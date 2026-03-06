L'atterraggio del volo Swiss proveniente dall'Oman. BRK News

Con un volo speciale Swiss ha riportato 211 persone dall'Oman a Zurigo. L'operazione ha richiesto una preparazione straordinaria, dall'impiego di un equipaggio particolarmente esperto alla presenza di pezzi di ricambio nella stiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Swiss ha organizzato un volo speciale che ha riportato 211 persone dall'Oman a Zurigo, un'operazione complessa preparata al di fuori delle rotte abituali della compagnia.

Per la missione è stato scelto un equipaggio particolarmente esperto e più numeroso del normale, con anche un meccanico a bordo e pezzi di ricambio nella stiva per garantire autonomia in caso di problemi tecnici.

Il volo, realizzato su iniziativa e a spese della compagnia, è stato effettuato in sicurezza ma rappresenta un'operazione in perdita. Mostra di più

Con un volo speciale la compagnia aerea Swiss ha riportato 211 persone dall'Oman a Zurigo. L'operazione è stata preceduta da un'intensa preparazione, poiché la rotta non fa parte della normale offerta di voli della compagnia.

Il volo non è stato organizzato dalla Confederazione come operazione di rimpatrio, sottolinea il portavoce di Swiss Michael Pelzer. La compagnia nazionale lo ha effettuato di propria iniziativa e a proprie spese.

Come è stato scelto l'equipaggio per questo volo?

«Chi vuole volare nella regione del Golfo mentre Israele e gli Stati Uniti bombardano l'Iran e quest'ultimo minaccia i Paesi vicini?». Naturalmente, la richiesta non è stata formulata in questi termini a piloti e assistenti di volo.

Secondo Pelzer, Swiss non ha avuto difficoltà a trovare personale idoneo per questa missione speciale. «Si tratta di collaboratori particolarmente esperti, che all'interno dell'azienda svolgono talvolta anche compiti supplementari».

Molti di loro conoscono inoltre il funzionamento del centro operativo della compagnia, un vantaggio in situazioni eccezionali come questa. «In momenti decisivi permette di accorciare i tempi di decisione e di coordinamento», spiega.

Quanto era pericoloso il volo speciale dall'Oman a Zurigo?

«Non saremmo decollati se non fossimo stati assolutamente certi che non vi fosse alcun pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio», afferma il portavoce.

L'equipaggio era numeroso come quello di un volo di linea?

No. Come indica Swiss in un comunicato, l'equipaggio era più numeroso. A bordo c'erano due capitani, due copiloti e dieci assistenti di volo.

Per confronto, su un volo regolare da Dubai a Zurigo operano normalmente un pilota, un copilota e dieci assistenti di volo. In quel caso però il personale serve anche la First Class, che sul volo speciale era vuota. Inoltre a bordo era presente un meccanico.

Nella stiva era stato caricato anche un container con pezzi di ricambio, tra cui ruote. L'obiettivo era poter intervenire autonomamente in Oman in caso di problemi tecnici e ripartire il prima possibile senza restare a terra a lungo.

L'equipaggio ha ricevuto una formazione specifica per questo volo in una regione di crisi?

Il personale di Swiss è già formato durante la preparazione di base per affrontare un'ampia gamma di situazioni, spiega Pelzer. Per questo non è stata necessaria una formazione supplementare per una missione come questa.

Il personale di cabina era inoltre preparato ad assistere passeggeri provati da giorni difficili, saliti a bordo con emozioni forti come paura, incertezza o preoccupazione per i familiari. «La nostra crew ha esperienza anche in questo», sottolinea.

I membri dell'equipaggio hanno ricevuto un compenso extra per questo volo?

No, precisa Pelzer: per questo tipo di missioni non è previsto alcun supplemento. «L'equipaggio ha affrontato questa missione con grande orgoglio professionale ed era felice di poter riportare a casa queste 211 persone».

Come sono stati assegnati i posti sul volo speciale?

Secondo Swiss, a bordo viaggiavano 205 adulti e sei neonati.

Una parte dei passeggeri aveva prenotato altri voli Swiss dalla regione verso Zurigo ed è stata trasferita su questo volo speciale. «Un altro gruppo di passeggeri ci è stato segnalato dal Dipartimento federale degli affari esteri, mentre gli ultimi posti sono stati messi in vendita sulla nostra piattaforma di prenotazione come per gli altri voli».

Quanto è costato questo volo rispetto a un normale collegamento tra Mascate e Zurigo?

Pelzer spiega che il confronto non è possibile, poiché Swiss non opera voli regolari tra Mascate e Zurigo. È però chiaro che per la compagnia il volo rappresenta un'operazione in perdita: «Una prestazione che abbiamo comunque offerto volentieri e con convinzione».

La preparazione è stata molto più complessa rispetto a quella di un volo di linea. I piloti hanno dovuto studiare nel dettaglio l'aeroporto, le procedure di avvicinamento, le vie di rullaggio e l'organizzazione delle operazioni a terra.

Quanto hanno pagato i passeggeri?

Il biglietto in classe Economy costava circa 1'000 franchi, mentre un posto in Business circa 2'000 franchi, spiega il portavoce.

Quando è previsto il prossimo volo speciale Swiss dalla regione del Golfo?

«Al momento non c'è nulla di pianificato concretamente, ma continuiamo a monitorare la situazione e restiamo in stretto contatto con il Dipartimento federale degli affari esteri», conclude Pelzer.

«Se si presenterà una possibilità e riceveremo un incarico, valuteremo l'organizzazione di un nuovo volo.»