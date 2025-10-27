Soldati durante l'esercitazione multinazionale «Lightning» in Estonia. AP Photo/Sergei Grits/Keystone

Solo 1,3 milioni di abitanti e nessuna forza aerea propria: la minaccia di un vicino prepotente può portare benefici economici? L'esempio dell'Estonia lo dimostra: sì.

Hai fretta? blue News riassume per te Il piccolo Stato baltico dell'Estonia, con i suoi 1,3 milioni di abitanti, è minacciato a est da una Russia prepotente.

Allo stesso tempo, l'economia beneficia dell'aumento delle spese militari e, in particolare, dell'esportazione di sistemi destinati all'industria bellica all'estero.

Negli ultimi anni, innumerevoli start-up del settore della difesa si sono insediate in Estonia, grazie anche ai finanziamenti statali. Mostra di più

Con una popolazione di appena 1,3 milioni di abitanti e una delle forze armate più piccole della NATO, l'Estonia deve affrontare una Russia onnipotente a est del suo confine.

Il piccolo Paese non ha né la capacità di costruire carri armati e pezzi di artiglieria, né un grande budget per l'acquisto di sistemi d'arma dall'estero.

Come gli altri due Stati baltici, Lituania e Lettonia, non ha nemmeno una propria forza aerea. I membri europei della NATO proteggono quindi lo spazio aereo estone dal 2004. Per una buona ragione, come dimostrano i recenti incidenti.

La paura della Russia è sempre stata profonda in Estonia. Ma il piccolo Paese beneficia anche economicamente della minaccia rappresentata dallo strapotere del suo vicino.

Come scrive il «New York Times», l'Estonia sta sistematicamente costruendo un'industria della difesa interna per rilanciare la propria economia, recentemente indebolita. Questo le permetterebbe di prendere due piccioni con una fava: sicurezza e profitti allo stesso tempo.

Putin punta ai Paesi baltici

Per anni i politici estoni hanno espresso a gran voce la preoccupazione che anche il loro Paese possa essere attaccato una volta che la guerra in Ucraina si sarà calmata e Mosca avrà il tempo di ricostruire le proprie forze armate. Questo timore è condiviso anche dai servizi segreti europei.

Inoltre, lo stesso Vladimir Putin ha ripetutamente sottolineato di voler fermare l'espansione della NATO in Stati che la Russia considera parte della sua sfera di influenza. Agli occhi del leader del Cremlino, questo include in particolare i membri dell'ex Unione Sovietica.

L'Estonia - a differenza della Russia - è considerata uno dei Paesi tecnologicamente più avanzati al mondo. Le autorità estoni stanno utilizzando le competenze digitali della loro forza lavoro per sviluppare moderni sistemi di difesa basati su robotica, intelligenza artificiale e sicurezza informatica.

«Se investiamo in nuove aziende del settore della difesa, queste forniranno un elevato valore aggiunto all'economia estone», ha dichiarato di recente il ministro estone dell'economia Erkki Keldo. «Inoltre questi investimenti darebbero la certezza che l'Estonia è ben protetta».

«In qualche modo sarà unico»

Ad esempio il missile estone di difesa aerea Mark-1 è controllato dall'IA per combattere i droni a bassa quota. Un'altra azienda estone, CybExer Technologies, conta già tra i suoi clienti gli eserciti britannico, ucraino e portoghese per un software che testa la protezione delle reti online contro gli attacchi informatici.

L'azienda di software di intelligence SensusQ analizza le informazioni open source per supportare le risposte sul campo di battaglia e nelle emergenze.

«Come piccolo Paese e piccola industria in questo campo, bisogna essere in qualche modo unici per avere successo nel mercato molto competitivo della difesa», spiega al «New York Times» Kalev Koidumae, capo dell'Associazione delle industrie estoni della difesa e dell'aerospazio.

Il 70% della produzione di armamenti è esportata

E funziona: circa il 70% delle armi e delle tecnologie di difesa prodotte in Estonia vengono esportate a clienti stranieri.

L'anno scorso, le entrate dell'industria militare del Paese sono state pari a 500 milioni di euro (circa 460 milioni di franchi), di cui circa 350 milioni di euro (circa 320 milioni di franchi) provenienti dalla vendita di materiale all'estero. Ciò significa che le entrate sono più che raddoppiate rispetto al 2020.

All'epoca l'Estonia stava attraversando un periodo di crisi economica. Ora l'economia si sta lentamente riprendendo, con un forte sostegno da parte dell'industria della difesa.

Allo stesso tempo, il Paese baltico sta aumentando in modo massiccio la propria spesa per la difesa. Il piano prevede di spendere almeno il 5% del prodotto interno lordo per le forze armate e altre misure di difesa entro il prossimo anno, con quasi un decennio di anticipo rispetto ai corrispondenti obiettivi della NATO.

Milioni per le start-up della difesa

L'aumento della spesa comprende anche circa 50 milioni di euro (circa 46 milioni di franchi) per la costruzione di spazi industriali nell'Estonia orientale per le aziende del settore della difesa.

Inoltre, il governo estone metterà a disposizione altri 100 milioni di euro (circa 92 milioni di franchi) per le start-up della difesa che necessitano di capitali.

L'industria della difesa di Tartu, la seconda città più grande dell'Estonia, sta svolgendo un ruolo sempre più importante nell'economia locale, che è cresciuta molto più velocemente rispetto al resto del Paese.

Le start-up tecnologiche stanno sorgendo come funghi da molto tempo. Ad esempio l'azienda di robotica Milrem costruisce veicoli terrestri telecomandati che possono trasportare rifornimenti o essere dotati di un piccolo cannone. Sono già stati venduti a 19 forze armate e vengono utilizzati anche in Ucraina.

«Tartu è al sicuro»

«Questo è ovviamente un settore in crescita in Estonia, poiché la spesa per la difesa sta aumentando drasticamente, e sta crescendo anche a Tartu», ha dichiarato al «New York Times» Urmas Klaas, sindaco della città.

Mentre le aziende del settore della difesa espandono le loro attività nella regione, si insediano anche nuove aziende di prodotti civili. Ciò garantisce la stabilità dell'economia, anche se la spesa militare dovesse prima o poi diminuire.

Il risultato dell'intrusione di 12 minuti dei jet russi nello spazio aereo estone a settembre «ci ha mostrato molto chiaramente che la deterrenza della NATO funziona», afferma Klaas.

«La nostra gente sa che tipo di regime ha la Russia, ma a Tartu è al sicuro», ha detto Klaas, aggiungendo: «Anche con un vicino aggressivo».

Un boom della difesa per scoraggiare la Russia

Il governo non può sbagliare con la sua strategia di concentrarsi sulla difesa. I sondaggi mostrano ripetutamente che la maggior parte degli estoni è favorevole all'espansione della difesa, in parte per la preoccupazione che la Russia possa attaccare o che la guerra in Ucraina possa estendersi ulteriormente in Europa.

Il boom della difesa dimostra come i politici estoni stiano cercando di dissuadere la Russia, «anche se non si aspettano davvero un'invasione a breve», afferma Donatas Kupciunas, esperto baltico presso il Centro di Geopolitica dell'Università di Cambridge nel Regno Unito.

Sono più probabili attacchi cibernetici o ibridi da parte della Russia, spiega Kupciunas al quotidiano.

Gli estoni sono più concentrati sulla deterrenza.

«Pensano di più se la Russia vuole fare qualcosa di folle e se noi siamo preparati a questo, e se vedessero quello che abbiamo, ci penserebbero due volte», ha spiegato Kupciunas.