Il presidente statunitense Donald Trump KEYSTONE

Secondo le aziende statunitensi, non tutte le conseguenze della decisione di Donald Trump sui dazi si faranno sentire rapidamente. Ma sicuramente arriveranno e faranno salire i prezzi.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Le guerre commerciali di Donald Trump potrebbero far perdere ai consumatori statunitensi fino a 12'000 dollari di potere d'acquisto.

Gli esperti avvertono che l'inflazione aumenterà di un ulteriore 0,4%. Le tariffe rallenteranno anche la crescita.

Le tariffe avranno un impatto concreto su cinque settori: i gelati, le aziende sanitarie, gli importatori di tessuti, l'edilizia e l'agricoltura. Mostra di più

Una gelateria in California, un'azienda di attrezzature mediche in North Carolina, un rivenditore di magliette in Michigan, un fornitore di frutta e verdura in Arizona: le aziende di ogni parte degli Stati Uniti si stanno preparando alle conseguenze dei dazi imposti dal presidente Donald Trump sulle importazioni da Messico, Canada e Cina.

Le tariffe annunciate per decreto il 1° febbraio - ossia il 25% sulla maggior parte dei beni provenienti dai Paesi americani confinanti e il 10% su tutte le importazioni dalla Cina - sono entrate in vigore martedì 4 febbraio per quanto riguarda Pechino, ma sono state rinviate di 30 giorni per Città del Messico e per Ottawa.

Per i prodotti energetici canadesi come il petrolio, il gas naturale e l'elettricità, il tycoon ha stabilito anche una tariffa più bassa del 10%.

Perdita di potere d'acquisto fino a 1'200 dollari

Messico e Canada hanno immediatamente annunciato tariffe di ritorsione, in quest'ultimo caso del 25% su importazioni per un valore fino a 155 miliardi di dollari (circa 142 miliardi di franchi). Dal canto suo, invece, la Cina ha deciso aliquote del 15% su carbone e gas naturale liquefatto a stelle e strisce, nonché del 10% aggiuntivo su petrolio, attrezzature agricole e alcuni veicoli di grossa cilindrata Usa, efficaci da lunedì 10 febbraio.

Secondo le stime del «Budget Lab», un centro di ricerca dell'Università di Yale, le famiglie statunitensi potrebbero perdere dai 1'000 ai 1'200 dollari all'anno in termini di potere d'acquisto a causa dei previsti aumenti dei prezzi dovuti alle tariffe.

Gregory Daco, capo economista della società di consulenza fiscale EY, prevede che i dazi di Trump faranno salire l'inflazione (che a dicembre si è attestata al 2,9% su base annua) di 0,4 punti percentuali quest'anno.

Prevede inoltre che l'economia statunitense, cresciuta del 2,8% nel 2024, si contrarrà dell'1,5% quest'anno e del 2,1% nel 2026, poiché l'aumento dei costi delle importazioni frenerà la spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese.

Il business del gelato

La «Penny Ice Creamery» di Santa Cruz, in California, ha dovuto aumentare ripetutamente i prezzi negli ultimi anni, dato che la crescita dell'inflazione ha reso più costose le forniture.

Il comproprietario Zach Davis si è detto dispiaciuto di doverlo fare: «Non vedevamo l'ora che l'inflazione scendesse nel 2025. Ora, con i dazi decisi da Trump, potremmo invece assistere a una nuova ricaduta».

In particolare, Davis teme che i dazi facciano aumentare il costo di frigoriferi, congelatori e frullatori, per lo più di produzione cinese, attrezzature di cui avrà bisogno se la Penny «Ice Creamery» andrà avanti con il progetto di un settimo negozio.

I nuovi dazi aumenteranno anche il prezzo dei famosi zuccherini colorati sul gelato, che il negozio importa dal Canada. Può sembrare un'inezia, ma può danneggiare una piccola impresa come questa. «I margini di profitto così vengono ridotti», conclude Davis.

L'azienda sanitaria

Casey Hite è l'amministratore delegato della «Aeroflow Health» di Asheville, nella Carolina del Nord. Si aspetta che la sua azienda subisca un duro colpo perché si affida a produttori cinesi per oltre il 50% dei suoi prodotti, come i tiralatte.

Poi l'azienda li fornisce ai pazienti americani tramite le loro assicurazioni sanitarie. La fregatura? Le tariffe sono state negoziate prima della decisione di Trump sui dazi.

Vista del magazzino di Aeroflow Health ad Asheville, Carolina del Nord. YouTube/Aeroflow Health

Davis teme che la sua azienda sarà costretta ad acquistare prodotti più economici e di qualità inferiore da altre parti o a trasferire i costi aggiuntivi ai consumatori sotto forma di premi assicurativi più alti.

Anche gli assorbenti per incontinenza che l'azienda acquista negli Stati Uniti non sono al sicuro dalle tariffe di importazione di Trump. Questo perché probabilmente contengono pasta di carta proveniente dal Canada e materiale plastico e di imballaggio proveniente dalla Cina.

L'importatore di tessuti

«I dazi influenzeranno la nostra attività? Certo», afferma Linda Schlesinger-Wagner, proprietaria di «Skinnytees», un'azienda di abbigliamento femminile di Birmingham, a nord di Detroit, in Michigan.

Il sito web di Skinnytees. skinnytees.com

L'azienda importa prodotti dalla Cina e prevede un aumento dei costi a causa del dazio del 10%, ma vuole assorbire le spese extra piuttosto che scaricarle sui clienti.

«Non mi piace quello che sta succedendo», dice l'imprenditrice a proposito dei dazi in generale. «Credo che la gente rimarrà davvero scioccata dai prezzi che vedrà sulle auto, sul legname, sull'abbigliamento e sul cibo».

L'industria delle costruzioni

Secondo William Reinsch, ex funzionario del commercio, molte aziende hanno accumulato scorte di prodotti importati come misura precauzionale, a cui possono attingere per il momento.

Questo vale per l'industria delle costruzioni, ad esempio, dove le aziende hanno accumulato materiali in previsione del decreto doganale di Trump, afferma dal canto suo George Carillo del «Hispanic Construction Council».

Lavori di costruzione di un ponte a Miami, Florida. KEYSTONE

Ma teme che l'inflazione possa salire alle stelle tra tre o sei mesi. Se le scorte si abbassano, «inizieremo a sentirne gli effetti».

E poi c'è il giro di vite di Trump sugli immigrati illegali. La carenza di manodopera dovuta alle deportazioni, unita all'aumento dei prezzi, potrebbe causare gravi ritardi nei progetti edilizi, avverte Carillo.

L'agricoltura

Ci sono anche industrie che non possono immagazzinare merci, come i supermercati, i cui prodotti agricoli si deteriorerebbero. Gli effetti delle tariffe saranno quindi visibili sugli scaffali dei negozi nel giro di pochi giorni. «Non si fa incetta di avocado. Non si accumulano fiori recisi. Non si accaparrano le banane», dice ancora Reinsch.

Nel centro commerciale di pomodori di Nogales, in Arizona, il fornitore di frutta e verdura Rod Sbragia è preoccupato per il futuro. Ritiene che i dazi sulle importazioni potrebbero costringere alcuni distributori a cessare l'attività, il che «sarebbe dannoso per i consumatori americani, per la scelta che hanno al supermercato».

Sbragia ha votato per Trump nelle ultime tre elezioni, definendosi un «convinto repubblicano», ma in questo caso, a suo avviso, il presidente non deve essere stato adeguatamente consigliato.

Si teme un aumento dei prezzi: Un consumatore acquista frutta e verdura in un negozio Walmart di Austin, Texas. KEYSTONE

Anche gli agricoltori statunitensi potrebbero risentire degli effetti dei dazi. I sostenitori di Trump nelle aree rurali sono un bersaglio allettante per le tariffe di ritorsione. Proprio come nel primo mandato di Trump, quando i Paesi colpiti dai dazi all'epoca si sono vendicati con le loro tariffe di importazione su beni, come i semi di soia e la carne di maiale.

All'epoca, il tycoon spese miliardi di dollari di denaro dei contribuenti per compensare le perdite subite dagli agricoltori statunitensi e molti di loro contano su di lui per prendersi cura di loro anche questa volta.