Ecco come l'accordo da 1,8 miliardi con il fisco beneficia Trump e i suoi seguaci

Donald Trump può pagare centinaia di milioni di dollari ai suoi seguaci a spese dei contribuenti. Al figlio Eric (a destra) piace. Keystone

Donald Trump e i suoi figli hanno fatto causa all'autorità fiscale americana. È possibile? Una giudice ha dei dubbi, ma poco prima della scadenza il presidente e il suo procuratore generale hanno raggiunto un accordo: quasi 1,8 miliardi di dollari confluiranno in un fondo per pagare le «vittime della giustizia» di Joe Biden.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Dato che le loro dichiarazioni dei redditi sono diventate pubbliche, Donald, Donald Jr. ed Eric Trump hanno fatto causa all'IRS per 10 miliardi di dollari.

Una giudice dubita che il presidente possa denunciare il suo stesso governo e ha chiesto chiarimenti entro il 20 maggio.

Ma il 18 maggio la famiglia Trump ha ritirato la causa dopo aver raggiunto un accordo con il procuratore generale Todd Blanche, che rappresenta l'autorità fiscale.

L'accordo prevede che il denaro dei contribuenti, pari a 1,776 miliardi di dollari, confluisca in un «fondo anti-strumentalizzazione», destinato a risarcire le «vittime della giustizia» di Joe Biden.

Un comitato di cinque membri, che riferisce segretamente al procuratore generale, distribuirà il denaro.

Non c'è alcun controllo o verifica da parte dell'opposizione. Secondo i democratici, il presidente vuole distribuire «tangenti» ai suoi collaboratori. Mostra di più

«Sembra che il presidente abbia acquistato azioni di società poco prima di intraprendere passi attivi come presidente per aiutare quelle società», ha detto la giornalista Rachel Maddow nella trasmissione che porta il suo nome sul canale di sinistra «MS Now». «[E questo] è accaduto più volte - sono stati presi milioni di dollari».

Questo potrebbe essere il più grande scandalo di corruzione della storia degli Stati Uniti, ha continuato la 53enne.

«Se non fosse per quest'altra cosa che sta venendo fuori contemporaneamente sullo stesso presidente degli Stati Uniti: questi 1,8 miliardi di dollari di denaro dei contribuenti che Donald Trump sta saccheggiando dal bilancio per pagare i suoi amici e i suoi alleati».

Cosa è successo? Si tratta di una causa intentata dal tycoon contro l'IRS (Internal Revenue Service, vale a dire l'autorità fiscale statunitense, ndr) perché un informatore aveva trasmesso la sua dichiarazione dei redditi al «New York Times».

Il 79enne e i suoi due figli, che lo rappresentano negli affari, volevano un risarcimento di 10 miliardi di dollari dallo Stato.

Raggiunto un accordo poco prima della scadenza della giudice

Forse anche Trump si è reso conto che era strano che un presidente facesse causa al suo stesso governo.

Per questo motivo, all'inizio di febbraio, il newyorkese ha assicurato a «NBC News»: «Tutto il denaro che vincerò lo donerò in beneficenza. Il 100% in beneficenza, a enti di beneficenza approvati dal governo».

Q: You’re suing the government. Is it fair to ask Americans to pay for that?



Trump: I’m giving it to charity



Q: But that still takes it from the American people



Trump: No, because they give money to charity….@Acyn (2026)pic.twitter.com/O5bBUMLbfv — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) May 12, 2026

Il 24 aprile «Politico» ha riferito che la giudice che si occupa del caso, Kathleen Williams, dubita che il presidente possa perseguire legalmente l'agenzia federale che lui stesso dirige.

La giudice ha richiesto le dichiarazioni delle autorità, che dovranno essere presentate entro il 20 maggio. La prossima udienza è prevista per il 27 maggio.

Federal Judge Kathleen Williams ordered Trump to explain how a sitting President can sue a government he runs. Trump panicked and settled the lawsuit for $1.7B before she could rule. Now, Democrats are demanding she step in. The full story: www.dworkinsubstack.com/p/trumps-alr...



[image or embed] — Scott Dworkin (@dworkin.bsky.social) 18. Mai 2026 um 18:40

Ma non si arriverà a tanto: il 18 maggio è stato annunciato che il tycoon e i suoi figli hanno ritirato la causa e raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia (DOJ).

Questo rappresenta le autorità fiscali ed è diretto ad interim da Todd Blanche, che era l'avvocato di Trump. Hanno raggiunto un'intesa amichevole: saranno versati 1,776 miliardi di dollari.

Inoltre l'accordo include una clausola che impedisce all'IRS di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle due attività.

La clausola prevede che all'agenzia delle entrate sia «permanentemente precluso» di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell'accordo.

Il «New York Times» ha fatto i calcoli e scrive che con l'accordo raggiunto con l'IRS il repubblicano evita una potenziale sanzione da 100 milioni di dollari.

Un fondo supervisionato da un comitato di cinque membri

In ogni caso, il denaro, pagato dai contribuenti, costituisce la base di un nuovo «fondo anti-strumentalizzazione» da istituire e che sarà versato alle persone che sostengono di essere state perseguitate ideologicamente sotto il predecessore del repubblicano, Joe Biden.

This is the greatest single act of corruption in the United States ever? Worth mentioning in news reports. Calling it "unusual" is .. not sufficient. www.nytimes.com/2026/05/18/u...



[image or embed] — Dan Froomkin/Press Watch/Heads Up News (@froomkin.bsky.social) 18. Mai 2026 um 17:56

Cinque persone dovranno supervisionare il denaro, quattro delle quali saranno selezionate dal procuratore generale. Queste saranno nominate «in consultazione con la leadership del Congresso».

Ma anche se i democratici saranno al comando dopo le elezioni di metà mandato in autunno, non ci sarà una supervisione indipendente: Trump può licenziare questi membri in qualsiasi momento, dice l'accordo extragiudiziale.

Anche gli aggressori del Campidoglio riceveranno soldi?

Questo comitato di cinque membri, in cui le decisioni vengono prese a maggioranza con tre voti, determina chi riceve i soldi e chi no. Il comitato riferisce in segreto al procuratore generale su base trimestrale.

Mentre Trump stesso - almeno secondo Blanche - non riceverà alcun compenso, i fondi potrebbero andare ad amici o a coloro che sono stati coinvolti nell'assalto del Campidoglio del 6 gennaio 2021, secondo il «New York Times».

Q: Do you believe people who committed violence against Capitol police officer on January 6 should be eligible for compensation from this DOJ fund, and are you or your family members going to be seeking compensation from that fund? TRUMP: Yeah. It will all be dependent on a committee



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 18. Mai 2026 um 23:49

Questo vale anche per coloro che hanno attaccato gli agenti di polizia. Almeno 33 persone che, secondo una ONG, hanno commesso altri reati dopo l'attacco al Campidoglio, come la distribuzione di materiale pedopornografico o l'abuso di minori, potrebbero beneficiare dell'accordo.

«Uno degli atti più corrotti della storia»

L'opposizione si sta scatenando: quasi 100 democratici della Camera dei rappresentanti hanno chiesto alla giudice Williams di bloccare il piano.

Persone vicine al presidente potrebbero arricchirsi ingiustamente grazie al fondo. Questo aprirebbe la porta a pretese infondate di persecuzione politica.

VAN HOLLEN: An individual who was pardoned by Trump went on to molest 2 children, & he tried to buy their silence by saying he would give them funds from your slush fund. Can you commit to not making that person eligible for a payout? BLANCHE: You're obviously lying V: I am reporting what he said



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 19. Mai 2026 um 16:05

Jamie Raskin, il democratico più alto in grado della commissione giudiziaria della Camera, definisce l'intera faccenda una «truffa» che crea «un enorme fondo cassa» affinché Trump possa distribuire denaro «alla sua milizia privata di insorti, rivoltosi e suprematisti bianchi».

Even by Trump standards, reading his “settlement” with the IRS made me feel insane. Every lever of this thing is controlled by Trump, or some lackey he controls. A diabolicial little Rube Goldberg machine of corruption, to the tune of $1.8 billion in public resources. Vile stuff.



[image or embed] — Jay Willis (@jaywillis.net) 19. Mai 2026 um 02:46

«Questo è uno degli atti più corrotti della storia americana», critica Donald Sherman, presidente dell'ONG Citizens for Responsibility and Ethics con sede a Washington.

Trump investe in armamenti, petrolio e oro

Anche il conservatore «Wall Street Journal» definisce il caso «insolito» e riferisce che un avvocato di alto livello del dipartimento del tesoro, Brian Morrissey, si è dimesso a causa dell'accordo.

«Non ci sono giudici coinvolti. Né un tribunale né il Congresso acconsentono a un accordo o lo trascurano», ha riassunto Rachel Maddow.

«Si tratta solo di Trump che riceve tonnellate di denaro dei contribuenti da distribuire». Eppure la conduttrice ha iniziato il suo articolo con uno scandalo completamente diverso.

Insieme ad altri media, «Fortune» traccia il modo in cui il presidente ha beneficiato monetariamente delle sue stesse decisioni politiche: «Mentre Trump insisteva che la guerra in Iran sarebbe finita presto, un conto a suo nome acquistava milioni di dollari in armamenti, petrolio e oro», titola la rivista.

I Trump stanno testando i limiti

Richard Painter sa che non è illegale per un presidente investire in azioni. Ma: «È una posizione insolita per un presidente», dice l'avvocato dell'Università del Minnesota. «Ho esaminato tutti i presidenti: non credo che nessuno di loro abbia mai negoziato in borsa».

Alla fine di aprile «Bloomberg» ha riportato che il produttore americano di droni Powerus, in cui sono coinvolti Donald Jr. ed Eric Trump, aveva venduto un numero imprecisato di Guardian-2 all'aeronautica militare statunitense.

Il drone è stato offerto anche agli Stati del Golfo: i figli di Trump sono in concorrenza con l'Ucraina.

This needs to be a bigger story…



Eric Trump and Donald Trump Jr. are on the board of the drone company Powerus that just signed an exclusive deal to supply interceptor drones to the US Air Force.



They are directly profiting from their father’s war against Iran. 💰 pic.twitter.com/WYYLyyTjyn — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) May 4, 2026

Donald Trump Jr. è anche coinvolto nei mercati delle previsioni, che di recente hanno attirato l'attenzione a causa di sospetti di insider trading: è sia «consulente strategico» del fornitore Kalshi, ma è anche legato al concorrente Polymarket, secondo il «New York Times».

D'altra padre i Trump devono la maggior parte della loro ricchezza agli investimenti in criptovalute: il giornale newyorkese ha scritto a gennaio che 867 milioni degli 1,4 miliardi che Trump ha rastrellato dal suo insediamento sono dovuti a NFT, Trump & Co.