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«Non è un Vitello d'oro» Ecco come il pastore Mark Burns difende la benedizione della statua dorata di Trump

Philipp Fischer

9.5.2026

La statua di Trump mostra il Presidente degli Stati Uniti con il pugno destro alzato in aria. Trump ha fatto questo gesto dopo un tentativo di assassinio durante un evento in Pennsylvania nel 2024.
La statua di Trump mostra il Presidente degli Stati Uniti con il pugno destro alzato in aria. Trump ha fatto questo gesto dopo un tentativo di assassinio durante un evento in Pennsylvania nel 2024.
Bild: X/Pastor Mark Burns

Non si tratta né di un «Vitello d'oro» né di «idolatria»: il pastore televisivo americano Mark Burns si è difeso su X dopo aver benedetto, durante una cerimonia, una statua dorata di Donald Trump, eretta nel Doral Golf Club in Florida, una proprietà dell'attuale inquilino della Casa Banca.

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Agence France-Presse, Paolo Beretta

09.05.2026, 16:47

09.05.2026, 16:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il pastore evangelico Mark Burns ha inaugurato - e benedetto - una statua dorata di Trump sul terreno del Doral Golf Club in Florida mercoledì 6 maggio.
  • I critici sono indignati per l'«idolatria».
  • Il predicatore televisivo si difende: «Non è il Vitello d'oro».
  • Nella Bibbia tale figura è un idolo fabbricato per permettere agli Ebrei di adorarlo durante l'assenza di Mosè, salito al Monte Sinai per ricevere i 10 comandamenti. Nella cultura generale è sinonimo di cupidità e amore per i soldi.
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Donald Trump col pugno al cielo, gesto che ricorda quello che fece dopo il tentativo di assassinio durante un comizio in Pennsylvania nel 2024, quando fu ferito a un orecchio da uno sparatore appostato su un tetto a meno di 200 metri da lui.

È così che è raffigurato il tycoon nella statua di bronzo tutta ricoperta di foglie d'oro ,alta 4,60 metri, monumento di sicuro gradimento all'attuale  presidente degli Stati Uniti.

Ma la benedizione della scultura kitsch da parte del pastore evangelico Mark Burns non è stata accolta universalmente bene.

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«Il rispetto non è idolatria»

Il predicatore televisivo è rimasto «sbalordito» dalla rapidità con cui alcune persone hanno associato la statua di Trump, eretta sul suo campo da golf in Florida, a un «Vitello d'oro» o all'«idolatria», ha dichiarato venerdì il pastore evangelico Mark Burns al servizio online X.

Burns, un alleato del presidente, aveva guidato una cerimonia per dedicare la statua sul terreno del Doral Golf Club mercoledì. 

«Voglio essere molto chiaro: questo non è un Vitello d'oro», ha spiegato il telepredicatore. «Noi adoriamo il Signore Gesù Cristo e solo lui», ha sottolineato. «L'onore non è culto. Il rispetto non è idolatria».

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Cosa significa il «Vitello d'oro»?

Secondo l'Antico Testamento, gli israeliti crearono un Vitello d'oro durante l'assenza di Mosè e lo adorarono come «dio sostitutivo».

Ciò provocò l'ira di Dio. I Dieci Comandamenti vietano esplicitamente l'idolatria.

Nella cultura generale il Vitello d'oro simboleggia l'idolatria, la fragilità umana, l'impazienza e la tendenza a sostituire la fede in un Dio invisibile con idoli tangibili e rassicuranti, spesso legati alla ricchezza, al potere e ai desideri materiali.

«Il mio rispetto per un leader non sostituisce la mia riverenza per il Signore», scrive Burns.

Le persone celebrerebbero anche atleti, musicisti, intrattenitori e icone culturali quando sono ancora in vita.

«Michael Jordan ha una statua a Chicago. Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Shakira, Ed Sheeran e molti altri sono stati onorati pubblicamente in vari modi», afferma Burns.

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Lo scultore non è stato invitato all'inaugurazione

Finanziata da imprenditori di criptovalute e sostenitori di Trump, la statua di bronzo alta 4,6 metri, che poggia su un piedistallo di 2,1 metri, è completamente ricoperta di foglie d'oro.

Secondo il suo creatore, Alan Cottrill, ha dovuto aspettare molti mesi per ottenere il denaro. Una quindicina di giorni fa ha finalmente ricevuto l'intera somma, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP.

«Il giorno dopo ho eretto la statua in Florida. E no, non sono stato invitato all'inaugurazione», ha sottolineato Cottrill.

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