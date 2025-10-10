È iniziata la prima fase della risoluzione della guerra nella Striscia di Gaza, in gran parte distrutta. KEYSTONE

Il Governo di Israele ha approvato l'accordo su Gaza. Il primo passo è la cessazione delle ostilità. Ecco una panoramica degli altri punti del piano di pace siglato con Hamas.

DPA dpa

Ora che il Governo israeliano ha approvato l'accordo faticosamente raggiunto con l'organizzazione islamica Hamas, la strada per la fine dei combattimenti, per la rapida restituzione degli ostaggi e per il rilascio dei prigionieri palestinesi è spianata.

Ecco come si presenta ora la tabella di marcia per il piano di pace a Gaza.

Cessate il fuoco

Secondo il testo dell'accordo pubblicato dal canale televisivo Kan, le operazioni militari devono cessare immediatamente dopo la decisione del gabinetto di giovedì sera.

Ritiro parziale dell'esercito israeliano

Alcune ore dopo la decisione, le forze armate israeliane si ritireranno su una linea concordata, in conformità con l'accordo.

Ripresa delle consegne di aiuti

Secondo Kan, le consegne di aiuti alla Striscia di Gaza dovrebbero essere rese possibili immediatamente. Inizialmente non era chiaro quando sarebbero potute arrivare le prime spedizioni di aiuti.

Rilascio di tutti gli ostaggi

Tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e da altri terroristi devono essere rilasciati entro 72 ore e i corpi degli ostaggi morti devono essere consegnati. Il governo statunitense ha sottolineato che il rilascio degli ostaggi è una priorità assoluta.

La restituzione deve essere organizzata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa senza una cerimonia pubblica e senza la presenza di rappresentanti dei media.

Informazioni sugli ostaggi morti e scomparsi

Secondo l'accordo, Hamas deve anche condividere le informazioni sui resti degli ostaggi morti di cui non è chiara la posizione. Una task force internazionale composta da esperti di Israele, Stati Uniti, Egitto, Qatar, Turchia e Croce Rossa dovrà cercare i corpi, ha riferito il canale televisivo i24.

Rilascio di prigionieri palestinesi

In cambio, Israele rilascerà circa 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo per reati gravi e circa 1'700 altri palestinesi imprigionati dopo il 7 ottobre 2023.

Negoziati sul ritiro di Israele e sul disarmo di Hamas

In una seconda fase dei negoziati, si dovranno creare le condizioni per garantire la pace a lungo termine.

Secondo il piano di Trump, il ritiro completo dei soldati israeliani da Gaza, richiesto da Hamas, è previsto solo in un secondo momento, quando una forza di stabilizzazione internazionale garantirà la sicurezza sul terreno.

Anche il disarmo di Hamas avverrà solo in un secondo momento.

Centro di controllo di Gaza

Inizialmente non era chiaro quando sarebbe stato istituito il centro di controllo congiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di creare con altri Stati. Nella notte, la Casa Bianca ha annunciato l'intenzione di inviare soldati a questo scopo.

Secondo alti funzionari governativi, il centro di comando militare statunitense responsabile della regione (Centcom) fornirà 200 soldati, anche se non saranno dispiegati nella Striscia di Gaza.

L'obiettivo è quello di creare un centro di controllo congiunto, che coinvolgerà anche le forze armate di Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente anche degli Emirati Arabi Uniti, hanno aggiunto.

Quando arriverà Trump?

Secondo le sue stesse dichiarazioni, il presidente americano intende partire per il Medio Oriente domenica. È stato invitato a tenere un discorso al Parlamento israeliano. Trump potrebbe quindi essere presente alla liberazione degli ostaggi.