Dal re dei re al dominio del clero

Dallo Scià di orientamento occidentale, che si atteggiava a Re di Persia, alla Rivoluzione islamica e alle attuali lotte per il potere dopo la morte della Guida suprema: il XX e il XXI secolo dell'Iran sono stati caratterizzati da sconvolgimenti, guerre e riorganizzazioni ideologiche.

Il nostro video spiega come è nato questo sistema speciale.