  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tra teocrazia e Repubblica Ecco come funziona la struttura di potere dell'Iran e cosa c'è ora in gioco

Christian Thumshirn

16.3.2026

Ecco come funziona la struttura di potere in Iran e cosa c'è ora in gioco

Ecco come funziona la struttura di potere in Iran e cosa c'è ora in gioco

La morte della Guida suprema Ali Khamenei ha scosso il centro del potere della Repubblica islamica. Ma come funziona questo sistema unico di elezioni, Consiglio dei Guardiani e decisione religiosa finale? La risposta nel video.

03.03.2026

La morte della Guida suprema Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio, ha scosso il centro del potere della Repubblica islamica. Ma come funziona questo sistema particolare di elezioni, Consiglio dei Guardiani e decisione religiosa finale?

Christian Thumshirn

16.03.2026, 13:51

Medio Oriente. Chi era Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini

Medio OrienteChi era Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini

Quasi nessun altro sistema politico è così difficile da classificare come quello iraniano.

Una Repubblica con elezioni, anche se alla fine al di sopra di tutto c'è un leader religioso con il potere decisionale finale.

Un misto di istituzioni elettive e autorità spirituale superiore che esiste in questa forma solo in Iran.

Dal re dei re al dominio del clero

Dallo Scià di orientamento occidentale, che si atteggiava a Re di Persia, alla Rivoluzione islamica e alle attuali lotte per il potere dopo la morte della Guida suprema: il XX e il XXI secolo dell'Iran sono stati caratterizzati da sconvolgimenti, guerre e riorganizzazioni ideologiche.

Il nostro video spiega come è nato questo sistema speciale.

Escalation in Medio Oriente. L'Iran cerca una nuova Guida: ecco i possibili successori di Ali Khamenei

Escalation in Medio OrienteL'Iran cerca una nuova Guida: ecco i possibili successori di Ali Khamenei

I più letti

Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno
Sul tappeto rosso look pazzeschi, ma anche alcuni che hanno fatto... rabbrividire
Un alpinista perde l'equilibrio e cade dal pendio, ribaltandosi più volte
La principessa Eugenie perde il suo lavoro preferito a causa del papà Andrea
Due pesci del giorno del giudizio arenati in Messico, presagio di cattive notizie?

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Ancora 1000 svizzeri bloccati nella regione - Trump: «L'Iran non è pronto per un accordo per il cessate il fuoco»

Ticker Medio OrienteAncora 1000 svizzeri bloccati nella regione - Trump: «L'Iran non è pronto per un accordo per il cessate il fuoco»

Francia. Rachida Dati lavorerà con il candidato macroniano Bournazel

FranciaRachida Dati lavorerà con il candidato macroniano Bournazel

Medio Oriente. Sanchez: «Serve coraggio per imparare lezioni dalla guerra in Iraq»

Medio OrienteSanchez: «Serve coraggio per imparare lezioni dalla guerra in Iraq»