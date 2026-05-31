La foto proviene da Kerzers (FR). Ma anche negli Stati Uniti si mangia volentieri il Güggeli (il pollo arrosto). KEYSTONE

Un pollo arrosto che può essere pagato solo freddo con l'assistenza sociale... ma non caldo: negli Stati Uniti questa bizzarra regola sta per essere abolita. Una legge che ha persino il nome ufficiale di «Hot Rotisserie Chicken Act» mira a porre fine a questa situazione.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti un gruppo trasversale di senatori vuole garantire che in futuro i disoccupati che ricevono aiuti sociali dallo Stato possano acquistare pollo da rosticceria caldo.

Finora questo era consentito solo se il pollo si era raffreddato di nuovo, una regola che è stata criticata come inutile e scomoda.

Il motivo principale per cui la proposta è stata criticata è che per alcuni l'allentamento previsto non è sufficiente. Mostra di più

Vietato a caldo, permesso a freddo: negli Stati Uniti i politici stanno discutendo seriamente sulla temperatura del pollo arrosto.

blue News vi spiega in sintesi cosa c'è esattamente in gioco, perché la regola esiste e perché ci sono ancora critiche.

Che cos'è questo aiuto sociale alimentare?

Negli Stati Uniti un gruppo trasversale di senatori vuole modificare una regola insolitamente specifica del sistema di assistenza sociale.

Chi è disoccupato per un periodo di tempo più lungo e quindi dipende dall'aiuto alimentare dovrebbe poterlo utilizzare in futuro per acquistare pollo da rosticceria caldo. Al momento è possibile solo se il pollo si è nuovamente raffreddato dopo la cottura.

Per aiuto alimentare si intende il programma precedentemente noto come buoni pasto (food stamps). Oggi i beneficiari di questo programma di assistenza sociale ricevono di solito una carta di debito governativa che può essere utilizzata solo per acquistare determinati prodotti.

La proposta di legge si chiama «Hot Rotisserie Chicken Act» (legge sul pollo arrosto). È stata presentata da quattro politici di entrambi i principali partiti: i repubblicani Jim Justice e Shelley Moore Capito della West Virginia e i democratici John Fetterman della Pennsylvania e Michael Bennet del Colorado. Il sostegno trasversale è sorprendente.

In futuro la legge sugli alimenti e la nutrizione dovrebbe indicare esplicitamente che un pollo allo spiedo caldo può essere pagato anche con i buoni pasto.

Il pollo arrosto della catena di grandi magazzini Costco è conosciuto in tutto il mondo. KEYSTONE

Perché oggi il pollo arrosto caldo è escluso?

Secondo la legge l'assistenza sociale con i buoni pasto è destinata esclusivamente agli alimenti preparati e consumati a casa.

Questo non include i pasti pronti e caldi. Nelle sue linee guida, l'autorità competente elenca come esempi il caffè, la zuppa, la pizza e il pollo arrosto o fritto.

Ciò crea una situazione paradossale: una famiglia può acquistare un pollo da rosticceria non appena è freddo. Finché lo stesso pollo è ancora caldo, rimane vietato.

Secondo la dichiarazione dei senatori, l'American Chicken Producers Association critica il fatto che questa regola costringe i negozi a raffreddare i polli e a riscaldarli nuovamente quando necessario. Questo costa energia, danneggia la qualità e fa aumentare i prezzi.

Cosa dicono i sostenitori?

A prima vista la proposta sembra un'espansione dell'assistenza sociale, ma certamente si inserisce (in qualche modo) nella linea del governo di Donald Trump.

Il suo segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr. da tempo si batte a favore del consumo di più proteine. E le proteine sono uno dei componenti più costosi di un pasto.

Il pollo arrosto già pronto è comunque molto popolare negli Stati Uniti. Di conseguenza, i sostenitori si concentrano interamente sui consumatori: un pollo economico di Costco a 4,99 dollari potrebbe sfamare un'intera famiglia.

La repubblicana Shelley Moore Capito sottolinea che si tratta della convenienza e della dignità degli anziani, delle famiglie di lavoratori e delle persone che non dispongono di strutture di cucina affidabili a casa.

È anche importante che la legge non costi ulteriori dollari e non aumenti il numero di persone che ne hanno diritto.

Perché ci sono critiche?

Nessuno sembra essere infastidito dal fatto che le famiglie più povere potranno acquistare cibo caldo. Al contrario.

Le critiche vanno nella direzione opposta: per alcuni la proposta non è abbastanza ambiziosa. Perché, si chiedono, dovrebbe essere consentito solo il pollo arrosto?

Ad esempio la deputata democratica Angie Craig ha votato contro un emendamento simile alla Camera dei rappresentanti nel cosiddetto Farm Bill.

Secondo la deputata, i beneficiari dei buoni pasto hanno bisogno di un numero maggiore di pasti caldi e la proposta di legge è insufficiente.