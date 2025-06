Ecco come il Mossad dà la caccia ai suoi nemici con missioni spettacolari

Il Mossad è considerato uno dei servizi segreti più potenti al mondo. Symbolbild: IMAGO/imagebroker

Il servizio di intelligence straniero ha svolto un lavoro importante per l'attacco di Israele. L'invio di agenti nel centro dell'Iran è solo l'ultima di una lunga serie di operazioni riuscite e non. Eccone alcune.

Hai fretta? blue News riassume per te I servizi segreti israeliani possono vantare una lunga storia di operazioni spettacolari e, talvolta, fallimentari.

Il principale attacco di Israele contro l'Iran sarebbe stato sostenuto e preparato da agenti del Mossad.

L'ultima operazione è una delle tante spettacolari condotte dal servizio segreto israeliano.

In un caso l'operazione ha avuto addirittura in Svizzera. Mostra di più

Il grande attacco di Israele contro l'Iran sarebbe stato sostenuto e preparato da agenti del servizio segreto estero Mossad. Sarebbero stati dispiegati in profondità in Iran.

Tra l'altro, hanno piazzato e manovrato armi di precisione e droni in pieno territorio nemico per distruggere postazioni di difesa aerea e silos missilistici.

Di conseguenza, i jet da combattimento di Israele hanno avuto mano libera per bombardare i bunker del comando militare iraniano e le strutture nucleari.

L'ultima operazione è una delle tante missioni spettacolari dei servizi segreti israeliani.

Argentina, 1960: rapimento del criminale nazista Adolf Eichmann

Il rapimento del criminale nazista tedesco Adolf Eichmann da parte dei servizi segreti israeliani è leggendario.

Le spie del Mossad rintracciano Eichmann, uno dei principali responsabili della deportazione e dell'assassinio degli ebrei europei, in Argentina nel 1960.

Lo sopraffanno per strada a Buenos Aires. Eichmann fu portato in aereo inosservato in Israele, dove fu condannato a morte e giustiziato nel 1962.

Dopo essere stato portato in Israele, Adolf Eichmann è stato processato. Archivbild: IMAGO/TT

1996: esplosivo sul cellulare di Jihia Ajasch

Nel gennaio del 1996 i servizi segreti israeliani uccidono il capo militare di Hamas e artificiere Jihia Ajash con l'esplosivo contenuto nel suo telefono cellulare, che viene fatto detonare a distanza.

Israele è stato il primo Paese - per quanto se ne sappia - a utilizzare un dispositivo di comunicazione per un attentato, ha scritto l'esperto di intelligence israeliana Ronen Bergman.

Giordania, 1997: il fallito attentato a Khaled Mashaal

Il tentativo di assassinare il leader di Hamas Khaled Mashaal, oggi una sorta di «ministro degli Esteri» dell'organizzazione islamista, nel settembre 1997 è considerato uno dei più grandi fallimenti del Mossad.

Gli agenti israeliani tentano di spruzzare su Mashaal un veleno mortale nella capitale giordana Amman. Re Hussein reagisce in modo così indignato all'attacco con il veleno da costringere Benjamin Netanyahu, allora e oggi capo del governo, a far consegnare un antidoto per salvare Mashaal.

Per liberare dalla custodia giordana i due agenti arrestati nell'attentato, Israele è costretto a rilasciare il leader spirituale di Hamas Ahmed Yassin.

Nel 2004 muore in un attacco aereo israeliano mirato.

Un attacco al leader di Hamas Chaled Mashaal fallisce. Archivbild: Imago

Svizzera, 1998: agenti del Mossad catturati durante un tentativo di intercettazione

Nel febbraio del 1998 cinque agenti vengono sorpresi mentre tentano di installare delle microspie in un edificio residenziale alla periferia di Berna.

La polizia arresta un uomo e ne rilascia quattro dopo aver controllato i loro passaporti falsi. L'agente arrestato se la cava con la sospensione della pena.

L'incidente ha avuto un ruolo fondamentale nelle dimissioni dell'allora capo del Mossad, Danny Jatom.

Dubai, 2010: uccisione del leader militare di Hamas Mahmoud al-Mabhuh

Nel gennaio del 2010 il leader militare di Hamas Mahmoud al-Mabhuh viene ucciso nella sua stanza d'albergo a Dubai.

Viene prima sedato con dei farmaci e poi soffocato. I media israeliani avevano etichettato al-Mabhuh come la mente dietro il rapimento e l'omicidio di soldati israeliani nel 1989.

27 persone erano sospettate dalle autorità arabe di essere entrate nel Paese con passaporti europei falsificati e di aver lasciato Dubai subito dopo il crimine.

Circa un mese dopo, il capo della polizia di Dubai accusò il Mossad, mentre Israele negò qualsiasi coinvolgimento.

C'è il Mossad, il servizio segreto israeliano, dietro l'omicidio del leader di Hamas Mahmoud al-Mabhuh? La polizia di Dubai ne è convinta. Archivbild: imago/ZUMA Press

Iran, 2020: uccisione di un importante scienziato nucleare iraniano

Nel novembre del 2020 lo scienziato nucleare iraniano Mohsen Fachrisadeh è stato colpito mortalmente nella sua auto in un sobborgo di Teheran.

Israele non ha ancora rivendicato la responsabilità della morte del capo del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Tecnologica del Ministero della Difesa iraniano.

Inoltre non è ancora chiaro se Fachrisadeh sia stato colpito da assassini fisici o da un'arma telecomandata.

All'epoca le agenzie governative statunitensi ipotizzarono la paternità israeliana. Per molti, la firma del Mossad è inconfondibile anche in questo caso.

Iran, 2024: uccisione del leader di Hamas Ismail Haniya

Nel luglio del 2024 il leader straniero di Hamas Ismail Haniya si reca in visita nella capitale iraniana Teheran per partecipare al giuramento del nuovo presidente iraniano Massud Peseshkian.

Poche ore dopo, Haniya viene ucciso in un attentato in una residenza a nord della capitale. Due mesi dopo, Israele ammette che il Mossad ha ucciso Hanija con una bomba detonata a distanza.

Il capo degli Esteri è il leader di Hamas di più alto rango a essere ucciso dall'inizio della guerra di Gaza, nell'ottobre 2023.

Il capo degli Esteri di Hamas, Ismail Haniya, è stato ucciso in un attacco israeliano nella capitale iraniana Teheran. Archivbild: sda

Libano, 2024: i cercapersone manipolati uccidono gli Hezbollah

Nel settembre del 2024 esplodono i cercapersone e le radio portatili di migliaia di funzionari della milizia filo-iraniana Hezbollah in Libano. 37 persone vengono uccise e più di 3'000 ferite.

Il Mossad aveva preparato meticolosamente l'operazione per un lungo periodo di tempo. Gli ordigni prodotti a Taiwan sono stati dirottati segretamente in Israele attraverso una rete internazionale di società di facciata del Mossad prima di raggiungere il Libano.

In Israele gli specialisti del Mossad hanno installato i piccoli esplosivi negli ordigni.

Anni dopo, il governo israeliano ha dato l'ordine di farli esplodere.